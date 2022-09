Strijd tussen Kirgizië en Tadzjikistan eist zeker 71 levens

De voormalige Sovjetrepublieken raakten vorige week woensdag slaags. De twee landen beschuldigden elkaar van de inzet van tanks, mortieren, raket-artillerie en aanvalsdrones en het aanvallen van afgelegen posten en nederzettingen. Vrijdag bereikten de beide landen een staakt-het-vuren, dat in het weekend grotendeels standhield, al waren er over en weer beschuldigingen over beschietingen.

Het grensgeschil gaat voor een belangrijk deel terug tot de tijd van de Sovjet-Unie, toen de autoriteiten bij het vaststellen van de grenzen in Centraal Azië probeerden de verschillende volken tegen elkaar uit te spelen. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie betwisten Kirgizië en Tadzjikistan elkaar ongeveer de helft van hun 970 kilometer lange grens. Vorig jaar kwamen bij gevechten tussen de twee landen ook al vijftig mensen om.

In reactie op het opgelaaide conflict belde de Russische president Vladimir Poetin zondag met de presidenten van de twee voormalige Sovjet-republieken. Poetin riep hen op verdere escalatie te vermijden en hun geschil “uitsluitend via vreedzame, politieke en diplomatieke middelen” op te lossen.