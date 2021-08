Taiwan kiest voor een eigen vaccin, maar de bevolking is sceptisch

Als eerste inwoner van Taiwan liet president Tsai Ing-wen zich maandag inenten met een nieuw middel tegen corona: het in eigen land ontwikkelde Medigen. Op Facebook was dat live te volgen. Nee, Tsai was niet zenuwachtig, zei ze tegen een verslaggever. Daarna werd de prik gezet en bedankte ze de medewerkers. Later liet de president weten dat ze zich prima voelde en weer aan het werk ging.

Stromen de Taiwanezen nu ook toe om haar voorbeeld te volgen? Dat valt nog tegen, circa 700.000 mensen hebben zich tot nu toe online aangemeld, op een bevolking van bijna 24 miljoen. Dat moet een tegenvaller zijn voor de president, die zelf al eerder gevaccineerd had kunnen zijn met Moderna of AstraZeneca maar bewust had gewacht totdat het Taiwanese vaccin beschikbaar was.

Geen volledig testtraject

De scepsis bij veel van haar landgenoten heeft wel een reden. Medigen heeft nog niet het volledige testtraject doorlopen. Het is op kleine schaal toegediend, maar de grootschalige tests – in fase 3 – moeten nog beginnen. Die vinden plaats in Paraguay, een van de weinige landen die Taiwan officieel erkennen.

Ondertussen heeft Medigen in Taiwan wel de vereiste goedkeuring gekregen. De producent en de minister van volksgezondheid hebben verklaard dat het middel veilig is. Ernstige bijwerkingen zijn volgens hen niet naar boven gekomen in fase 2 en Medigen zou ‘niet slechter’ presteren dan AstraZeneca.

Die woorden verklaren meteen een deel van de scepsis, ook in Taiwan willen veel mensen liever Moderna in hun arm dan AstraZeneca. Het wachten is nog op Pfizer, dat later in het jaar geleverd zal worden. Het land heeft, mede door de moeilijke relatie met China, veel moeite gehad om contracten af te sluiten.

‘Proefkonijn’

De politieke oppositie in Taiwan hekelt nu de snelle goedkeuring van Medigen. Volgens de Kuomintang, de partij die decennialang de macht had, gebruikt de regering de bevolking als ‘proefkonijn’. Tsais partij DPP wil juist graag laten zien dat het hoogtechnologische land een eigen vaccin kan maken. Dat is een nieuw succes, na de, tot voor kort, bijzonder geslaagde aanpak van de coronapandemie.

Vanaf de allereerste aanwijzingen dat er iets aan de hand was in buurland China, eind 2019, was Taiwan erop gebrand een nieuw virus buiten de deur te houden. Het slaagde daar ook in, tot mei van dit jaar was er slechts af en toe een besmetting. Er was dus ook weinig reden om haast te maken met vaccinatie. Maar door de komst van de deltavariant liep het aantal coronagevallen voor de zomer ineens snel op.

Inmiddels lijkt de situatie weer onder controle, en dat zonder strenge lockdown. Maar het idee dat Taiwan onaantastbaar is, heeft wel afgedaan. En nu veel grenzen weer open gaan, dreigt het kleine land met een zeer sterke exportsector achter te blijven – totdat een groot deel van de bevolking is ingeënt.

