Taliban roepen vanuit paleis Kaboel overwinning oorlog Afghanistan uit

In het presidentiële paleis in Kabul riepen vertegenwoordigers van de islamitische fundamentalisten de overwinning uit, zo was te zien op beelden die de Arabische zender al-Jazeera uitzond.

In het kort: wat gebeurde er vandaag Zondagochtend werd bekend dat de Afghaanse hoofdstad Kaboel omsingeld was. 's Middags ontvluchtte de Afghaanse president Ashraf Ghani zijn land naar Tadzjikistan, waarna hij erkende dat de Taliban hebben gewonnen. Een overgangsraad zou zijn gevormd om met de Taliban te onderhandelen, die echter niets meer dan een complete machtsoverdracht eisen. Tegen het begin van de avond werd het presidentieel paleis bezet, vanuit waar de terreurbeweging de overwinning opeiste. Ondertussen proberen westerse landen waaronder Nederland zoveel mogelijk mensen het land uit te krijgen, en proberen Afghanen die de afgelopen jaren hebben samengewerkt met buitenlandse mogendheden het land te ontvluchten - wat tot chaotische taferelen leidt op het vliegveld van Kaboel, dat bij het vallen van de nacht in Afghanistan nog niet in handen van de jihadisten was.

Twintig jaar hebben westerse troepen, ook uit Nederland, geprobeerd militairen in het land op te leiden. De Amerikanen waren het land binnengevallen in 2001, nadat de Taliban onderdak boden aan leden van Al Qaida en weigerden Osama bin Laden uit te leveren. Vorig jaar maakte president Trump bekend de Amerikaanse troepen versneld te zullen terugtrekken. Die terugtrekking, een beslissing van Trump die zijn opvolger Joe Biden niet wenste terug te draaien, leidde sneller dan verwacht tot een opmars van de fundamentalisten, die zich mogelijk jaren op de snelle machtsgreep hebben voorbereid.

Kaboel werd zondag binnengedrongen

Sinds zondagochtend wordt Kaboel, de enige grote stad in Afghanistan die nog niet in handen van de Taliban was, omsingeld door strijders van de groep. Steeds meer jihadisten hebben de stad in de loop van de dag betreden. Strijders werden onder meer bevolen Kabul binnen te gaan om plunderingen te voorkomen, nadat soldaten en politieagenten hun posten hadden verlaten.

Eerder zondagmiddag werd bekend dat Ashraf Ghani, de president van Afghanistan, het land heeft verlaten. Hij zou naar buurland Tadzjikistan zijn gegaan. Volgens de Taliban was er overeengekomen dat hij aanwezig zou zijn bij de machtsoverdracht in het presidentieel paleis, maar was hij al vertrokken toen de terreurbeweging hier aankwam.

Ghani liet zondagavond in een Facebookpost, zijn eerste levensteken sinds zijn vlucht, weten zijn land te hebben verlaten ‘om bloedvergieten te voorkomen’. Hij zei te vrezen dat ‘talloze patriotten zouden zijn geslachtofferd’, als hij was gebleven. Hij schrijft dat de Taliban hebben gewonnen. “En nu zijn zij verantwoordelijk voor de eer, het eigendom en het zelfbehoud van hun landgenoten.”

Overdracht

De voormalige Afghaanse president Hamid Karzai claimt dat er een raad is gevormd die de vreedzame machtsoverdracht in het land moet coördineren. Behalve Karzai zouden daartoe onder anderen ook voormalig krijgsheer Gulbuddin Hekmatyar en Abdullah Abdullah, het hoofd van de Hoge Raad voor Nationale Verzoening, behoren. Een woordvoerder van de Taliban laat zondagavond weten dat er vanaf het paleis binnen enkele uren het ‘Islamitisch Emiraat Afghanistan’ zal worden uitgeroepen. Reuters meldt dat de Taliban helemaal niet zit te wachten op een overgangsregering - maar verwacht dat ze de complete macht over het land krijgen overgedragen.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt dat de Parwan-gevangenis nabij de luchtmachtbasis Bagram, voorheen gebruikt door de Amerikanen, in handen is gevallen van de Taliban. Daardoor zouden duizenden gevangenen, jihadisten en sympathisanten van IS en de Taliban, op vrije voeten zijn gekomen.

Games over. The Taliban won. An interim council, the President fled, police and security abandoned posts, Taliban in the city, Chaos at airport, Tense but subdued in city bar the odd gun crackle. Meanwhile Americans and others still trying to get out. Welcome to Kabul. — Ian Pannell (@IanPannell) 15 augustus 2021

Volgens defensieminister Bismillah Mohammadi heeft de president het mandaat om de crisis op te lossen, overgedragen aan politieke leiders. Binnen de regering wordt gezegd dat er een vreedzame machtsoverdracht komt en Kaboel niet wordt aangevallen. Maandag reist een Afghaans onderhandelingsteam naar Qatar voor gesprekken met de Taliban over de overdracht. Daarbij zouden ook Amerikaanse vertegenwoordigers aanschuiven.

Ank Bijleveld, minister van defensie, zei zondagmiddag voor de camera's van de NOS dat het Nederlands ambassadepersoneel in veiligheid is. Het personeel zou op de luchthaven van Kaboel zitten, dat wordt beveiligd door Amerikaanse troepen. Nederland heeft een militair toestel naar Afghanistan gestuurd om hen te repatriëren. Dat is overigens niet het enige toestel dat Nederland stuurt, maar uit veiligheidsoverwegingen wordt daar momenteel niets verder over gezegd.

Ambassade VS: veiligheid op luchthaven wordt slechter

Overigens waarschuwen de Amerikanen voor de ‘verslechterde veiligheid’ op die luchthaven waar niet niet alleen de Nederlandse ambassademedewerkers bivakkeren totdat ze geëvacueerd worden - maar zo'n beetje iedereen die het land nog wil verlaten.

Volgens de ambassade van de Verenigde Staten zijn rond het vliegveld geweerschoten gemeld. “Er zijn berichten dat op de luchthaven geschoten is, daarom instrueren we Amerikaanse burgers om ter plaatse dekking te zoeken”, zei de ambassade.

Op sociale media zijn beelden van chaotische taferelen op het vliegveld te zien. Honderden mensen proberen door de vertrekhal te komen, en verdringen elkaar op de landingsbaan om aan boord van militaire transportvliegtuigen te komen. Zij die de afgelopen jaren hebben meegewerkt met buitenlandse mogendheden - zoals bijvoorbeeld de tolken voor de Nederlandse troepen of ambassademedewerkers - vrezen voor hun leven wanneer de Taliban de macht over het land krijgt.

De Verenigde Staten melden dat ze 1000 militairen extra naar Afghanistan om de evacuatie uit het land te ondersteunen. Daarvoor zijn reeds 5000 Amerikaanse militairen in Kabul aanwezig.

Reports of chaos in #Kabul airport. Video: Dozens scramble to get a spot inside a US airplane to leave #Afghanistan pic.twitter.com/eqAnMPQVl0 — Usama Alony Hamed (@AlonyHamed) 15 augustus 2021

Commerciële vluchten vanuit Kabul opgeschort Afghanen kunnen hun land voorlopig niet verlaten met een commerciële vlucht. Vanaf het vliegveld in de hoofdstad zijn alleen nog militaire vluchten toegestaan, laat de NAVO weten. Het westerse bondgenootschap zei eerder er alles aan te doen het vliegveld open te houden voor de evacuatie van diplomaten, medewerkers van internationale hulporganisaties en anderen die de Taliban willen ontvluchten. De Verenigde Arabische Emiraten, een groot luchtvaartknooppunt, stellen hun vliegvelden open voor de vluchten die diplomaten uit de VS, Europese landen en landen als Egypte in veiligheid moeten brengen terwijl de Taliban de hoofdstad wijk voor wijk innemen.

Situatie in Afghanistan is nu heel fragiel en onzeker. We doen er alles aan om tolken, ambassade personeel en gezinnen in veiligheid te brengen. Daarbij zetten we ook militair luchttransport in. — Ank Bijleveld (@MinBijleveld) 15 augustus 2021

Presidentieel paleis ingenomen, Taliban begint opmars door straten Kaboel

De Taliban zeggen dat hun strijders het presidentiële paleis van Afghanistan zijn binnengedrongen en de controle over het ambtsgebouw hebben overgenomen. In delen van de stad wordt melding gemaakt van schoten, diverse bronnen melden de aanwezigheid van Talibanstrijders in de hoofdstad, die zich niet langer beperken tot de buitenwijken. Soldaten en politieagenten zouden hun posten hebben verlaten.

De Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken Abdul Sattar Mirzakwal heeft volgens lokale media een avondklok afgekondigd ‘om de orde te bewaren en de levens en eigendommen van burgers te beschermen’. Het uitgaansverbod geldt vanaf 21.00 uur lokale tijd (18.30 uur Nederlandse tijd) in de hele stad. De minister roept inwoners van Kaboel op om kalm te blijven.

Buitenlanders verlaten hals over kop het land

Onder de Afghaanse bevolking is grote onrust nu de Taliban hoofdstad Kaboel dreigen in te nemen. Diverse landen – waaronder Nederland – hebben vliegtuigen gestuurd om personeel veilig te stellen.

Inwoners van Kaboel proberen volgens een parlementariër wanhopig om de stad te ontvluchten. “Maar ze kunnen nergens heen, er is geen plek meer over”, zei politica Farzana Kochai tegen de BBC. In de hoofdstad stonden volgens de BBC lange rijen bij banken. Ook gingen veel mensen volgens beelden op sociale media naar buitenlandse ambassades en visumkantoren.

Veel inwoners proberen Kaboel per auto te verlaten. Hierdoor ontstaan volgens de BBC lange files aan de grens. Sommige mensen hebben hun voertuig op de weg achtergelaten om al lopend het vliegveld te bereiken. De Britse krant The Guardian meldt dat automobilisten aan de verkeerde kant van de weg rijden om het vaststaande verkeer te ontvluchten.

Official Taliban statement on situation in Kabul: Taliban has not entered Kabul, they will be on the outskirts but will not enter the city. There are ongoing discussions about the transition of power and security of Kabul is in the hands of the other side (meaning current govt pic.twitter.com/6fn4QKIXsS — Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) 15 augustus 2021

De Afghaanse regering roept de bevolking intussen op niet in paniek te raken en zou aan het onderhandelen zijn met de Taliban over een vreedzame overgave van de stad. Het gonst van de geruchten dat op verschillende plekken al Talibanstrijders door de stad lopen.

Zowel de Taliban als de Afghaanse regering lijken aan te sturen op een vreedzame machtsoverdracht. Een Afghaans onderhandelingsteam is onderweg naar Qatar voor een gesprek, waar maandag in Doha zal worden onderhandeld over een machtsoverdracht. Daar zouden ook Amerikaanse vertegenwoordigers bij aanwezig zijn.

Kaboel is de laatste grote stad die nog niet in handen is van de jihadisten, na de verovering van Jalalabad zondagochtend. Die stad namen zij zonder slag of stoot in, en daarmee ook de wegen die het land met Pakistan verbinden. De gouverneur van Jalalabad gaf zich snel over, ‘om het leven van burgers te redden'.

Ook noordelijke stad gevallen

De afgelopen weken zijn de Taliban bezig met een razendsnelle opmars in het land, nu Amerikaanse troepen zich terugtrekken. Het Afghaanse leger wordt vollediger onder de voet gelopen of verdedigt zich nauwelijks. De noordelijke Afghaanse stad Mazar-e-Sharif viel zaterdag al in handen van de Taliban. Volgens een provinciebestuurder vluchtten Afghaanse veiligheidstroepen naar de grens met Oezbekistan om een veilig heenkomen te zoeken. In Mazar-e-Sharif, hoofdstad van de provincie Balch, zaten tot juni nog Nederlandse militairen in kamp Marmal in het kader van de NAVO-missie Resolute Support.

De val van Mazar-e-Sharif wordt als rampzalig gezien voor de regering, die de controle over het noorden van het land daardoor grotendeels kwijt is. Juist het noorden gold voorheen als bolwerk van tegenstanders van de Taliban. De fundamentalisten heersten in de jaren negentig ook al over een groot deel van Afghanistan, waaronder ook Kaboel. Tegenstanders verenigden zich toen in de zogeheten Noordelijke Alliantie.

KLM laat vluchten om Afghanistan heen vliegen KLM vermijdt momenteel het luchtruim van Afghanistan naar aanleiding van de ontwikkelingen in het Aziatische land. Dat betekent dat vluchten die naar bestemmingen als Bangkok en Singapore vliegen in ieder geval zondag niet boven Afghanistan komen. Passagiers moeten rekening houden met een iets langere vliegtijd.

Verschillende landen ontruimen ambassades

Naast Nederland heeft onder andere ook Zweden zijn ambassade ontruimd. Ook andere landen haasten zich om ambassadepersoneel te evacueren. Het Duitse leger stuurt grote transportvliegtuigen van het type A400M naar Afghanistan om mensen op te halen. De Verenigde Staten hebben medewerkers per helikopter geëvacueerd. Rusland liet juist weten dat het geen plannen heeft om de eigen ambassade in Kaboel te ontruimen. De Taliban hebben garanties afgegeven dat de diplomatieke post veilig is.

Wie zijn de Taliban en wat willen ze? De Taliban lijken na een bliksemoffensief de Afghaanse regering op de knieën te hebben gebracht. Er wordt gepraat over een vreedzame machtsoverdracht. Het zou niet de eerste keer zijn dat de moslimfundamentalisten heersen over een groot deel van Afghanistan. Wie zijn de Taliban en wat willen ze? De Taliban, een woord dat ‘studenten’ betekent, konden in de jaren negentig de macht grijpen. Ook toen was chaos ontstaan nadat een supermacht zijn leger had teruggetrokken uit Afghanistan. Het ging destijds om de Sovjet-Unie, die jarenlang tevergeefs had gevochten tegen lokale opstandelingen: de moedjahedien. Die kregen steun van de Verenigde Staten. De oprichter van de Taliban was een voormalige moedjahedien, de inmiddels overleden Mohammad Omar. Die etnische Pathaan richtte de groep in 1994 op. De Taliban liepen in dat jaar de belangrijke stad Kandahar onder de voet en veroverden twee jaar later hoofdstad Kaboel. Hun regime stond bekend als streng islamitisch. Vrouwen moesten in het openbaar een boerka dragen en mochten niet werken. De Taliban veroverden destijds niet heel Afghanistan. Hun tegenstanders vormden in het noorden van het land de zogeheten Noordelijke Alliantie. Die bleef weerstand bieden. De situatie is dit keer anders: de Taliban liepen bij hun recente offensief ook noordelijke bolwerken van hun tegenstanders onder de voet. Aan het oorspronkelijke Taliban-regime kwam destijds in 2001 een einde. De fundamentalisten hadden terreurgroep al-Qaeda onderdak geboden. Die organisatie pleegde vervolgens op 11 september 2001 bloedige aanslagen op Amerikaans grondgebied. Toen de Taliban weigerden om terroristenleider Osama bin Laden uit te leveren, besloten de Verenigde Staten tot een militaire interventie. Het door de Taliban uitgeroepen ‘emiraat’ kwam toen snel ten val, maar het lukte de Amerikanen en hun bondgenoten niet om de extremisten definitief te verslaan. De VS bleven twee decennia in Afghanistan om het land op te bouwen en lokale troepen te trainen. Ook Nederland stuurde militairen naar Afghanistan. De situatie in het land destabiliseerde dit jaar snel toen de internationale troepen weer vertrokken. De Taliban probeerden de internationale gemeenschap en Afghanen tijdens hun recente opmars gerust te stellen. De extremisten beloofden amnestie voor mensen die westerse troepen hadden geholpen en weerspraken berichten dat vrouwen waren gedwongen om met Taliban-strijders te trouwen. Ook benadrukten de Taliban dat buurlanden niet hoeven te vrezen dat er straks “problemen” ontstaan.



