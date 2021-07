Taliban boeken diplomatiek succes met ontvangst in China

De Taliban hebben na de vele militaire successen van de afgelopen weken ook politiek een grote slag geslagen. Talibanleider Mullah Abdul Ghani Baradar werd woensdag hoffelijk en bijna als een regeringsleider ontvangen door de Chinese minister van buitenlandse zaken Wang Yi.

De Talibanleider was met zijn entourage te gast in de Oost-Chinese stad Tianjin voor overleg met de top van China’s diplomaten. De Chinezen voeren officieel een beleid van ‘non-interventie’ en hielden zich tot nu toe vanuit strategische overwegingen grotendeels afzijdig in de Afghaanse politiek, maar de situatie in Afghanistan baart buurland China zorgen. Tegelijkertijd ziet Peking ook kansen.

Het lot van de Oeigoeren zien ze door de vingers

De Chinezen zijn vooral bezorgd over de aanwezigheid van Oeigoerse jihadisten in Afghanistan, die behoren tot de terreurbeweging Turkestan Islamic Party (TIP). De jihadistische beweging heeft cellen in Afghanistan, en China vreest dat zij een islamitisch kalifaat wil stichten in de Chinese regio Xinjiang en Centraal-Azië. China wil dat de Taliban ‘resolute’ stappen onderneemt tegen de TIP, die door de VN als terreurbeweging is bestempeld. Ook willen de Chinezen voorkomen dat in Afghanistan een machtsvacuüm ontstaat na het vertrek van de Amerikanen.

De Taliban op hun beurt hebben een groot belang bij een goede verstandhouding met China. De stelselmatige onderdrukking van de islamitische Oeigoeren door China zien de Taliban door de vingers – vorige maand lieten zij al weten dat wat hen betreft het lot van de Oeigoeren een Chinese interne aangelegenheid is. De Taliban zijn vooral geïnteresseerd in Chinese investeringen en hulp bij de eventuele wederopbouw van het land. Ze doen er daarom alles aan om het buitenland ervan te overtuigen dat zij de beste waarborg zijn voor stabiliteit in het land.

Verdienen aan de wederopbouw

De Chinese buitenlandminister Wang lijkt daarvan te zijn overtuigd: “De Taliban zijn een belangrijke militaire en politieke kracht in Afghanistan en van hen wordt verwacht dat ze een belangrijke rol spelen in het vredesproces, de verzoening en de wederopbouw.” China heeft al geïnvesteerd in de Afghaanse energiesector, maar kan ook goed verdienen aan de wederopbouw.

Wang wil wel dat de Taliban zich eerst richten op het vredesproces met de Afghaanse regering en op het samenwerken met de etnische minderheden in het land. De Chinezen willen daarmee een stabieler investeringsklimaat creëren in het buurland.

De buitenlandminister haalde ook uit naar de Amerikanen en de haastige wijze waarop zij en de Navo zich uit Afghanistan terugtrekken. Wang zei dat deze gang van zaken ‘het mislukken van Amerika’s beleid aantoont’ en tegelijkertijd een ‘kans’ biedt voor de Afghanen om nu eindelijk hun eigen land te ‘stabiliseren en ontwikkelen’.

