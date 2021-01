Talent zonder filter won en verspeelde 88 miljoen volgers

Het begon en eindigde met een tip voor de tv-kijker. “Kijk vanavond naar Late Night with David Letterman, als hij de Toptien Lijst presenteert!” twitterde @realdonaldtrump op 4 mei 2009. Afgelopen vrijdag, 57.665 tweets later, was het: “Aan iedereen die er naar vroeg: ik ga niet naar de inhuldiging op 20 januari”.

Die laatste, ogenschijnlijk onschuldige mededeling, deed voor Twitter de deur dicht. Door impliciet opnieuw de verkiezing van Joe Biden tot president niet te erkennen, dreigde president Donald Trump volgens het bedrijf een herhaling uit te lokken van het geweld bij het Capitool afgelopen woensdag.

Daarmee had Trump het recht verbeurd om te doen waar hij meer dan elf jaar zoveel bevrediging en succes uit haalde: de wereld in sturen wat er in hem opkwam en te genieten van de likes, de retweets, de reacties, de woede en de bewondering: “Bedankt, velen zeggen dat ik de beste 140-tekens-schrijver ter wereld ben”, liet hij in november 2012 weten, toen Twitter de maximumlengte nog niet naar 280 had opgerekt.

Open zenuwen raken

In die paar jaar was hij met het medium meegegroeid. Na een aanloop met bloedeloze gemeenplaatsen en aanprijzingen van Trump-producten, kreeg hij door hoe je op Twitter snaren kon beroeren en open zenuwen kon raken, en daarmee een enterhaak slaan in de hersenpan van grote groepen mensen.

“Wauw, ik heb 2.200.000 volgers”, meldde hij in april 2013. Op zijn hoogtepunt, kort na de verkiezingen van afgelopen jaar, had hij er zo’n 88 miljoen – waarmee hij overigens nog ver achterliep bij Barack Obama met zijn bijna 130 miljoen.

Om accounts met miljoenen volgers mogelijk te maken, moest Twitter miljoenen gebruikers vergaren. Daar heeft Trump het bedrijf krachtig in bijgestaan. In 2017, toen het volgeraantal van de president op 36 miljoen stond, schatte een beursanalist dat de naamsbekendheid die hij Twitter bezorgde 2 miljard dollar uitmaakte van de beurswaarde van toen 11,7 miljard dollar.

Trump combineerde zijn onmiskenbare twittertalent niet met zelfbeheersing. Daardoor kregen zijn volgers, en de media, een ongefilterd inzicht in wat hem bezighield. Een avond van tweets over een verscheidenheid aan onderwerpen kon naadloos overeenkomen met de thema’s die in die periode langskwamen op de rechtse tv zender Fox News. Het vertrek van een minister kon je weken tevoren al zien aankomen door zijn geklaag – en vaak moest die zijn ontslag zelfs via Twitter horen.

Van spelfouten keek al gauw niemand meer op. Trump was ‘honered’ (niet: ‘honored’) dat hij tot president was gekozen, schreef hij na zijn beëdiging in januari 2017. Toen later dat jaar zijn vingers uitgleden en hij twitterde: “Ondanks alle negatieve publiciteit covfefe”, bezwoer zijn woordvoerder dat de mensen voor wie die geheimzinnige boodschap bestemd was, hem zouden begrijpen.

Russische invloed

Maar hij bracht zijn mensen er ook mee in de problemen. Vorig jaar twitterde Trump dat hij alle documenten had vrijgegeven over het volgens hem partijdige onderzoek naar de Russische invloed op zijn verkiezing in 2016. Media vroegen de stukken meteen op, maar kregen ze niet, zelfs niet na een rechtszaak. Want daarin verklaarde zijn stafchef onder ede dat tweets van Trump volgens de president zelf geen officiële opdrachten zijn.

Dat hadden de aanhangers die vorige week het Capitool bestormden, niet zo begrepen. Met als gevolg dat Trumps grootste nachtmerrie is uitgekomen. “De 75.000.000 geweldige Amerikaanse Patriotten die stemden voor mij, Amerika Eerst en Maak Amerika Weer Groots zullen een gigantische stem hebben, tot ver in de toekomst”, zei hij in zijn een na laatste tweet. Maar die van hemzelf draagt opeens niet verder dan de muren van het Oval Office.

