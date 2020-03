Super Tuesday: Sanders net op tijd afgeremd door samengekomen pro-Bidenblok

Een week geleden nog maar leek de senator uit Vermont de enige kansrijke vertegenwoordiger van de linkervleugel van de partij, terwijl de rechtervleugel verdeeld was, aangevoerd door een zwak opererende Joe Biden. Maar na de winst van de ex-vicepresident zaterdag in South Carolina herschikte het veld zich bliksemsnel.

Precies op tijd voor Super Tuesday: waarop 14 staten en Amerikaans Samoa naar de stembus gingen. Biden had de steun verkregen van afgezwaaide kandidaten Pete Buttigieg en Amy Klobuchar. En hij begon aan het begin van de avond, nadat de stembussen aan de oostkust sloten, overwinningen te boeken in de ene na de andere staat.

De Amerikaanse oud-vicepresident Joe Biden wint in zeker acht van de veertien staten de Democratische voorverkiezingen, waaronder vermoedelijk het grote Texas. In kiesmannen blijft hij zijn directe concurrent Bernie Sanders nipt voor: Biden kan alvast 178 kiesmannen bijschrijven, naaste concurrent Sanders 153. De drie andere kandidaten hebben per persoon nog geen tien delegates gewonnen. Senator Sanders wint volgens Amerikaanse media in zijn thuisstaat Vermont en in Colorado. Volgens Fox en The New York Times wint hij ook in Utah. Ook het grote Californië zou hij op winst afkoersen.

Opvallend genoeg waren daar staten bij waar hij nauwelijks campagne had gevoerd, zoals Massachusetts, waar hij zelfs de eigen senator Elizabeth Warren versloeg, en Minnesota, de thuisstaat van Amy Klobuchar. In beide staten haalde Sanders ondertussen een veel slechter resultaat dan in 2016, toen zijn enige tegenstander Hillary Clinton was.

Dat doet vermoeden dat de goede resultaten van Sanders destijds niet alleen te danken waren aan kiezers die zijn radicale ideeën omhelsden, maar ook aan kiezers die niets moesten hebben van Clinton. Die antipathie ontmoet Biden kennelijk veel minder. De gematigde kiezers in de partij lijken hem nu te accepteren als de betere keus als het gaat om het verslaan en vervangen van Donald Trump.

De afgevaardigden naar de conventie in Milwaukee, Wisconsin, die in juli de Democratische genomineerde aanwijst, worden grofweg volgens evenredige vertegenwoordiging per staat verdeeld. De winnaar in een staat is dus niet de enige die afgevaardigden achter zich verzamelt. Maar kandidaten die minder dan 15 procent van de stemmen halen, krijgen niets. Dat lot trof dinsdagavond twee andere kandidaten, senator Elizabeth Warren en miljardair Michael Bloomberg, in een aantal staten.

Een aanhanger van Joe Biden houdt een bordje omhoog. Beeld AFP

Bloomberg wint enkel Samoa

Bloomberg, die alleen de winnaar was in het nietige Amerikaans Samoa, en verder vooral in Californië een redelijke uitslag leek te gaan halen, zal zich, volgens mediaberichten dinsdagavond, gaan beraden op voortzetting van zijn campagne. Hij gaf honderden miljoenen uit aan tv- en internetadvertenties waarin de ex-burgemeester van New York zich presenteerde als de competente bestuurder die Trump zou kunnen verslaan en het land uit het slop zou kunnen halen. Maar in een staat als Virginia, waar die advertenties ook te zien waren, haalde hij maar 10 procent. Bovendien werd hij er ruim verslagen door Joe Biden, die daar geen enkele advertentie had uitgezonden. Ook van Elizabeth Warren werd gisteravond verwacht dat ze de strijd op zou geven.

Stickers bij een stembureau in Charlotte, North Carolina. Beeld AFP

Daarmee blijven Biden en Sanders over, en de strijd tussen die twee zal ook na dinsdag nog tamelijk gelijk op gaan. Biden won op Super Tuesday de meeste staten. Hij stevende dinsdagavond - met nog niet alle stemmen geteld - zelfs af op een overwinning in de een na grootste staat, Texas, waar Sanders de meeste kansen waren toegedicht. De staat met de meeste afgevaardigden, Californië, leek volgens de eerste uitslagen wel door Sanders te zijn gewonnen, met Bloomberg als tweede. Verder won Sanders alleen in de kleinere staten Utah, Colorado en Vermont.

De onbesliste hoofdprijs

Doordat kiezers in Californië hun stem zelfs op verkiezingsdag nog op de post kunnen doen, komt de definitieve uitslag van die staat mogelijk pas over een paar dagen. Als Sanders er inderdaad de hoofdprijs in de wacht blijkt te hebben gesleept en een groot deel van de afgevaardigden in Californië achter zich krijgt, kan hij Super Tuesday nog afsluiten met een voorsprong in het aantal afgevaardigden.

Maar dat komt dan te laat, en lijkt onvoldoende, om hem tot winnaar van de avond uit te roepen. Want de klim naar de 1991 afgevaardigden die nodig zijn om de nominatie te winnen lijkt door de plotselinge toevloed van kiezers naar Joe Biden opeens een stuk steiler geworden.

