Syrische raket komt gevaarlijk dicht bij Israëlische kerncentrale, spanningen lopen op

Het was even spannend in Israël. In een zeldzaam incident drong een Syrische raket het luchtruim binnen, terwijl het Israëlische luchtafweergeschut er niet in slaagde de raket uit de lucht te schieten. Wat het extra enerverend maakte, was dat het projectiel gevaarlijk dicht in de buurt kwam van de kerncentrale bij het stadje Dimona, in de Negev-woestijn.

Het liep uiteindelijk met een sisser af; de Syrische raket ontplofte en kwam neer in het zand, op zo'n dertig kilometer van de kerncentrale.

Volgens het Israëlische leger was het waarschijnlijk geen gerichte aanval. Eerder die dag had de Israëlische luchtmacht aanvallen uitgevoerd in de buurt van Damascus. Daar worden materieel en wapens van het Syrische leger opgeslagen, maar ook van milities die door het Iraanse regime gesteund worden, zoals de Libanese Hezbollah. Zij vechten mee met Assads troepen.

Oplopende spanningen Iran en Israël

Israël valt regelmatig doelen van deze milities in Syrië aan, uit angst dat Iran via hen te veel voet aan de grond krijgt, zo dicht bij de Israëlische grens. Begin deze maand werden er nog drie militieleden gedood door een Israëlische luchtaanval in Damascus.

De spanningen tussen Israël en Iran lopen de laatste tijd hoog op, en niet alleen door de milities in Syrië: de schaduwoorlog tussen beiden landen wordt de laatste tijd steeds vaker in de openbaarheid uitgevochten. Een ontploffing in Irans belangrijkste kernreactor in de stad Natanz vorige week was waarschijnlijk een Israëlische operatie, volgens Israëlische en Amerikaanse veiligheidsbronnen. De twee landen voeren ook voortdurend aanvallen uit op elkaars schepen; twee weken geleden werd een Iraanse militair schip nog beschadigd door kleefmijnen.

Het meest serieuze geweld tussen de landen in jaren

Volgens de Israëlische media is het leger de afgelopen weken druk bezig geweest met het verbeteren van het luchtafweersysteem rondom de nucleaire reactor bij Dimona en de havenstad Eilat, uit angst voor een aanval met een langeafstandsraket of een drone afkomstig van de door Iran gesteunde milities in de regio. Dat er ondanks deze inspanningen toch een Syrische raket kon binnendringen, maakt het leger nerveus.

Israël reageerde donderdag met nieuwe aanvallen op Syrië: ditmaal werd het Syrische luchtafweergeschut dat de raket had afgevuurd, beschoten. Volgens de Syrische staatsmedia vielen er vier gewonden. Het is het ernstigste geweld tussen Israël en Syrië in jaren.

Vermoedelijke sabotage Iraanse kerncentrale brengt Iran-akkoord in gevaar

Eindelijk leek er vooruitgang in de diplomatieke impasse rond het Iran-akkoord, via onderhandelingen in Wenen. Een vermoedelijke aanval op een nucleaire installatie in Iran brengt deze vooruitgang in gevaar.