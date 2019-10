Syrisch regime stuurt leger naar het noorden om ‘Turkse agressie’ te stoppen

Een anonieme Koerdische functionaris zegt dat er onderhandelingen gaande zijn tussen de Koerden en de Syrische regering van Bashar al-Assad, meldt Reuters.

Het Turkse leger trok de regio woensdag binnen om de Koerdische militie YPG daar te verjagen. Sindsdien zijn tientallen mensen omgekomen en zijn gevechten uitgebroken in een aantal grenssteden. Volgens de Syrische staatsmedia is sprake van ‘Turkse militaire agressie’.

Door de gevechten die zijn ontstaan bij de inval van het Turkse leger zijn zeker 130.000 mensen op de vlucht geslagen, waarschuwde de VN dit weekeinde. De vrees bestaat dat nog zeker drie keer zoveel mensen in korte tijd zullen vluchten voor het geweld.

Terugtrekking

Kort voor de aankondiging van het Syrische regime maakte de Amerikaanse regering bekend al zijn troepen terug te trekken uit Noord-Syrië. Op die manier wil president Donald Trump voorkomen dat Amerikaanse soldaten betrokken raken bij de gevechten tussen het Turkse leger en Koerdische milities, zei defensieminister Mark Esper zondag.

Volgens Esper verslechtert de situatie in het gebied per uur. Mogelijk duidt de terugtrekking op een vertrek van de volledige duizend man sterke Amerikaanse troepenmacht die de Koerden in het gebied bijstond in de strijd tegen IS.

Uit een kamp in het noorden van Syrië dat werd aangevallen zijn zondag honderden IS-strijders ontsnapt. Volgens de Koerdische autoriteiten gaat het om meer dan 700 buitenlanders en familieleden die zich bij de terreurbeweging hadden aangesloten.

De Koerdische strijders maken weinig kans tegen de Turkse krijgsmacht. Toch kunnen ze niet anders dan verzet bieden.