Surinaamse buitenlandminister Albert Ramdin: ‘Excuses aanbieden gaat normaal gesproken in overleg’

De datum van 19 december, waarop Nederland Suriname excuses wil aanbieden voor het slavernijverleden komt rap dichterbij. Toch heeft Albert Ramdin, de Surinaamse minister van buitenlandse zaken, nog “weinig gehoord over wat op 19 december de bedoeling is”, vertelt hij telefonisch aan Trouw.

Op stel en sprong vliegt vicepremier Sigrid Kaag donderdag naar Suriname. Daar gaat ze met de regering en maatschappelijke organisaties in gesprek over de excuses voor het slavernijverleden, die Nederland wil aanbieden.

Kaag is volgens Ramdin “van harte welkom”. Wel is de bewindsman benieuwd naar het verhaal waarmee Kaag naar Suriname komt. “Graag horen we de visie van de Nederlandse regering. Het aanbieden van excuses gaat normaal in goed overleg met de andere partij. Dat is ook de boodschap die we aan Kaag uitdragen.”

Veel nazaten willen dat de excuses op 1 juli worden aangeboden

Met name de datum van de excuses, door Nederland gepland op 19 december, leidt tot kritiek. Veel nazaten van tot slaafgemaakten willen dat het moment naar 1 juli wordt verplaatst, als het precies 160 jaar geleden is dat Nederland de slavernij afschafte.

Ook het Surinaamse parlementslid Patricia Etnel, van de linkse NPS-partij, vindt dat Kaags bezoek alleen zin heeft als Nederland met een ander plan komt, inclusief een andere datum. “Ze komt natuurlijk om plooien glad te strijken. Dat ze een gesprek wil voeren, vind ik goed, maar dan moet ze ook naar Suriname luisteren”, zegt Etnel. “Het kan niet zo zijn dat Surinaamse nazaten pleiten voor een andere dag, dat de Nederlandse vicepremier langskomt en dat het dan allemaal weer koek en ei is.”

De Surinaamse regering zelf heeft zich niet uitgesproken voor een specifieke datum, zegt buitenlandminister Ramdin. “Niet op 1 juli, niet op 12 december. Het belangrijkste voor ons: als het gaat om excuses, moet de andere partij goed geïnformeerd zijn en erbij worden betrokken.”

Ramdin noemt de mogelijke slavernijexcuses een “belangrijke zaak voor de Surinaamse samenleving”. Maar de slavernij is maar een deel van de Nederlands-Surinaamse koloniale geschiedenis, benadrukt hij. “Wij kijken in z’n totaliteit naar het hele koloniale verleden, dus ook naar wat vóór en na het slavernijverleden is gebeurd. Er is kortom nog veel te bespreken.”

De Surinaamse NPS-politicus Patricia Etnel.

NPS-politicus Patricia Etnel: ‘Excuses op 19 december accepteren we niet’ Politicus Patricia Etnel is Assembleelid voor de Nationale Partij Suriname (NPS) en spreekt zich al langer uit voor excuses voor nazaten van tot slaafgemaakten. Ze is kritisch op het Nederlandse plan om al volgende week met excuses te komen. Woensdag komt vicepremier Kaag aan in Suriname. Wat verwacht u van dat bezoek? “Ze komt natuurlijk om plooien glad te strijken. Dat ze een gesprek wil voeren, vind ik goed, maar dan moet ze ook naar Suriname luisteren. Het kan niet zo zijn dat wij pleiten voor een andere dag, dat de Nederlandse vicepremier langskomt en dat het dan allemaal weer koek en ei is.” Wat moet er anders, vindt u? “Het was een schok voor velen dat niet Rutte langskomt voor de excuses, maar een nazaat (van slaafgemaakten, red.), justitieminister Franc Weerwind. Wij kunnen dat niet accepteren. Dat Nederland zegt: we sturen de basja maar (een zwarte opzichter over plantageslaven, red.) en we vergeten het leed. “Niet Weerwind, maar Rutte moet langskomen om zijn excuses aan te bieden. Of de koning, dat mag ook. Als nazaat moet Weerwind juist ín die menigte staan om de excuses aan te nemen. En er moet een nieuwe datum komen voor de excuses.” Ook voor Nederland lijkt die datum vooral praktisch: vrijdag zei premier Rutte dat het kabinet excuses wil maken vóór herdenkingsjaar 2023. “Zelf zie ik het liefst 1 juli als nieuwe datum. Dan is het 160 jaar geleden dat in Nederland de slavernij werd afgeschaft. Maar het hóeft niet per se op die dag: de Internationale Dag voor de Afschaffing van de Slavernij, van de Verenigde Naties, op 2 december, is wat mij betreft ook een optie. Deelt het Surinaamse parlement uw standpunt dat het anders moet? “Het slavernijverleden speelt vooral een rol bij Surinamers met voorouders uit West-Afrika. Onder die nazaten van slaafgemaakten, in Suriname en in Nederland, vindt een grote groep het onacceptabel dat het zo gaat. Zolang dat de datum niet verandert, heeft het bezoek van Kaag weinig zin.”

