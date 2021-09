Taliban benoemen regering zonder buitenstaanders en roepen ‘emiraat’ uit

De Taliban hebben dinsdag hun regering aangekondigd, drie weken nadat de radicaal-islamistische strijders de macht overnamen in Afghanistan. In het kabinet zitten geen vertegenwoordigers van andere politieke krachten. De Taliban verstevigen hiermee hun greep op de macht. Ook riepen ze het land officieel uit tot een ‘islamitisch emiraat’, waar hun strikte versie van de sharia, het islamitisch recht, zal gelden.

De leider van de regering wordt moellah Mohammad Hasan Akhund, een Talibankopstuk afkomstig uit de zuidelijke stad Kandahar, waar de beweging ontstond. Hij geldt als een vertrouweling van moellah Haibattullah Akhundzada, de opperste leider, en was buitenlandminister in het eerdere Talibanbewind, dat regeerde van 1996 tot 2001. De opperste leider zelf gaat naar verwachting als hoogste geestelijk gezag toezien op de regering.

Taliban-insiders

De Taliban beloofden eerder nog dat ze een ‘inclusief’ kabinet zouden vormen, maar daar was dinsdag bij de aankondiging niks van te merken. Alle regeringsleden zijn Taliban-insiders. Na vragen daarover verklaarde een woordvoerder dinsdag in de hoofdstad Kaboel dat het slechts een interimregering is. “Het kabinet is niet compleet, het is waarnemend’, zei hij. “We zullen proberen mensen uit andere delen van het land mee te nemen.”

Een van de opvallendste benoemingen is die van Sirajuddin Haqqani, hoofd van een van de effectiefste milities binnen de Taliban, tot minister van binnenlandse zaken. Hij nam in 2018 de leiding van de groep over van zijn vader Jalaluddin Haqqani, die was overleden. Westerse inlichtingendiensten noemen de militie vaak het ‘Haqqani-netwerk’. De groepering werd in de jaren tachtig door Amerika gesteund omdat het een van de effectiefste milities was tegen de Sovjet-bezettingsmacht. Maar de afgelopen twee decennia was het netwerk verantwoordelijk voor sommige van de bloedigste aanvallen op de Amerikaanse troepen en hun bondgenoten. Het wordt bovendien verantwoordelijk gehouden voor talloze terreuraanslagen.

Het Haqqani-netwerk werkte vroeger samen met terreurgroep Al Qaida en westerse inlichtingendiensten vrezen dat de twee nog altijd gelieerd zijn. Sirajuddin Haqqani staat op een lijst van meest gezochte mensen van de FBI. Amerika heeft een beloning van 10 miljoen dollar uitgeloofd voor informatie die leidt tot zijn arrestatie.

Protesten

Intussen grepen de Taliban dinsdag hard in bij protesten tegen hen in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Honderden Afghanen, onder wie veel vrouwen, kwamen bijeen voor de Pakistaanse ambassade, en werden vervolgens hardhandig neergeslagen door de Taliban. De strijders dreven de menigte uiteen met geweld en door in de lucht te schieten.

De aanwezigen kwamen op voor onder meer vrouwenrechten, die met de machtsovername door de Taliban en hun strenge opvattingen van de islam bedreigd worden. De demonstranten riepen ook anti-Pakistaanse leuzen als ‘dood aan Pakistan!’ Ze zijn boos op het buurland, omdat Islamabad de Taliban jarenlang heimelijk steunde en zich zou mengen in de Afghaanse politiek. Volgens de demonstranten zou Pakistan ook de Taliban militair hebben geholpen bij hun recente offensief in de Panjshir-vallei, die maandag in handen viel van de islamisten. Onder de demonstranten bevonden zich moeders van omgekomen tegenstanders van de Taliban.

Bij de demonstratie werd ook een aantal journalisten gearresteerd, die verslag deden van de betogingen. Een Afghaanse journalist, die later werd vrijgelaten door de Taliban en uit veiligheidsoverwegingen niet zijn naam gaf, vertelde aan persbureau AP dat hij tijdens zijn detentie fysiek werd bedreigd. “Ze drukten me met mijn neus tegen de vloer en dwongen me mijn excuses aan te bieden voor het verslaan van de demonstratie.” Ook werd er een cameraman van Tolo News, een van de belangrijkste Afghaanse tv-zenders, gearresteerd.

