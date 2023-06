Sunak en Johnson ruziën openlijk over Hogerhuisbenoemingen

De conservatieve Britse premier Rishi Sunak is hard gebotst met zijn partijgenoot en voormalig premier Boris Johnson over de benoeming van Hogerhuisleden. Het is in het Verenigd Koninkrijk gebruikelijk dat premiers bij hun vertrek mensen voordragen om in de adelstand te worden verheven en toe te treden tot het Hogerhuis. Vaak worden politieke bondgenoten op deze wijze beloond.

Johnson had vijftien vertrouwelingen voorgedragen. Maar acht van hen werden, na te zijn doorgelicht, afgewezen door de benoemingscommissie van het Hogerhuis. Volgens premier Sunak vroeg Johnson hem vervolgens om het advies van de benoemingscommissie te overrulen, wat hij weigerde.

“Boris Johnson vroeg me om iets te doen waar ik niet toe bereid was, omdat ik het niet juist vond”, verklaarde Sunak. “Toen ik deze baan kreeg, zei ik dat ik dingen anders ging doen, omdat ik de politiek wil veranderen, en dat is wat ik doe.” Volgens The Times probeerde Johnson onder anderen zijn vader in het Hogerhuis te krijgen.

Johnson voelt zich verraden

Johnson reageerde laaiend op de uitlatingen van Sunak. Hij zei dat de premier ‘onzin uitkraamt’. Volgens hem hoefde Sunak de commissie alleen maar te verzoeken om opnieuw naar de kandidaten te kijken. “Slechts een formaliteit”, aldus Johnson.

Normaal gesproken voegen premiers zich naar de aanbevelingen van de benoemingscommissie. Maar Johnson zelf brak in 2020, toen hij premier was, met die gewoonte. Hij overrulede toen de commissie om de rijke zakenman Peter Cruddas, donateur van de Conservatieve Partij, te benoemen in het Hogerhuis.

Johnson voelt zich nu verraden door Sunak, die onder hem minister van financiën was. De twee zouden een gentlemen’s agreement hebben gehad: Johnson zou Sunak voorlopig niet bekritiseren, in ruil voor Sunaks goedkeuring van zijn voordrachten voor het Hogerhuis.

Vertrek met veel tamtam

Het openlijke geruzie over de verheffingen in de adelstand komt bovenop Johnsons vertrek met veel tamtam uit het Lagerhuis, vorige week. Aanleiding daarvoor was een naderend rapport van een parlementaire commissie over de vraag of hij de volksvertegenwoordiging heeft voorgelogen over regeringsfeestjes tijdens de coronapandemie. Volgens de oud-premier is de commissie bevooroordeeld en is er ‘geen flard bewijs’ tegen hem.

Ook twee vertrouwelingen die door Johnson werden voorgedragen voor het Hogerhuis, de oud-ministers Nadine Dorries en Nigel Adams, gaven hun Lagerhuiszetel op. “Het is erg triest om het parlement te verlaten – althans voor nu”, verklaarde Johnson.

Het publieke geruzie brengt de toenemende rivaliteit tussen Johnson en Sunak aan de oppervlakte. Al sinds zijn val afgelopen september zint Johnson op een comeback als partijleider en premier. Hij geniet daarbij de steun van een harde kern van aanhangers binnen de Conservatieven, die in hem iemand zien die verkiezingen kan winnen.

Tegelijk heeft Sunak, die een hoofdrol speelde bij het ten val brengen van Johnson, moeite om de partij achter zich te verenigen. Sunak krijgt ook harde kritiek van conservatieve medestanders van Johnson, die er voor pleiten de belastingen drastisch te verlagen, om de economie aan te jagen. De premier zegt dit voorlopig niet te kunnen doen, omdat hij zich eerst wil richten op het bedwingen van de inflatie.

Ver achter in de peilingen

Al dit onderlinge gesteggel doet de electorale kansen van de Tories duidelijk geen goed. De Conservatieven staan in de peilingen ver achter op oppositiepartij Labour, terwijl Sunak uiterlijk in januari 2025 verkiezingen moet uitschrijven.

Daarnaast doet de twist over Johnsons honours list de discussie over hervorming van het House of Lords weer eens oplaaien. Want dat eeuwenoude instituut is niet bepaald een lichtend voorbeeld van democratie.

Geen van de bijna achthonderd Lords is gekozen. Ruim 650 van hen zijn ‘edellieden voor het leven’ die zijn benoemd door politiek leiders, zoals de zeven die nu op voordracht van Johnson toetreden. Dan zijn er nog zo’n negentig die hun adellijke titel hebben geërfd. Ook zit er een twintigtal bisschoppen en aartsbisschoppen van de anglicaanse kerk in het Hogerhuis.

Oppositiepartij Labour kondigde vorig jaar aan dat zij, als ze na de verkiezingen aan de macht komt, het House of Lords wil afschaffen. De partij streeft er naar het Hogerhuis te vervangen door een kleinere, meer democratische vertegenwoordiging van landen en regio’s van het Verenigd Koninkrijk. Maar hoeveel kans dit maakt, moet worden afgewacht. Eerdere hervormingspogingen liepen in het behoudende Verenigd Koninkrijk nogal eens vast op hardnekkig verzet.

