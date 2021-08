Taliban boeken successen in verschillende steden tegelijk

De Taliban zetten hun offensief in Afghanistan maandag onverminderd door. In drie dagen tijd hebben ze maar liefst zes provinciehoofdsteden veroverd op de regering. De opstandelingen namen onder meer Aybak in, de hoofdstad van de noordelijke provincie Samangan.

De Taliban hebben het specifiek gemunt op de provinciehoofdsteden, nadat zij eerder het platteland onder controle kregen. De islamistische strijders duiken in verschillende steden tegelijk op, waardoor het leger pijnlijke beslissingen moet maken over waar het versterkingen naartoe moet sturen en welke steden het noodgedwongen moet opgeven. Ondertussen voeren de Taliban ook gerichte aanslagen uit op bestuurders in Kaboel.

De Taliban hebben nu de provinciehoofdsteden Aybak, Zaranj, Sar-e-Pul, Taloqan, Lashkar Gah en Kunduz in handen. Er zijn nu ook gevechten gemeld in de westelijke stad Herat, bij de grens met Iran. Ook Kandahar wordt bedreigd door de militanten.

Britse minister noemt de deal ‘verrot’

De ineenstorting van het centrale gezag in de provincies komt op het moment dat de Navo bezig is met de terugtrekking van de laatste militairen. De Navo-landen zijn niet bereid om hun militairen langer in het land te houden, ondanks de snelle opmars van de Taliban. De Navo riep maandag de Taliban op om de aanvallen te staken en deel te nemen aan vredesbesprekingen. Anders zal ‘de internationale gemeenschap’, zo dreigt de Navo, de Taliban ‘nooit erkennen’.

De Britse minister van defensie noemde de overeenkomst met de Taliban, die de terugtrekking van de Navo mogelijk maakte, maandag ‘verrot’. Hij zei dat het Verenigd Koninkrijk erop had aangedrongen om langer in Afghanistan te blijven, maar daarvoor niet genoeg steun kreeg bij de andere Navo-partners. Ook was blijven in Afghanistan geen optie zonder de aanwezigheid van Amerikaanse troepen.

Het aantal burgerdoden loopt op

De Taliban waarschuwden maandag de Verenigde Staten om niet langer de Afghaanse regering te hulp te schieten in haar poging om overeind te blijven. De Amerikanen voeren luchtaanvallen uit op de Taliban, onder meer met B-52-bommenwerpers. De Taliban waarschuwen ook andere landen om niet terug te keren naar Afghanistan of om hun aanwezigheid uit te stellen.

Het aantal burgerdoden, onder wie veel kinderen, loopt als gevolg van de strijd snel op. De VN-hulporganisatie Unicef zei maandag geschrokken te zijn van het oplopende aantal burgerslachtoffers. In de laatste drie dagen alleen zijn minstens 27 kinderen omgekomen bij gevechten in verschillende provincies, van wie 20 in Kandahar. Ook meldt de VN-organisatie dat kinderen worden gerekruteerd door gewapende groepen. Door de gevechten en de oprukkende Taliban is er ook een nieuwe vluchtelingenstroom op gang gekomen.

