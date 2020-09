Taiwanezen krijgen voortaan ‘Taiwan’ op hun paspoort, en daar is China niet blij mee

De Taiwanezen krijgen een nieuw paspoort. Belangrijkste verandering: er staat met grote letters ‘Taiwan’ op. Dat lijkt vanzelfsprekend maar is het niet, en de Chinese regering in Peking vindt het maar niks. Want het is weer een stapje in de richting van een volwaardig, onafhankelijk land voor de kust van China.

Op paspoorten van de Taiwanese burgers stond tot nu toe bovenaan ‘Republic of China’, de officiële naam van het land. Dat is een uitkomst van de burgeroorlog in China, die in 1949 eindigde met een overwinning van de communisten. Zij beheersten bijna het hele land en de verslagen nationalisten trokken zich terug op Taiwan.

De nationalisten hielden vol dat zij de echte Chinese regering vormen en veel oudere Taiwanezen wilden deze claim ook niet opgeven. Maar ondertussen ontwikkelde Taiwan zich tot een zelfstandig land en de jongere generatie ziet dat ook zo, net als de huidige regering.

‘Ik ben Taiwanees’

Het nieuwe paspoort is bedoeld om verwarring te voorkomen, zei minister van buitenlandse zaken Joseph Wu woensdag bij de presentatie in Taipei. Vanwege de coronacrisis heeft die verwarring vervelende gevolgen. Taiwan heeft het virus bijzonder effectief buiten de deur weten te houden, minder dan 500 van de 24 miljoen burgers zijn besmet, zeven zijn er overleden en er is nu al geruime tijd geen nieuw geval geconstateerd.

Maar op reis worden Taiwanezen vaak gelijkgesteld aan Chinezen. Voor hen gelden in veel landen strenge regels, ook al is het virus in China alweer enige tijd onder controle. Volgens minister Wu zal het nieuwe paspoort, dat vanaf januari 2021 wordt ingevoerd, de verwarring voorkomen. Op de achtergrond speelt mee dat China niet accepteert dat Taiwan lid wordt van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Peking is niet onder de indruk van het nieuwe paspoort. “Taiwan is een onvervreemdbaar deel van China en dat zal nooit veranderen”, zei woordvoer Hua Chunying van het ministerie van buitenlandse zaken woensdag tijdens een persbriefing. Iedere Taiwanese stap in de richting van volledige onafhankelijkheid wordt door China veroordeeld.

De relatie tussen China en Taiwan staat ook onder druk door internationale contacten. Vorige maand bezocht de Amerikaanse minister van volksgezondheid Alex Azar Taiwan, waar hij een ontmoeting had met president Tsai Ing-wen. Deze week was de Tsjechische senaatsvoorzitter Milos Vystrcil op bezoek. In een toespraak voor het parlement sprak hij zijn steun uit voor de zelfstandige eilandstaat door te zeggen ‘Ik ben Taiwanees’.

