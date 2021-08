Taliban claimen inname Kandahar, tweede stad van Afghanistan

De Taliban claimen ook de stad Kandahar in het zuiden van Afghanistan te hebben ingenomen. Het is na hoofdstad Kabul de grootste stad van het land en diende eerder als officieuze hoofdstad van de Taliban, voordat de radicaalislamitische beweging begin deze eeuw door westerse strijdmachten werd verdreven.

Nederlandse F-16’s hebben tijdens internationale missies een tijdlang geopereerd vanuit Kandahar, waar een belangrijke luchthaven ligt. Kandahar ligt ook dicht bij Tarin Kowt, de hoofdstad van de provincie Uruzgān, waar Nederlandse militairen tussen 2006 en 2010 gelegerd waren. Ook daar zijn de Taliban naar verluidt dicht bij een inname van de stad.

Op veel plekken in Afghanistan wordt gevochten en de Taliban veroveren in rap tempo gebieden en steden op de Afghaanse regering. Eerder donderdag werd bekend dat Herat, de op twee na grootste stad van het land, en provinciehoofdstad Ghazni zijn overgenomen. Ghazni ligt 150 kilometer ten zuidwesten van Kabul.

Evacuatie ambassadepersoneel

De Verenigde Staten gaan een aanzienlijk deel van het personeel van hun ambassade in Kabul evacueren. Ook zullen dagelijks vluchten worden uitgevoerd om Afghanen in veiligheid te brengen die de Amerikanen in de afgelopen jaren hebben geholpen en nu gevaar lopen. De Britten hebben soortgelijke maatregelen aangekondigd.

Ambassade blijft open

De diplomatieke aanwezigheid in Kabul wordt teruggebracht tot een “rompbezetting”, meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij benadrukt dat de ambassade openblijft. Daar verblijven naar verluidt nu nog 1400 medewerkers. Ook laat de woordvoerder weten dat inmiddels meer dan 1200 Afghanen naar de VS zijn gebracht.

Het Verenigd Koninkrijk stuurt ook zeker honderd militairen naar Afghanistan om personeel en Afghaanse tolken het land uit te krijgen, kondigde de Britse minister van Defensie Ben Wallace aan. De eerste militairen worden aan het eind van deze week verwacht en het troepenaantal kan oplopen tot 600. In tegenstelling tot de VS verplaatsen de Britten hun ambassade wel naar een veiligere locatie.

