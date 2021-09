Taliban eisen hun plek op binnen de Verenigde Naties

Suhail Shaheen, tot voor kort een van de weinige bekende gezichten van de Taliban, krijgt een nieuwe functie: ambassadeur van Afghanistan bij de Verenigde Naties. Althans, als het aan de regering in Kaboel ligt.

De Taliban hebben een brief gestuurd aan Antonio Guterres, secretaris-generaal van de VN, met het verzoek Shaheen toe te laten in New York. Maar het is de vraag of Shaheen maandag, als Afghanistan aan de beurt is tijdens de Algemene Vergadering , ook het spreekgestoelte mag betreden.

Het lijkt simpel: de Taliban hebben de macht in Afghanistan, dat bestrijdt vrijwel niemand, en dus heeft de radicaal-islamistische beweging ook het recht om namens dat land het woord te voeren op de jaarvergadering van wereldleiders in New York.

Comité voor de geloofsbrieven

Maar zo gemakkelijk gaat dat niet. Guterres is niet de persoon die beslist wie een land mag vertegenwoordigen, dat doet een comité voor de geloofsbrieven. En het is onzeker of dit comité, waarin onder meer de Verenigde Staten, China en Rusland zitten, voor maandag een beslissing neemt.

Die beslissing zou een technische kwestie moeten zijn, maar internationale politiek speelt op de achtergrond mee. Het is daarom wellicht geen toeval dat de Taliban dinsdag een aantal namen van nieuwe ministers bekendmaakten. Onder hen technocraten en ook vertegenwoordigers van etnische minderheden, maar geen vrouwen.

Het is geen automatisme dat een nieuw regime ook het podium krijgt in New York. Toen de Taliban eerder aan de macht waren, van 1996 tot 2001, bleef de verdreven regering het land vertegenwoordigen. Ook nu is er in New York nog altijd een Afghaanse VN-ambassadeur aanwezig die is aangesteld door de vorige president. Het is goed mogelijk dat deze Ghulam Isaczai maandag gewoon spreekt.

VS staan open voor gesprekken met Kaboel

Toch lijken de kansen voor de Taliban deze keer beter dan 25 jaar geleden. Destijds waren zowel de Verenigde Staten als Rusland fel gekant tegen erkenning van hun heerschappij en mede daardoor kreeg het nieuwe regime ook binnen de VN geen voet aan de grond. De Taliban zelf waren destijds ook meer isolationistisch.

Nu staan Rusland en China vrij welwillend tegenover de nieuwe regering en zelfs de VS hebben laten weten dat ze openstaan voor gesprekken met Kaboel. Intussen kan Afghanistan steun van de VN goed gebruiken. Het Wereldvoedselprogramma en Guterres hebben al gewaarschuwd voor voedselschaarste.

Als laatste op de sprekerslijst

Afghanistan is niet het enige land waarvan de vertegenwoordiging nog in de lucht hangt. Vergelijkbare kwesties spelen rond Myanmar en Guinee. De drie landen staan, samen met het zwarte VN-schaap Noord-Korea, maandagmiddag als laatste op de sprekerslijst van de Algemene Vergadering.

Maandag is dus misschien nog te vroeg voor de Taliban, maar het zou zo maar kunnen dat Shaheen volgend jaar wel spreekt in New York. De kans lijkt in ieder geval klein dat het nu gaat zoals eerder met de vertegenwoordiging van Cambodja. Nadat buurland Vietnam daar in 1979 de dictatuur van de Rode Khmer had verdreven, erkenden de VS en China de nieuwe regering niet. En dus bleef de Rode Khmer het land nog vele jaren vertegenwoordigen binnen de VN, tot 1993.

