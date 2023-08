Survivalkennis redt zeiler na schipbreuk op onbewoond eiland

Dankzij zijn goede survivaltechniek heeft een 64-jarige Duitse zeiler een schipbreuk overleefd bij de Bahama’s, in een verlaten deel halverwege Cuba en Florida. De man is door de Amerikaanse kustwacht gered en heeft complimenten gekregen voor zijn aanpak. Hij bivakkeerde al drie dagen op een onbewoond eilandje.

Door problemen met zijn jacht strandde de man vorige week voor de kust van Cay Sal. Zijn enige kans op redding was dat hij opgemerkt zou worden door voorbijvarende schepen of passerende vliegtuigen. Het eiland van slechts anderhalve kilometer lang heeft geen drinkwater. De enige waterbronnen zijn zoutpannen.

Lichtkogel

Op het strand schreef hij een SOS-teken, hij bouwde met hulp van zeil en plastic een bivak op rotsachtig terrein onder palmbomen. En wachtte. De Amerikaanse kustwacht, die in het gebied regelmatig patrouilleert op zoek naar illegale migrantenbootjes, zag drie dagen later de lichtkogel die de man afvuurde. Met een dropping vanuit de lucht kreeg hij eten, drinkwater en een radio om te communiceren. Een schip van de kustwacht pikte hem uiteindelijk op in het verlaten gebied. Hij bleek gezond en wel.

Volgens de Amerikaanse kustwacht bewijst de survival het belang van goed reddingsmateriaal. “Het is een perfect voorbeeld waarom je het juiste reddingsmateriaal aan boord van je schip moet hebben”, aldus de kustwacht. “Als we de lichtkogel niet hadden gezien, was de uitkomst mogelijk minder succesvol geweest.”

