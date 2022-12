Taliban drijven vrouwen nog verder in het nauw

Als reactie op het verbod van de Taliban dit kerstweekend voor vrouwelijke hulpverleners om naar hun werk te gaan, hebben zes grote hulporganisaties in Afghanistan voorlopig hun werkzaamheden gestaakt. De hulpindustrie voorziet zeker de helft van de Afghaanse bevolking van voedsel. Die hulp dreigt nu tot stilstand te komen.

Het was het zoveelste decreet van de Taliban, in de vijftien maanden dat de terreurorganisatie aan de macht is, om vrouwen vrijwel al hun rechten te ontnemen. Het volgde op het verbod vorige week voor vrouwelijke studenten om naar de universiteit te gaan, wat ook meteen alle vrouwelijke docenten werkloos maakte.

De extreem conservatieve opperste leider van de Taliban, Haibatullah Akhundzada, heeft zijn positie de afgelopen maanden versterkt door getrouwen te benoemen als minister op onderwijs en economie en door duizenden posities voor ambtenaren bij de centrale overheid in te vullen met ultraorthodoxe religieuzen. Zij laten zich leiden door de harde interpretatie van de sharia, zoals ook het eerste Talibanbewind tussen 1996 en 2001 deed. Bij de machtsovername vorig jaar zomer beloofden de Taliban nog niet meer terug te zullen keren naar de donkere dagen van hun eerste regime en vrouwenrechten te waarborgen.

Lijfstraffen en executies

Inmiddels is duidelijk dat de Taliban zich niet aan hun belofte houden. De afgelopen tijd zijn ook de middelbare scholen voor meisjes gesloten, en vrouwen mogen niet meer naar fitnesscentra of zonder mannelijke begeleiding wandelen in parken. De zedenpolitie handhaaft op straat met geweld de strenge kledingvoorschriften voor vrouwen. Ook lijfstraffen, waarbij mannen en vrouwen in het openbaar worden afgeranseld met zwepen zijn sinds deze maand weer terug. De eerste in het openbaar uitgevoerde executies vonden inmiddels ook plaats.

Nu worden de non-gouvernementele organisaties (ngo's) aangepakt. Volgens het ministerie van economische zaken houden vrouwelijke medewerkers zich niet aan de kledingvoorschriften. Zo zouden zij de hidjab niet altijd volgens de regels dragen. Het ministerie liet weten dat hulporganisaties die zich hieraan schuldig maken een verbod wacht om in Afghanistan te werken. Een groot aantal hulporganisaties sprak zich uit tegen deze discriminerende maatregel.

Een Talibanstrijder houdt toezicht op vrouwen die op voedselhulp wachten. De voedselhulp komt in gevaar omdat vrouwelijke hulpverleners van de Taliban niet meer mogen werken. Beeld AP

De humanitaire coördinator van de Verenigde Naties in Afghanistan, Ramiz Alakbarov, sprak over een rode lijn die de Taliban overschrijden. De VN worden mogelijk zelf niet getroffen door het verbod. De VN leveren veel hulpgoederen aan Afghanistan, maar laten de uitvoering over aan internationale hulporganisaties, waarvan de vrouwelijke werknemers nu thuis zitten.

Ingestorte economie

Als reactie besloten verschillende ngo’s, zoals Save the Childeren, International Rescue Committee the Norwegian Refugee Council, Care, Afghan Aid en Islamic Relief hun werk in Afghanistan te stoppen, zolang de Taliban dit verbod niet intrekken. Daardoor wordt niet alleen de voedselvoorziening, maar ook de gezondheidszorg en het onderwijs getroffen. De miljarden dollars aan hulp vormen inmiddels een belangrijk deel van de Afghaanse economie, die onder de Taliban is ingestort.

De circa 180 hulporganisaties in Afghanistan werken met duizenden vrouwelijke werknemers om vrouwen en kinderen bij te staan, want de Taliban proberen contacten tussen mannen en vrouwen tot een minimum te beperken. Door de nieuwe maatregelen van de Taliban kunnen Afghaanse vrouwen nu niet of nauwelijks toegang krijgen tot hulp. Ook valt in gezinnen inkomen weg als de vrouwen in dienst de hulporganisaties de kostwinner waren.

De Taliban lijken zich niets aan te trekken van alle internationale kritiek. Ze dreigen nu ook met een verbod voor meisjes om naar de basisschool te gaan.

Nederland veroordeelt besluit Taliban De Nederlandse regering veroordeelt het besluit van de Taliban in Afghanistan om geen vrouwelijke medewerkers meer toe te staan bij niet-gouvernementele organisaties (ngo’s). Volgens het ministerie van buitenlandse zaken zijn vrouwen een ‘cruciaal’ onderdeel van humanitair werk. In een bericht op Twitter schrijft het departement dat “deze beslissing verschrikkelijke gevolgen kan hebben voor miljoenen Afghaanse mensen die al een moeilijke winter tegemoet gaan.” Officieel geldt de instructie van de Taliban ‘tot nader order’, omdat niet alle vrouwelijke werknemers in het land volgens de strikte interpretatie van de islamitische kledingvoorschriften zou leven. Volgens de woordvoerder van de Taliban zouden daarover veel klachten zijn binnengekomen. Ontwikkelingsorganisaties die deze nieuwe regel niet naleven, gaan hun vergunning verliezen om in het land te werken. Het zou gaan om meer dan 180 binnenlandse en internationale ngo’s.

