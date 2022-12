Suedi Murekezi (35) werd gemarteld door de Russen: ‘Ze intimideerden me met de doden in de kelder’

Suedi Murekezi bleef altijd ver van de Russische checkpoints. Hij was voorzichtig, vindt hij zelf. Maar toen hij op 10 juni naar de garage in Cherson ging, stonden er ineens drie Russische militairen naast hem. Ze namen hem mee naar zijn eigen huis, waar ze een foto van hem vonden in het uniform van de Amerikaanse luchtmacht.

Murekezi beweerde dat het zijn broer was. Maar de Russen sloten hem op in een kelder in Cherson, waar hij stroomstoten en klappen kreeg. “Op mijn telefoon ontdekten ze dat ik zélf bij de Amerikaanse luchtmacht heb gewerkt, in de logistiek.” De Russen intimideerden hem met de doden die in de kelder lagen. Vaak kon hij niet slapen door het geschreeuw en gehuil van Oekraïense mannen en vrouwen die werden gemarteld.

Amerikaans nummerbord

Lang waren er grote zorgen over het lot van Murekezi, de Amerikaanse cryptohandelaar die in juni door de Russen werd opgepakt in Cherson. Maar eerder deze maand kwam hij bij een gevangenenruil weer vrij, en werd opgevangen door Nederlander Leo de Lange in diens huis in Kiev.

Inmiddels kunnen ze weer lachen. “Ik ben door de Russen geslagen omdat ze jouw appje op mijn telefoon vonden”, grapt Murekezi aan de eettafel tegen De Lange. “Daarin stond fucking Russians.”

De Lange woonde aan het begin van de oorlog ook in Cherson, en was de bovenbuurman van Murekezi. De mannen, allebei handelaren in cryptomunten, bleven in eerste instantie in Cherson nadat de Russen de stad begin maart innamen. De Lange woonde er met zijn Oekraïense vriendin, die er geboren en getogen is.

Voordat zijn onderbuurman werd opgepakt, had De Lange hem al vaak gewaarschuwd. “Ik zei: je hebt als Amerikaan extra te vrezen. Bovendien reed Suedi rond in een grote Dodge met Amerikaans nummerbord. Ik dacht: waar ben je nou mee bezig!”

Na vijf dagen in de kelder in Cherson werd Murekezi verplaatst naar een piepkleine cel in Donetsk. “Elke dag kreeg ik een stuk brood, je wist alleen nooit wanneer.” Hij kreeg de aanklacht tegen hem te horen: protesteren tegen de Russen, waar vier jaar cel op stond. “Het klopt dat ik heb gedemonstreerd samen met Oekraïners, geweldloos overigens.”

De advocaat die hem werd toegewezen gaf hem niet eens een hand. Murekezi kwam daarna in een cel terecht met twee Amerikaanse strijders die ter dood werden veroordeeld, maar later werden uitgeruild met Russische gevangenen. Hij werd niet meer gemarteld (“wel soms geslagen”) en ze konden een boek lezen: The Great Gatsby. Douchen mocht eens in de week, alleen werd dat weleens vergeten.

‘Op straat dachten mensen soms dat ik van de Wagnergroep was’

Op een dag in oktober hoorde Murekezi ineens dat hij vrij was. “Ze hadden dat referendum gehad, waarbij Cherson Russisch was geworden. Ze zeiden: je bent veroordeeld in een andere situatie. Nu heet dit Rusland.” Hij kreeg zijn paspoort niet terug en werd naar een safehouse begeleid. Omdat hij dacht dat zijn begeleiders zijn familie wilden afpersen, ontsnapte hij. Hij dook onder bij Oekraïners die hij via de cryptohandel kende. Intussen probeerde hij niet op te vallen en naar onbezet gebied te komen. “Ik spreek Russisch en op straat dachten mensen soms dat ik van de Wagnergroep was.”

Leo de Lange maakte zich intussen grote zorgen over zijn verdwenen onderbuurman, en ook over zichzelf. “Nadat we ons ook niet meer veilig voelden in ons buitenhuis, zijn we kort daarna vertrokken.” Via een omweg kwamen hij en zijn vriendin in Kiev uit, waar ze nu een koffiebar runnen.

Na bemoeienis van de Amerikaanse ambassade en Oekraïense autoriteiten kwam er een oplossing: de inmiddels vrije Murekezi werd formeel onderdeel van een gevangenenruil. Op 14 december liet hij zich naar een brug bij Zaporizja brengen. “Daar hadden ze een staakt-het-vuren van twee uur. Een Oekraïnse militair kwam naar mij toegelopen met een vrouw die de uitruil was.” Samen liepen ze de vrijheid weer tegemoet.

Appartementen geplunderd

De appartementen in Cherson waar ze ooit buren waren, zijn inmiddels geplunderd, zegt de vriendin van De Lange. Ze laat op een video zien hoe de deuren er overal uit zijn gehaald. Zelf zijn Leo en zijn vriendin, die kinderen heeft van 14 en 8 jaar, nog niet terug geweest in Cherson na de bevrijding. De stad wordt nog vrijwel dagelijks door de Russen beschoten.

Murekezi, van Rwandese afkomst, oogt gelaten onder al zijn avonturen. “Ik ben niet van mijn stuk gebracht. Niet bang. Ik ben juist geïnspieerd door de Oekraïense gevangenen die ik heb gezien, die zoveel hebben meegemaakt en sterk zijn.” Wel wil hij graag weten waar zijn auto is gebleven. “Daar zal wel een Rus in rijden. Ook weet ik niet waar mijn kat is.”

Heeft hij geen spijt dat hij als Amerikaan niet snel vertrok toen de Russen Oekraïne binnenvielen? “Ik was zes toen de genocide in Rwanda plaatsvond”, zegt Murekezi. “Ons gezin moest vluchten, naar meerdere landen. Ik wil dat gewoon niet meer. Door angst, door te vluchten geef je macht aan de bezetters. Ik ben juist bang voor angst.”

Na een laatste gezamenlijke maaltijd brengt De Lange Murekezi naar het busstation van Kiev. Het is de eerste etappe in een lange reis terug naar de Verenigde Staten, waar hij zijn familie wil bezoeken. Murekezi is van plan daarna terug te keren naar Oekraïne. Als hij is ingestapt, zegt De Lange: “Wat een figuur hè. Hij gaat zoals altijd gewoon zijn eigen gang.”

