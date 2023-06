Taiwans internet is kwetsbaar, en China weet dat maar al te goed

Chuang Shun-fu zorgt goed voor zijn gasten. “Koffie?”, vraagt hij.

Hij praat ontspannen, maar houdt zijn bezoek intussen nauwlettend in de gaten, zoals alleen een ervaren gastheer dat kan. De kleine kopjes koffie van zijn bezoek raken nooit meer dan halfleeg, dan schenkt Chuang weer bij, zonder het te vragen. Dat doet hij drie, vier, vijf keer achter elkaar.

Chuang is ook ondernemer, hij draagt de titel met trots. Al dertien jaar runt hij zijn Matsu Island B&B op de gelijknamige eilandengroep, vlakbij de kust van China. Zijn woningen hebben zachte bedden en paradijselijk uitzicht op een helderblauwe zee. Zijn traditionele houten lobby staat vol snuisterijtjes: paraplu’s, lege flessen likeur, gedroogde bloemen, een oude telefoon met een draaiknop, een bord met ‘Life starts after coffee’. In twee kleine vierkante aquaria zwemmen visjes heen en weer.

Geen internet in het hoogseizoen

Een gastheer is niets zonder contact met zijn gasten, vindt Chuang. Dus dat de Matsu-eilanden vanaf begin februari vijftig dagen praktisch zonder internet zaten, daar is hij nog altijd gepikeerd over. “Heel, heel onhandig”, vond hij dat. Chuangs reserveringen liepen terug met zo’n 30 procent. “Terwijl februari normaal juist hét hoogseizoen voor de boekingen is.”

Het dichtstbijzijnde Matsu-eiland ligt slechts op 9 kilometer van de Chinese kust. Toch horen de eilanden vanwege een historisch conflict sinds 1949 bij Taiwan, dat zo’n 200 kilometer verderop ligt. Ook het internet haalt Matsu van het Taiwanese hoofdeiland, via twee onderzeese internetkabels.

Maar op 2 februari dit jaar ging de eerste internetkabel kapot door een Chinese vissersboot, en op 8 februari de tweede, door een Chinees vrachtschip. En toen deed het internet het niet meer. Pas in april werd het hersteld.

Wel heel toevallig

“De internetsituatie van Taiwan is heel kwetsbaar”, zegt Kenny Huang, voorzitter van het Taiwan Network Information Center, een ngo die deels onder de Taiwanese overheid valt. “Het land leunt op een enkele communicatiebron, terwijl Taiwan middenin geopolitieke spanningen zit. Je ziet wat er gebeurt als de kabels stuk gaan. We moeten een manier vinden om de impact van zo’n beschadiging veel kleiner te maken.”

Dat de beschadiging met opzet heeft plaatsgevonden, daar is geen bewijs voor, volgens provider Chungwa Telecom. Maar Taipei ziet in de beschadiging een poging van China om de Matsu-eilanden te isoleren van het Taiwanese hoofdeiland, en zo de inwoners dichter naar China te brengen. Huang: “Bewijzen kunnen we het niet, maar jaarlijks gaan wereldwijd zo’n vijftig tot honderd onderzeese internetkabels stuk. Als je bedenkt dat de Matsu-kabels 27 keer beschadigd zijn in vijf jaar, is dat wel heel toevallig.”

De Taiwanezen denken dat het ook een poging is tot intimidatie. Zij vrezen dat de Chinezen bij een invasie ook het volledige Taiwanese hoofdeiland willen afzonderen: niet alleen van internet, ook van energie, voedsel, transport en steun van buitenlandse legers. De storing op de Matsu-eilanden is wat dat betreft een beangstigend voorproefje.

Op tijd naar bed

“Vooral de eerste week was het onhandig”, zegt Kai Hsieh, die voor de lokale overheid werkt. “Daarna raakten we er wat meer aan gewend. Het voelde een beetje als vroeger, toen we geen internet hadden en gewoon van het uitzicht genoten.”

In een vuurrode polo geeft Hsieh een rondleiding rond het Nangan-eiland – het grootste eiland van de groep – slechts 22 kilometer in omtrek. “Normaal vind ik het niet saai om op zo’n klein eiland te wonen. Dan zit ik op sociale media, ik reageer op andermans berichten. Of ik kijk een film.” Nu maakte de storing zijn kleine leefomgeving nóg een beetje kleiner. “Toen het internet verdween, verveelde ik me te pletter.” Iedere dag ging Hsieh om negen uur naar bed, vertelt hij terwijl hij over de heuvels van het eiland sjeest en hier en daar een scooter ontwijkt.

Het is niet zo dat de inwoners hélemaal geen internet hadden gedurende die vijftig dagen. Om de eilanders tegemoet te komen, bood de lokale internetprovider Chungwa Telecom een gratis wifi-punt met een klein beetje bandbreedte, op het kantoortje op het Nangan-eiland. Het eiland kwam daar samen om te internetten – de vissers, de jongeren, de restauranteigenaren, de gemeentemedewerkers. Maar het internet was er beperkt, en behoorlijk traag bovendien – een film downloaden zat er niet in. Ook het extra sterke signaal dat Taipei naar zendtorens op het eiland stuurde, kon de vraag helemaal niet aan.

Toch reisde Darrence Hsieh regelmatig om ‘2 uur ’s nachts naar het kantoortje, om zo het meeste uit de verbinding te halen. Omdat hij bij de gemeente werkt, kreeg hij overdag nog een klein beetje extra.

Ook de Matsu Daily, de plaatselijke krant, kreeg extra internettoegang om de verslaggeving door te zetten, vertelt hoofdredacteur Diane Chiu. “Onze verslaggevers sjeesden het hele eiland over om te praten met getroffenen”, vertelt ze vanaf een zachte, donkere leren wegzakbank in haar kantoor. “We informeerden iedereen over waar de wifi zat, maar schreven ook over de vraag of deze storing met de spanningen tussen China en Taiwan te maken had.” Een van de best gelezen verhalen ging over de bibliotheken op het eiland, die in jaren niet zo goed waren bezocht.

Pragmatische eilanders

De eilanders maakten er het beste van. Welk land verantwoordelijk is voor het internet, maakt de meesten van hen niet uit – zolang er maar internet is, is de tendens. Als China het kan regelen, dan is dat geen probleem.

Zo pragmatisch zijn de inwoners niet altijd geweest. Tot de jaren tachtig vonden er regelmatig botsingen plaats tussen de Matsu-eilanden en China, die de archipel terug wilde veroveren. Dan vlogen de kogels heen en weer over de zee en renden de inwoners hun schuilkelders in. Hostelwaard Chuang herinnert zich dat hij als kind moest schuilen voor de bommen die de Chinezen naar het eiland lanceerden. “Zo erg als toen kan het nooit meer worden”, peinst hij.

Nog steeds liggen er tussen de groene heuvels en rotsige kustlijn schuilkelders verstopt. En nog steeds is het eiland omringd door 95 forten, die het destijds moesten beschermen tegen invasies. De inkepingen om machinegeweren neer te zetten zijn daar nog steeds te zien.

Maar die tijden zijn voorbij. Sinds de jaren tachtig kiest de eilandengroep voor een vriendelijke toenadering richting China. De zwaar bewaakte beschermingslinie veranderde in een toeristische trekpleister. Vandaag de dag herinneren vooral de glasscherven in de rotsen, geplaatst om ongewenste indringers buiten de deur te houden, dat dit écht een militair eiland was. Vroeger liepen er 30.000 militairen rond op de eilanden, nu zijn dat er drieduizend – voornamelijk, jonge, mannelijke Taiwanezen die met geweren in hun hand hun diensttijd uitzitten.

Niet alleen de militaire functie van het eiland is veranderd. De eilandbewoners voelen allang geen angst meer voor het Chinese vasteland. Ze voelen zich juist verbonden met China, en boeken graag all-inclusivetripjes naar het Chinese vasteland, dat via een ferry makkelijk bereikbaar is vanaf de Matsu-eilanden.

Wang Bung-yau, die met een kleurrijke tourbus dit soort reisjes organiseert, vindt de vete tussen de twee landen daarom maar niets. “Voor mijn werk moet ik bellen met allemaal partners: de vliegtuigmaatschappij, de ferry, de mensen op de eilanden, op Taiwan, in China”, vertelt hij. Om te kwaliteit van zijn reizen te waarborgen, annuleerde hij een deel van van zijn reizen. “Dan doe ik liever iets minder boekingen, maar dan wel goed”, zegt hij kordaat. Zijn business naar China loopt inmiddels weer als vanouds.

Verliezen aan China

De Taiwanese overheid ziet het met lede ogen aan – zij vreest dat met het Chinese internet óók Pekings ideologie de Matsu-eilanden betreedt.

Helemaal ongegrond is die angst niet: in februari reisde Matsu’s regionaal bestuurder Wang Chung-ming al naar China, met een voorstel: het aanleggen van een onderzeese internetkabel tussen de eilandengroep en de Chinese kust. “Dat zou een goed idee zijn”, zegt hostelhost Chuang hoopvol. Zo’n plan heeft goedkeuring nodig van de Taiwanese regering. Maar het is de vraag of ze dat doen.

Audrey Tang, softwareprogrammeur en de Taiwanese minister van digitale zaken, ziet een andere oplossing. Zij wil zo snel mogelijk zevenhonderd satellietontvangers plaatsen over heel Taiwan, die de noodcommunicatie kunnen dragen als er weer een kabel stuk gaat. Het Britse satellietbedrijf OneWeb gaat daarbij helpen, maakte de minister afgelopen weekend bekend. Uiterlijk eind 2023 moeten ze er allemaal staan.

Want Taiwan is kwetsbaar, benadrukte Tang eerder aan Bloomberg. “De vijand weet waar de belangrijkste faciliteiten van het eiland zijn omdat dat openbare informatie is”, vertelde ze. Het hoofdeiland heeft veertien onderzeese kabels, een stuk meer dan de Matsu-eilanden, maar desondanks kwetsbaar voor beschadiging. “Dus we kunnen er vanuit gaat dat ze worden uitgezet of vernietigd bij een grote aardbeving.” Tang gebruikt aardbevingen als eufemisme voor een Chinese aanval.

Maar het is lang niet genoeg om in een noodsituatie iedereen van internet te voorzien, benadrukt Huang. “De vraag is hoe we die zevenhonderd kunnen opschalen”, zegt Huang. “Naar 7000 installaties, of 70.000. Want met 700 voorzie je de 23 miljoen Taiwanezen niet van internet.”

Starlink

Er is nóg een optie om Taiwan in nood van internet te voorzien: Starlink, van Elon Musks bedrijf Space X. Starlink leverde na de Russische invasie vlug duizenden installaties aan Oekraïne, en voorzag zo de Oekraïners tijdens de oorlog van internet.

Ook Taiwan zag die kansen: twee Amerikaanse parlementsleden kwamen in april naar Taiwan om te praten met president Tsai over het installeren van het Starlink-systeem op het eiland.

Maar het is de vraag in hoeverre Musk een betrouwbare partner voor Taiwan wil zijn. China levert immers belangrijke onderdelen voor zijn Tesla’s – Peking kwaad maken door cruciale communicatietechnologie aan Taiwan te leveren, helpt Musk vermoedelijk niet verder.

Dus kijkt de overheid verder, zegt Huang – onder andere naar samenwerking met het Britse bedrijf, dat volgens Tang op die manier niet alleen internet, maar ook steun aan Taiwan levert. “En we kijken naar manieren om de zeekabels en satellieten minder zichtbaar te maken”, vertelt Huang. “Dan zijn ze immers ook moeilijker te raken als doelwit. De overheid probeert de radioverbindingen voor het leger te versterken, en back-ups te maken van de belangrijkste data, in een cloud.”

Derde kabel

Ook Matsu probeert intussen z’n internetzekerheid op te krikken. Er komt een derde internetkabel aan. De radiocommunicatie met het Taiwanese hoofdeiland wordt vier keer zo sterk, en er wordt geïnvesteerd in snellere, sterkere satellietverbindingen.

Uiteindelijk vond touroperator Wang een oplossing die het beste uit beide werelden haalde. Hij zond een medewerker naar Taipei, die vanaf het hoofdeiland de boekingen deed. Wang zelf besloot meerdere Chinese simkaarten te kopen. “Een volgende storing? Daar ben ik niet bang voor”, lacht hij.

Ook hosteleigenaar Chuang is voorbereid, vertelt hij terwijl hij een laatste keer koffie bijschenkt. Hij grist zijn Chinese simkaart uit een la. Want, dat herhaalt hij nog maar eens: hij is een ondernemer, geen politicus – het maakt hem dan ook geen snars uit wie het internet regelt. “Zolang ik mijn klanten maar kan bereiken.”

