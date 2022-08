Syrische vluchtelingen zijn de zondebok in Turkse grensplaats Reyhanli

De hoofdstraat in Turkse grensplaats Reyhanli is bloedheet, stoffig en uitgestorven. Alleen op de zaterdagse markt is wat leven te bespeuren, maar de stemming is bedrukt. Verkopers en klanten beginnen of eindigen het gesprek met het uiten van hun ongenoegen. Onderwerp van frustratie: de economische situatie, de hoeveelheid Syriërs die in Reyhanli wonen of een combinatie van beide.

Watermeloenverkoper Mustafa Kilic heeft vier vingers aan zijn rechterhand – geen duim – maar toch heeft hij een van zijn meloenen op creatieve wijze opengesneden. Er komt een klant met een boodschappentrolley langs, ze vraagt de prijs. “10 lira per kilo”, zegt Kilic. De vrouw knikt en loopt door. “Zie je wel, niemand kan dit betalen”, verzucht Kilic, die op de markt geld moet verdienen om zijn pensioen aan te vullen.

Bij gebrek aan klanten mengt tapijtverkoopster Dilek zich in het gesprek. Ze wil niet met haar hele naam in de krant. Ook zij heeft het financieel niet makkelijk. Op de markt verdient ze niet veel, dus ze zou liever op het land of in de fabriek werken. Dat ze daar geen werk kan vinden, wijt ze vooral aan de Syriërs: “Zij werken voor veel minder, dus nemen ze ons Turken niet meer aan.” Ook heeft ze het idee dat veel Syriërs geld krijgen van de overheid om boodschappen van te doen.

Watermeloenverkoper Mustafa Kilic. Beeld Ingrid Woudwijk

Soortgelijke verwijten beperken zich niet alleen tot de grensstad Reyhanli, waar inmiddels meer Syriërs wonen dan Turken. Ook in de rest van de provincie Hatay, waar de 450.000 Syriërs ongeveer 20 procent van de bevolking uitmaken, vragen mensen zich hardop af waarom de vluchtelingen niet gewoon teruggaan naar hun eigen land, een sentiment dat breed gedeeld wordt. In totaal vangt Turkije 4 miljoen vluchtelingen op, waarvan 3,7 miljoen afkomstig zijn uit Syrië. Een peiling van Metropoll begin dit jaar liet zien dat 81,7 procent van de ondervraagden vindt dat Syrische vluchtelingen terug moeten naar Syrië.

‘De overheid is altijd reactief geweest, in plaats van proactief’

“Er zijn twee dingen die bijgedragen hebben aan het veranderde perspectief van Turken tegenover Syriërs”, zegt migratieonderzoeker Omar Kadkoy, werkzaam voor de economische onderzoeksorganisatie Tepav. De eerste reden is dat de overheid vanaf het begin van de oorlog in 2011 nooit een langetermijnstrategie voor de opvang in Turkije heeft geformuleerd. “De overheid is altijd reactief geweest, in plaats van proactief te handelen in het belang van een gezonde toekomst voor Turken en Syriërs.”

De andere reden is de slechte economische situatie, met een inflatie die volgens officiële cijfers bijna 80 procent bedraagt, maar volgens onafhankelijke onderzoekers meer dan twee keer zo hoog is. In plaats van kritiek te leveren op de overheid, wijzen mensen liever naar de Syriërs als zondebok, ziet Kadkoy. “Het is makkelijker om een vijand van de ander te maken, dan je uit te spreken tegen degene die je achter de tralies kan zetten als je je gedachten uitdrukt”, zegt Kadkoy, verwijzend naar de regering van president Recep Tayyip Erdogan.

Het beeld dat de Turken ieder dubbeltje moeten omdraaien en de Syriërs alles maar gratis krijgen, gaat voor veel migranten niet op. Lang niet iedereen komt in aanmerking voor steunprogramma’s en zelfs met deze financiële hulp is het niet makkelijk rondkomen, vertelt Mayada Chirchi, in haar kleine armoedige zolderappartement met scheuren in de muren. Nadat haar man was omgekomen tijdens bombardementen in de provincie Latakia, kwam ze in 2014 met haar twee zoons Mostafa en Adnan naar Turkije. De twee jongens delen één kleine slaapkamer, hun moeder slaapt in de woonkamer.

Als alleenstaande weduwe krijgt de familie Chirchi elke maand van de Rode Halve Maan, de Turkse tak van Het Rode Kruis, een pasje met geld om boodschappen te doen. De hulporganisatie krijgt geld van de Europese Unie om dit soort projecten voor Syriërs in Turkije uit te voeren. Maar het is geen vetpot. Chirchi krijgt 250 lira per kind per maand, omgerekend zo'n 30 euro. “Het is niet genoeg, maar er zijn een paar hele goede mensen die ons helpen”, zegt Chirchi.

Ze maakt zich zorgen over de toekomst. Haar huur is verhoogd, de prijzen voor gas en elektra stijgen en de boodschappen worden steeds duurder. Daarbij wordt oudste zoon Mostafa in januari 18 jaar, wat betekent dat ze geen recht meer heeft op de toeslag. Meer dan over het anti-vluchtelingensentiment maakt ze zich zorgen over hoe ze straks rond moet komen: “Er zijn hier zoveel moeilijkheden. We zouden hier wel willen blijven, maar de huidige economische situatie… Als ik voor januari geen andere oplossing heb, is er geen andere keus dan terug naar Syrië.”

Anti-immigratiepartij heeft invloed

Hoewel de Turkse verkiezingen pas in 2023 op de planning staan, zijn Syrische vluchtelingen nu al een belangrijk item in het politieke debat. De recentelijk opgerichte Zafer Partij (Zafer betekent overwinning) is het meest radicaal: vooral op sociale media zijn hun anti-immigratie video’s en content erg populair.

Beeld Anne Blaak

“Deze kleine, extreem-rechtse partij geeft niks om internationale wetgeving. Ze springen in een gat en proberen zoveel mogelijk aandacht te vragen, waar ze helaas behoorlijk succesvol in zijn”, beschrijft Kadkoy de partij. Hij vindt het zorgelijk dat de regering van president Erdogan de Zafer Partij geen strobreed in de weg legt om de vluchtelingen te misbruiken voor politiek gewin. “De regering neemt geen enkele politieke of legale actie om dit te laten stoppen.”

De Zafer Partij stelt volgens de peilingen electoraal niks voor, maar heeft wel invloed op de manier waarop andere partijen zich op dit onderwerp profileren. Want andere oppositiepartijen zoals de CHP en de IYI Partij beloven hun kiezers ook Syriërs terug te sturen als zij aan de macht komen, waarbij ze tegelijkertijd de relaties met Syrische president Bashar al-Assad willen verbeteren. Pure verkiezingsretoriek, want er gelden internationale verdragen voor het terugsturen van vluchtelingen naar oorlogsgebied.

Vrijwillig terugsturen bestaat niet

Hoewel Erdogan zich lange tijd gastvrij opstelde tegenover de Syrische ‘broeders’, kondigde hij recent een plan aan om huizen te bouwen in Noord-Syrië. Die zijn bedoeld voor de ‘vrijwillige terugkeer’ van 1 miljoen Syriërs. Kadkoy is niet overtuigd: “Dit hele plan is van a tot z onrealistisch”, zegt hij via de telefoon. “Daarbij, je kunt niet zeggen dat je Syriërs terug gaat sturen en tegelijkertijd beweren dat dat vrijwillig is. Vrijwillig terugsturen bestaat niet.”

Onder de Syriërs in Turkije is weinig animo om terug te gaan. Volgens de vluchtelingenorganisatie UNHCR keren wekelijks zo’n 800 Syriërs terug naar hun land van herkomst, maar de meerderheid blijft.

Niet alle Syriërs en Turken leven in onmin met elkaar

Zolang de economische situatie slecht blijft, verandert het vijandige sentiment waarschijnlijk niet, voorspelt Kadkoy. Hij tekent daar wel bij aan dat niet alle Syriërs en Turken in onmin met elkaar leven. Terug op de markt in Reyhanli staat de Syrische Abdullah Elsemk samen met zijn vader achter de kraam met tomaten, aubergines en komkommers. Tien jaar geleden kwam het hele gezin vanuit Hama naar Reyhanli. De 17-jarige Elsemk spreekt vloeiend Turks en voelt zich thuis in Turkije. “Ik heb meer Turkse dan Syrische vrienden, zij zijn als broers voor mij.”

'Broer Hassan' (links), die vaak optreedt als tolk voor de Syriërs, helpt een klant. Beeld Ingrid Woudwijk

Net als veel Syriërs werkt Elsemk in de informele sector, als loodgieter, om geld te verdienen voor de familie. Op zaterdag helpt hij op de markt, vooral om te vertalen voor zijn vader, die geen Turks spreekt. Maar als de jonge Elsemk er niet is, zijn er nog genoeg anderen die kunnen vertalen, zoals de buurman, die ze ‘broer Hassan’ noemen. Deze groenteman loopt als boodschapper vrolijk heen en weer tussen de kraam van de Elsemks aan de ene kant, en die van de Syrische cosmeticaverkoopster aan de andere.

Net als vele inwoners van Hatay spreekt broer Hassan zowel Turks als Arabisch. Tot 1939 was Hatay onderdeel van Syrië en veel Turken in deze regio hebben familie die oorspronkelijk uit Syrië komt. Deze gedeelde achtergrond is precies waarom de Turkse Selih Ceylan niet begrijpt waarom zoveel mensen schaamteloos zeggen dat de Syriërs weg moeten. “Wij zijn ook Arabieren, mijn overgrootvader komt oorspronkelijk uit Syrië. Turken gaan overal naartoe, willen naar Europa. En dan zeggen ze dat Syriërs hier niet mogen zijn...”, verzucht hij.

Hervestiging EU-Turkije deal Onderzoeker Omar Kadkoy is positief over veel van de projecten die de EU in Turkije uitvoert om de Syrische vluchtelingen te ondersteunen, maar Europa zou volgens hem veel meer werk moeten maken van de hervestigingsafspraken uit de EU-Turkije deal. Daarin is afgesproken dat Europa een Syrische vluchteling overneemt in ruil voor iedere irreguliere migrant die Turkije tegenhoudt. De lidstaten zouden volgens die afspraak 72.000 Syriërs moeten opnemen in Europa. Volgens Kadkoy is nog niet eens de helft van dat aantal bereikt. “Als de EU de verantwoordelijkheid met Turkije wil delen, is het beschamend dat 27 lidstaten niet eens 72.000 mensen kunnen opnemen.”

