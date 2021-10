Taiwan versterkt defensie in reactie op Chinese dreiging

De relatie tussen China en Taiwan is slechter dan ooit in de afgelopen veertig jaar. Dat zei de Taiwanese minister van defensie woensdag in het parlement in Taipei, bij de verdediging van nieuwe militaire uitgaven. Hij speculeerde op de mogelijkheid van een Chinese invasie van het zelfstandige eiland.

Volgens minister Chiu Kuo-cheng is Peking militair in staat tot een invasie en hij verwacht dat die binnen enkele jaren werkelijkheid kan worden. Aan de andere kant zijn de machthebbers in China zich terdege bewust van de grote risico’s van militair optreden, zo verklaarde Chiu. Er zijn eerder grote spanningen geweest rond Taiwan, zoals in de jaren negentig.

Een invasie zou kunnen leiden tot een oorlog tussen China en de Verenigde Staten, die Taiwan militair steunen. De Amerikaanse president Joe Biden probeerde dinsdagavond olie op de golven te gooien, na contact met de Chinese leider Xi Jinping. Volgens Biden is er niets veranderd in de afspraken die beide grootmachten eerder hebben gemaakt rond het eiland.

Geen echt bondgenootschap tussen Washington en Taipei

De VS erkennen Taiwan niet als onafhankelijk land, omdat Peking dat niet accepteert. China beschouwt Taiwan, dat een eigen democratisch bestuur kent, als een opstandige provincie. Washington heeft zich wel verplicht om de regering in Taipei militair te steunen zodat die zichzelf kan verdedigen, maar een echt bondgenootschap is dat niet.

Biden verwees naar een ‘overeenkomst’ over Taiwan, zonder duidelijk te maken wat hij precies bedoelde. De regering in Taipei vroeg direct opheldering en kreeg de bevestiging dat de Amerikaanse steun aan het eiland ‘in steen gebeiteld’ is.

De waarschuwing van minister Chiu komt na verhoogde militaire activiteit rond Taiwan. Op vrijdag en in het weekend waagden in totaal bijna 150 toestellen van de Chinese luchtmacht zich in een luchtverdedigingszone rond het eiland. Dat gebeurt vaker, maar nooit eerder zo massaal.

Taiwan viert op 6 oktober de nationale feestdag. Beeld EPA

Versterking van de marine

Een stevige impuls in de Taiwanese militaire uitgaven is nodig, vindt Chiu. Hij wil de komende jaren meer dan 7 miljard euro extra uitgeven, vooral voor versterking van de marine. Taiwan moet onder meer eigen raketten ontwikkelen die vijandige schepen tot zinken kunnen brengen.

China is ook bezig om zich te bewapenen, met de marine als speerpunt. De Aziatische grootmacht heeft nu al meer oorlogsschepen dan enig ander land, al zijn de VS in tonnage en vuurkracht nog sterker. De Amerikaanse marine vaart op dit moment ten noorden van Taiwan, samen met een Brits vliegdekschip dat door een Nederlands fregat wordt begeleid.

Die marine-activiteiten van westerse landen in Oost-Aziatische wateren werken China op de zenuwen. Dat kan aanleiding zijn geweest voor Peking om de luchtmacht richting Taiwan te sturen, samen met de viering van de nationale feestdag op 1 oktober.

Frans bezoek

Al wordt Taiwan door weinig andere landen diplomatiek erkend, toch zijn er contacten op hoog niveau. Een delegatie van de Franse senaat kwam woensdag, de nationale feestdag, aan in Taipei. De groep, onder leiding van de voormalige Franse minister van defensie Alain Richard, heeft onder meer een ontmoeting met de Taiwanese president Tsai Ing-wen.

Tsai waarschuwde onlangs voor de ‘rampzalige gevolgen’ van een Chinese invasie van haar land, net zoals minister van defensie Joseph Wu dat in augustus deed in een interview in Trouw. Een invasie zou het evenwicht in Oost-Azië verstoren en belangrijke scheepvaartroutes hinderen. Taiwan is bovendien de grootste producent van hoogwaardige computerchips, waar op dit moment wereldwijd al een tekort aan bestaat.

