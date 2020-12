Student Julius (25) zit vast in Engeland: ‘We worden volledig aan ons lot overgelaten’

De 25-jarige Julius Itjeshorst studeert in Edinburgh

“In de nacht van zaterdag op zondag werd ik ’s nachts wakker gebeld. Een andere Nederlandse student hier had van zijn moeder gehoord dat er een vliegverbod was ingesteld. Onze vluchten naar Schiphol waren gecanceld.

“Meteen gingen we op zoek naar een alternatieve manier om thuis te komen voor Kerst. Volgens het ministerie van buitenlandse zaken vertrokken er nog wel treinen, auto’s en boten. We kochten kaartjes voor de ferry van Newcastle naar IJmuiden, pakten snel onze koffers en vertrokken.

“Tot vijf uur ’s middags hebben we gewacht op het dek van de boot. Onze paspoorten waren al gecontroleerd, we hadden de douane gepasseerd en onze tassen afgegeven. Maar de ferry is zonder ons vertrokken. Alle passagiers moesten uiteindelijk van boord, alleen het vrachtverkeer mocht mee.

“Nu zitten we vast in Newcastle. Met een groepje hebben we een Airbnb gehuurd en we bellen iedereen die ons zou kunnen helpen. Van de ambassade en Buitenlandse Zaken horen we niks meer. We weten niet waar we aan toe zijn, dat is het vervelendste.

“Ik begrijp volledig dat de grenzen dicht moeten, corona doen we samen, maar na ons te hebben aangemoedigd om de boot te boeken hebben ze plots de spelregels veranderd. Nu worden we volledig aan ons lot overgelaten. Het advies is om een hotel te boeken en af te wachten.

“Ik heb de hoop opgegeven. Ik verwacht niet dat ik thuis beland voor Kerst. Heel zuur voor mij, maar vooral voor mijn moeder. Huilend belde ze me op vanuit Utrecht. Mijn familie heb ik in augustus voor het laatst gezien. Het wordt een Hollandse Kerst in Engeland.”

