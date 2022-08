Taiwan hervat vliegverkeer na einde Chinese militaire oefening, zendt zelf ook straaljagers uit

Een gebied ten oosten van de eilandstaat wordt nog tot maandagochtend gemeden, uit voorzorg. De waarschuwingen die vanaf donderdag golden vanwege de Chinese militaire oefening zijn niet langer van kracht, meldt de Taiwanese overheid. Eerder werd bericht dat de Chinese legeroefeningen ook zondagochtend nog gaande zijn.

Zaterdag drongen tientallen Chinese vliegtuigen en schepen de Taiwanese wateren en het luchtruim binnen. Volgens Taiwan ging het om twintig Chinese gevechtsvliegtuigen, veertien andere vliegtuigen of helikopters en veertien marineschepen. Volgens Taiwan voert China simulatie-aanvallen uit op het eiland en de militaire schepen van Taiwan, maar ook op Amerikaanse en Japanse schepen in de regio.

Donderdag begonnen de oefeningen, waarbij onder andere ballistische raketten vanaf het Chinese vasteland werden afgevuurd die in Japanse wateren zijn beland, wat voor het eerst gebeurde. Het Taiwanese ministerie van Defensie verklaarde donderdag al meteen dat het zelf ook ‘voorbereidingen treft voor oorlog, zonder oorlog op te zoeken’. Het land heeft zondagochtend zelf ook schepen en vliegtuigen uitgezonden als reactie op de Chinese oefeningen.

China was begonnen aan de militaire oefening rond Taiwan nadat de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi de eilandstaat had bezocht. China heeft ook op andere manieren gereageerd op het bezoek: zo wordt de samenwerking met de VS stopgezet op het gebied van transnationale misdaadpreventie en het repatriëren van illegale migranten. Daarnaast pauzeert Beijing de gesprekken over klimaatverandering tussen beide landen.