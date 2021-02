‘Super Mario’ Draghi gevraagd als premier Italië, maar niet alle partijen zien hem zitten

De president van Italië, Sergio Matterella, heeft zijn favoriet voor het premierschap naar voren geschoven. Hij heeft Mario Draghi, de voormalige baas van de Europese Centrale Bank, gevraagd een regering samen te stellen. De naam van de gepensioneerde bankier zoemde in Rome al weken rond, als opvolger van demissionair premier Giuseppe Conte.

President Mattarella ziet in een regering-Draghi de oplossing van de politieke crisis die is ontstaan nadat Giusepppe Conte op 26 januari aftrad. Diens coalitie had niet langer een parlementaire meerderheid. De vier partijen en partijtjes uit Conte’s coalitie hebben daarna nog intensief vergaderd in een poging het samen opnieuw te proberen, maar die formatie bleek dinsdagavond mislukt. Toen was Mattarella aan zet.

Verkiezingen geen optie

Voor de president bleken vervroegde verkiezingen geen optie. Mattarella vindt dat Italië zich die nu, middenin de corona-epidemie en een ongekende economische crisis, niet kan veroorloven. Ze zouden te veel tijd kosten. Hij wil dat Italië snel een krachtige regering krijgt, die vol aan de slag kan met de inentingscampagne.

Minstens net zo belangrijk vindt de president het dat die nieuwe regering binnen een paar maanden een stevig plan voor de besteding van het enorme bedrag uit het Europese coronaherstelfonds opstelt. Italië kan maar liefst tweehonderd miljard euro – het leeuwendeel – uit die pot krijgen, maar moet dan wél snel met concrete en ambitieuze hervormingsplannen en -projecten komen. Die zijn er nu nog niet.

De Italiaan met veruit het meeste aanzien

Dat Mattarella wil dat juist de gereserveerde econoom Mario Draghi (73) het land gaat besturen, is niet verwonderlijk. Draghi wordt in het land gezien als de Italiaan met verreweg het meeste aanzien, ook in de EU en de wereld. Hij was jarenlang topambtenaar op het ministerie van financiën – daar kreeg hij zijn bijnaam ‘Super Mario’ – voordat hij in 2005 president van de Banca d’Italia werd.

Toen Draghi in 2011 de toppositie bij de Europese Centrale Bank had ingenomen, met zijn legendarische woorden ‘whatever it takes’ de euro stutte en in die functie ook cruciaal was voor het binnen de Europese muntunie houden van Italië, kreeg hij in Italië de status van superheld.

Maar dat het deze econoom van wereldformaat ook zal lukken om voldoende partijen in het parlement achter zich te krijgen, is geen uitgemaakte zaak. Lang niet alle partijen zien hem zitten. De grote, populistische Vijfsterrenbeweging is verdeeld. Er zijn Vijfsterren-parlementariërs die onmogelijk tégen een premier van dit kaliber kunnen stemmen, maar er zijn er ook die Draghi zien als een exponent van het door hen zo gehate establishment, een ‘apostel van de elite’.

De nationalistische Lega is om dezelfde redenen verdeeld. Partijleider Matteo Salvini zei op Facebook een regering-Draghi mogelijk alleen te steunen als de ex-bankier met een goed programma komt en hooguit een half jaar aanblijft.

