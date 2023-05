Strijd om grond en banen leidt tot etnisch geweld in Manipur

Tientallen doden, honderden huizen verwoest en duizenden mensen ontheemd. Hoe dit precies kon gebeuren, vinden ook de Indiase nationale media moeilijk uit te leggen. De meesten hebben geen vaste verslaggevers in Manipur, een deelstaat in het afgelegen noordoosten van India. Buitenlandse journalisten mogen er zonder speciale vergunning niet heen. Duidelijk is dat het geweld dat de afgelopen week uitbrak meerdere lagen en een lange aanloop heeft.

In het kort draait het om een conflict tussen de Meitei-gemeenschap en de erkende Naga- en Kuki-stammen van Manipur. De eerste maakt ruim de helft van de bevolking uit en woont voornamelijk in de hoofdstedelijke Imphal-vallei. De tweede groep woont vooral in de bosrijke heuvels van de deelstaat. Nu wil een deel van de Meiteis ook als stam erkend worden. Dan zouden zij het recht op een groter aandeel gereserveerde overheidsbanen krijgen én op het kopen van land in de heuvels. Rechten die de andere stammen niet willen delen.

“De Meitei hebben deze rechten niet nodig. Zij zijn al ontwikkeld.” Over een krakende telefoonlijn spreekt Haoneo Baite van de Kuki Studenten Organisatie. Hij houdt zich momenteel in zijn heuvelachtige thuisdistrict Ukhrul bezig met hulpverlening in kampen waar Kuki’s naartoe zijn gevlucht, ruim 2000 in totaal. Het totaal aantal ontheemden, volgens de deelstaatregering, ligt boven de 35.000.

Zijn mening lijkt te heersen onder de stammen. De Meitei worden gezien als de sterke meerderheid, die de regering en instituten als de politie domineren. De Imphal-vallei beslaat misschien maar 10 procent van het land in de deelstaat, maar is wel de plek waarin het meeste geld wordt gestoken.

Voor de Kuki’s borrelt er nog meer onvrede onder het oppervlak. “Dit begon met misbruik van de Wet Bosrechten”, zegt Baite. Een groot deel van de bossen, die driekwart van het oppervlak van Manipur bedekken, zijn officieel beschermd en daarom eigendom van de staat, maar stammen hebben het recht er te wonen wanneer zij traditioneel van het bos leven. Inwoners van ruim dertig Kuki-dorpen in bossen werden de afgelopen maanden uit hun huizen gezet. Die dorpen waren er volgens Kuki-vertegenwoordigers al decennia, maar volgens de afdeling bosbeheer waren ze nieuw en illegaal.

Er zijn vermoedens dat het aantal dorpen snel toeneemt door illegale migratie uit het aangrenzende Myanmar. Het geweld daar, sinds 2021, zou voor een nieuwe stroming vluchtelingen van de Chin-stam hebben gezorgd. Ook zou dit hebben bijgedragen aan gloednieuwe papavervelden voor de productie van drugs. Kuki’s, die etnisch verwant zijn aan de Chin, zeggen dat zij onder het mom van de strijd tegen drugs, terrorisme en illegale migratie worden onderdrukt. De regering en andere groeperingen ontkennen dit en pleiten voor een nog hardere aanpak.

De spanningen kwamen begin mei tot een uitbarsting. Een protesttocht van stammen eindigde in grootschalige brandstichting en geweld. Een week later waren er zo’n 60 doden gevallen. Dit roept vragen op, zegt Huidrom Bideshwori Devi, die namens de Manipur Studentenvereniging in Delhi spreekt. De afgelopen week vonden zelfs in Delhi gevechten tussen Meitei en Kuki plaats, iets wat Devi ‘frustrerend en verdrietig’ noemt. “In Delhi vormen studenten uit het hele noordoosten al decennia een eenheid, ongeacht de etnische achtergrond.” Ze beschrijft hoe er, ondanks het blokkeren van het internet door de staat in Manipur, nog altijd berichten rondgaan met ‘roddels en onbevestigd nieuws’. Over doden in afgelegen dorpen bijvoorbeeld, waaruit het lastig is informatie te krijgen. Ook Baite noemt zulke berichten, over verkrachtingen en vergiftigingen.

“De belangrijkste vraag is waarom dit geweld niet voorkomen kon worden”, zegt Devi. “Wij hebben in video’s gezien dat deelnemers aan het protest begin mei wapens droegen, terwijl politie en paramilitairen volop aanwezig waren. Waarom zijn ze niet gestopt?”

Het vertrouwen in de regering is weg, zegt Baite. Daarom ziet hij de mensen in de kampen in zijn district voorlopig niet terug naar huis gaan, hoewel het de afgelopen dagen na inzet van het Indiase leger rustig is gebleven. “We focussen nu op het evacueren van Kuki die nog in de Imphal-vallei zitten. Want ook daar is het voor hen niet veilig.”

‘Zeven zussen’ in het noordoosten Manipur is een van de zogenoemde Zeven Zussen: de deelstaten Manipur, Mizoram, Tripura, Nagaland, Arunachal Pradesh, Meghalaya en Assam. Zij zijn geografisch afgelegen, cultureel anders en economisch achtergesteld vergeleken met de rest van India. Tientallen militante groepen zijn er al decennia actief en vechten voor meer autonomie, voor drugs, of tegen elkaar. Met een zogenoemd ‘Act East’-beleid heeft de regering van Modi de afgelopen jaren juist veel moeite gedaan de regio uit zijn isolement te halen. In maart meldde de regering nog dat het aantal extremistische geweldsincidenten in de regio in 2022 met 76 procent was gedaald vergeleken met 2014 en het aantal burgerdoden met 97 procent. Om die reden werd de wet AFSPA die het leger in de regio verregaande macht geeft, deels ingetrokken.

