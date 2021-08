Taliban overmeesteren ook Jalalabad in oosten Afghanistan en rukken op naar Kabul

“Er zijn momenteel geen gevechten in Jalalabad, omdat de gouverneur zich heeft overgegeven aan de Taliban”, zei een Afghaanse functionaris uit Jalalabad tegen persbureau Reuters. “Het verlenen van toegang aan de Taliban was de enige manier om het leven van burgers te redden.”

Een westerse veiligheidsfunctionaris bevestigde ook de val van de stad. Daarmee is de hoofdstad Kabul nog de enige grote stad die in handen is van de regering.

De noordelijke Afghaanse stad Mazar-e-Sharif viel zaterdag al in handen van de Taliban. Volgens een provinciebestuurder vluchtten Afghaanse veiligheidstroepen naar de grens met Oezbekistan om een veilig heenkomen te zoeken. In Mazar-e-Sharif, hoofdstad van de provincie Balch, zaten tot juni nog Nederlandse militairen in kamp Marmal in het kader van de NAVO-missie Resolute Support.

Het Afghaanse leger wordt de afgelopen weken in het hele land overlopen door de Taliban. De moslimextremisten maken een snelle opmars en hebben grote delen van Afghanistan al onder controle. De jihadisten zijn hoofdstad Kabul tot op 50 kilometer genaderd. Eerder werden Sjaran, hoofdstad van de provincie Paktika, en Pul-e-Alam op 70 kilometer van Kabul bezet. In beide steden zou amper verzet zijn geboden.

De Afghaanse president Ashraf Ghani was woensdag nog naar het belegerde Mazar-e-Sharif gevlogen, waar hij de regeringstroepen aanmoedigde stand te houden tegen de Taliban. Hij vroeg de internationale gemeenschap zaterdag om hulp bij bescherming van de hoofdstad. De Amerikanen, Britten en Duitsers sturen militairen, maar dat is om te assisteren bij het terughalen van ambassademedewerkers uit Kabul.

De val van Mazar-e-Sharif wordt als rampzalig gezien voor de regering, die de controle over het noorden van het land daardoor grotendeels kwijt is. Juist het noorden gold voorheen als bolwerk van tegenstanders van de Taliban. De fundamentalisten heersten in de jaren negentig ook al over een groot deel van Afghanistan, waaronder ook Kabul. Tegenstanders verenigden zich toen in de zogeheten Noordelijke Alliantie.

Crisisoverleg tussen Rutte en bewindslieden over Afghanistan Demissionair premier Mark Rutte heeft zaterdag crisisoverleg gehad over Afghanistan met de demissionaire bewindslieden Sigrid Kaag (minister van Buitenlandse Zaken), Ank Bijleveld (minister van Defensie) en Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris van Justitie en Veiligheid). Op Twitter schrijft hij dat “alles in werking wordt gesteld om de veiligheid van onze ambassademedewerkers en tolken te waarborgen”. Wat de precieze uitkomst van het overleg is, konden woordvoerders van de ministeries van Buitenlandse Zaken noch Defensie zeggen. Volgens hen zou daardoor de veiligheid van het personeel aldaar in gevaar kunnen komen. Wel kon een woordvoerder bevestigen dat de ambassade zaterdag nog open is. Vrijdag maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken al bekend versneld ambassademedewerkers en lokaal personaal vanuit Kabul terug te halen. Een ministeriewoordvoerder kon toen niet zeggen om hoeveel mensen het ging. Ook kon hij niet zeggen hoeveel mensen er achterbleven. Kaag zei vrijdag de ambassade in Kabul “zo lang mogelijk open te willen houden”, maar gaf aan dat dit onmogelijk wordt zodra de Taliban de stad hebben ingenomen. De radicaalislamitische strijders zijn de Afghaanse hoofdstad al tot 50 kilometer genaderd. Het is nog niet bekend of de ambassade helemaal sluit, of dat personeel verder werkt vanuit bijvoorbeeld Den Haag of het Pakistaanse Islamabad. In die stad heeft Nederland al een ambassade. Verschillende landen, waaronder Noorwegen en Denemarken, hebben al laten weten hun ambassades te sluiten en hun medewerkers te evacueren. Duitsland beperkt het aantal medewerkers tot “een absoluut minimum”. Ook de Amerikanen en Britten hebben aangekondigd een aanzienlijk deel van hun ambassademedewerkers te evacueren.

