Strijd tussen vleugels van de Democratische partij kan Biden’s infrastructuurfeest bederven

President Biden schuwde de grote woorden niet nadat de Senaat ruim een biljoen dollar uittrok voor het opkalefateren van bruggen, wegen, spoorwegen en vliegvelden in de VS: “We staan aan het begin van een infrastructuur-decennium dat, naar ik werkelijk geloof, Amerika van gedaante zal doen veranderen.”

Maar het kan zijn dat hij te vroeg heeft gejuicht.

Dat de Senaat het pakket aannam, bracht voor Biden het nakomen van maar liefst twee belangrijke verkiezingsbeloften dichterbij: ten eerste dat hij als president Amerika zou moderniseren waarmee hij de economie een steviger basis kan geven. En ten tweede dat hij als Democraat zou regeren in samenspraak met zijn politieke tegenstanders, de Republikeinen.

Na taaie onderhandelingen over het totaalbedrag en de bestemming van het geld stemden 19 van de 50 Republikeinse senatoren en alle 50 Democraten er voor. Dankzij die Republikeinse stemmen kwam het aantal voorstanders boven de 60. Volgens de regels van de Senaat is dat het minimale aantal stemmen dat een wet moet krijgen om te worden aangenomen.

Biden en de Democraten hadden eigenlijk een veel omvangrijkere wet in gedachten, eentje die behalve ‘harde infrastructuur’, zoals bruggen en wegen, ook ‘zachte infrastructuur’ zou verbeteren: kinderopvang voor werknemers, verbeteringen in het zorgstelsel. Maar de Republikeinen vonden de kosten te hoog. De voorgestelde doelen beschouwden ze bovendien als typische voorbeelden van de Democratische, zo niet socialistische, neiging om bij alle problemen naar overheid en belastingbetaler te kijken.

Ruw voorstel zónder steun

Maar de Democraten hebben een uitweg. In de Senaat mogen wetten die verschil maken voor de overheidsuitgaven ook met een gewone meerderheid worden aangenomen. In de huidige samenstelling van de Senaat hebben de Democraten die in zekere zin: 50 van de 100 zetels, plus de doorslaggevende stem van vice-president Kamala Harris. Volgens die procedure hebben ze afgelopen week een ruw voorstel door de Senaat gekregen voor nog eens 3,5 biljoen aan extra uitgaven. Zonder de steun van ook maar één Republikein.

De details van dat voorstel moeten nog ingevuld worden, en daarna moet het ook nog aangenomen worden door het Huis van Afgevaardigden. Datzelfde geld ook voor het biljoen voor de bruggen en wegen: pas wanneer het Huis er zijn stempel van goedkeuring op heeft gezet, kan het naar president Biden om te worden ondertekend.

Maar dat wordt nog spannend. Want in het Huis hebben de Democraten maar een kleine meerderheid: 220 van de 435 stemmen. Voorzitter Nancy Pelosi heeft al een probleem als drie leden van haar fractie de wetsontwerpen afwijzen.

Wetsvoorstel in gijzeling

En dat gevaar dreigt, van twee kanten. Aan de linkerzijde is een grote groep afgevaardigden van plan erop toe te zien dat het niet bij de bruggen en wegen blijft. De 96 leden van de Congressional Progressive Caucus, een subgroep binnen de fractie, zijn bang dat in de Senaat, of in het Huis, gematigde Democraten het sociale pakket van 3,5 biljoen te duur vinden en het zullen blokkeren. Om dat te voorkomen, hebben ze de 1,2 biljoen voor de harde infrastructuur in gijzeling genomen: ze zullen daar pas voor stemmen als het andere pakket ook in stemming komt, en wordt aangenomen. Voorzitter Pelosi heeft die eis gehonoreerd. Biden krijgt niets te ondertekenen totdat beide wetten er in beide huizen van het Congres door zijn. Dat zou wel eens eind september kunnen worden.

Maar een aantal gematigde Democratische afgevaardigden protesteert daar weer tegen. Die groep - een stuk kleiner, negen leden – zegt dat het verkeerd is om al dat geld nog weken op de plank te laten liggen terwijl het land het zo hard nodig heeft. Wat die negen ook zeggen, maar dan onderling, is dat het aannemen van dat pakket hen de gelegenheid geeft om in hun kiesdistrict rond te bazuinen wat voor geweldigs de Democraten voor elkaar hebben gekregen. Ze vertegenwoordigen districten waar hun collega’s van de linkervleugel nooit gekozen zouden kunnen worden, en waar de kiezers heel gemakkelijk bij de volgende stembusgang een Republikein zouden kunnen kiezen.

Ook die gematigde afgevaardigden hebben nu hun eis op tafel gelegd: een onmiddellijke stemming over de bruggen en wegen. Anders stemmen ze tegen het sociale pakket.

Of ze het werkelijk zover zullen laten komen, is de vraag. De Democraten weten niet of het in 2024 weer zal lukken een partijgenoot, mogelijk opnieuw Joe Biden, in het Witte Huis te krijgen. Ze moeten zelfs ernstig vrezen dat volgend jaar de Republikeinen de meerderheid heroveren in Huis en/of Senaat. Alles wat ze gedaan willen krijgen, moeten ze de komende maanden regelen, met heel kleine meerderheden. De linker- en de rechtervleugel moeten in hetzelfde tempo slaan om de Democratische vogel in de lucht te houden. Maar hoe Pelosi dat voor elkaar moet krijgen, is nog helemaal niet duidelijk.