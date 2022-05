Studie: Dode walvissen kunnen soms beter op het strand blijven liggen

Ruim kadavers van walvissen niet ­altijd direct op, adviseren wetenschappers van Wageningen Marine Research. Tot nu toe is dat gebruikelijk wanneer de zoogdieren dood aanspoelen. Onnodig, zo stellen de onderzoekers. Sterker nog: het overleden beest laten liggen is een opsteker voor de biodiversiteit.

In opdracht van Rijkswaterstaat onderzochten de wetenschappers wat er ­gebeurde met een walvis die eind 2020 dood aanspoelde op Rottummerplaat. Voor het experiment hielden ze het kadaver maandenlang in de gaten via veldcamera's. Ook namen ze regelmatig monsters van het dier en zetten ze potvallen voor insecten.

21 nieuwe keversoorten gevonden

Wat blijkt? Een dode walvis is een geweldige voedingsbron voor beestjes en vervult een functie in het ecosysteem. Zo zijn er 21 nieuwe keversoorten gevonden op Rottummerplaat, die onder meer gespecialiseerd zijn in het verorberen van huid en botten.

En dat is niet het enige resultaat. Worden overleden walvissen doorgaans verwijderd omdat de dieren veel van het schadelijke cadmium in hun lichaam zouden hebben, vonden de onderzoekers dat de onder de loep genomen dwergvinvis de bodem helemaal niet heeft vervuild.

Geen overlast? Laat liggen!

Wel zorgde het kadaver voor stank, op sommige dagen was het onprettig om lange tijd rond het kadaver te verblijven. Maar als een overleden walvis op een plek ligt waar het dier niet voor stank- of andersoortige overlast zorgt, zo stellen de onderzoekers, zou een kadaver best jaren kunnen blijven liggen. Rijkswaterstaat gaat nu met andere natuurbeheerders bespreken hoe er in de toekomst met walviskadavers wordt omgegaan.

Lees ook:

Aangespoelde walvissen op de Wadden droegen dodelijke bacterie met zich mee

De massastranding van bruinvissen op de Nederlandse Waddeneilanden is afgelopen zomer veroorzaakt door een dodelijke bloedvergiftiging. Dat blijkt uit een maandenlang wetenschappelijk onderzoek. Maar nu er een vermoedelijke dader is, blijkt ook dat er nog veel onduidelijk is.