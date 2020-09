Studenten in Lille hielden een ‘appartathon’ en ja hoor: ze kregen corona

Net als in Nederland zijn Franse studenten twee weken geleden begonnen met het nieuwe studiejaar. In eerste instantie wilden de universiteiten zoveel mogelijk onderwijs op de ‘ouderwetse’ manier geven: in collegezalen en werkgroepen. Fransen vinden ‘elkaar ontmoeten’ van levensbelang voor een studie, dus niemand wilde terug naar de Zoom-colleges die voor de zomervakantie werden gegeven.

Maar de boeken zijn nog niet eens allemaal gekaft of veel studenten moeten tóch weer in hun kamer blijven. In Amiens zijn 500 studenten medicijnen na de eerste studieweek in quarantaine geplaatst, en in Bordeaux mogen groepen studenten sinds deze week niet meer in het openbaar bij elkaar komen.

De universiteit van Bordeaux heeft na een massabesmetting alle activiteiten die niets met onderwijs te maken hebben afgelast en zelfs verboden. Studenten mogen niet sporten en geen culturele bijeenkomsten houden. In een openbaar online college is ze nadrukkelijk verteld dat hun verantwoordelijkheid voor het land enorm is.

Drankavonden

Het is de Franse gezondheidsdienst inmiddels wel duidelijk waar de studenten het virus hebben opgelopen. Dat is meestal niet op de onderwijsinstellingen zelf, die hun uiterste best doen met ontsmettingsmiddelen en een lange lijst van regels. Daar is het dragen van mondkapjes verplicht en wordt studenten gevraagd om bijvoorbeeld zoveel mogelijk op dezelfde stoel te gaan zitten.

Maar controle op de regels is er amper, en buiten de universiteitsgebouwen houdt al helemaal niemand zich eraan - zeker niet bij de drankavonden van studentenverenigingen. Veel besmette studenten zijn op zulke avonden geweest.

Zodoende wordt het aantal infectiehaarden op universiteiten steeds groter. Begin deze week was er op tien instellingen voor hoger onderwijs bij grote aantallen studenten corona vastgesteld, en dat aantal loopt steeds verder op. In Toulouse werden 127 studenten op de technische universiteit positief getest – alle onderwijs wordt daar nu weer op afstand gegeven. In Montpellier testte twee derde van de medicijnenstudenten positief.

Die universiteiten komen bij de lange lijst die er al was, waar bijvoorbeeld grote instellingen in Reims, Lille, Straatsburg, Lotharingen, Nantes, Rennes en Nice inmiddels op stonden.

Hospiteren

Het verhaal van de besmettingshaard in Lille doet denken aan de Nederlandse hospiteeravonden. In Lille wordt de oorzaak gezocht bij een vorige week gehouden ‘apparthaton’, een evenement waarbij studenten bij zoveel mogelijk studentenhuizen langs gingen. Ze presenteerden zichzelf en hoopten dat ze zo bij de bewoners in de smaak zouden vallen dat ze er mochten blijven wonen.

De Franse minister van hoger onderwijs, Fréderique Vidal, heeft alle studenten opgeroepen om vooral in hun vrije tijd meer voorzichtigheid te betrachten. In Frankrijk neemt het aantal besmettingshaarden op dit moment snel toe – er zijn er nu meer dan 800. De autoriteiten zijn bang dat het virus overspringt van jongeren naar kwetsbare ouderen.

Andere landen

In buurland Spanje, waar het virus ook in rap tempo weer oplaait, zijn de meeste studenten nog niet aan hun studiejaar begonnen. De start van het academisch jaar verschilt daar per regio. De eerste universiteiten gooien deze week hun poorten open. Gevreesd wordt voor nieuwe besmettingshaarden op de faculteiten.

Volgens de Spaanse studentenbond heeft de regering veel te weinig maatregelen genomen om verspreiding op onderwijsinstellingen te voorkomen. Er geldt alleen een maskerplicht en universiteiten mogen een combinatie van online en fysiek onderwijs aanbieden. De studenten, die dat veel te weinig vinden, zullen vandaag in Madrid gaan demonstreren.

Ook in het Verenigd Koninkrijk moet het studiejaar nog starten. Het Britse studiesysteem, waarbij studenten doordeweeks op de campus wonen en ze in de weekeinden massaal naar hun ouders gaan, vormt een extra risico op verspreiding. Britse studenten moeten zich daarom strikt houden aan de ‘regel van zes’: ze mogen maar met zes personen omgaan en moeten zoveel mogelijk lessen online volgen.

