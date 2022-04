Strijd om de Donbas zet voort. ‘We gaan onze laatste dagen tegemoet, zo niet uren’

In Marioepol, de inmiddels verwoeste havenstad in de Donbas, zeiden Oekraïense troepen dat het Russische leger zware bommen liet vallen om wat er nog over was van een uitgestrekte staalfabriek, en een ziekenhuis te raken waar honderden verbleven. De oostelijke steden Charkov en Kramatorsk werden dodelijk aangevallen. Rusland zei ook dat het gebieden rond Zaporizja en Dnipro ten westen van de Donbas met raketten heeft getroffen.

Rusland geeft Marioepol nieuw ultimatum

Ondertussen heeft Rusland Marioepol een nieuw ultimatum gegeven om zich vandaag om 14.00 uur over te geven. In een verklaring die woensdagochtend vroeg is uitgegeven, zei het Russische ministerie van Defensie dat zijn troepen een humanitaire corridor hebben geopend vanuit de fabriek van Azovstal “voor de terugtrekking van Oekraïense militairen” om “vrijwillig hun wapens neer te leggen” en om burgers te evacueren.

Een commandant van de Oekraïense mariniers die in Marioepol vechten, zei dat zijn troepen misschien hun laatste dagen tegemoet gaan in een videoboodschap die woensdagochtend vroeg op zijn Facebook-account werd gepubliceerd. “We gaan waarschijnlijk onze laatste dagen tegemoet, zo niet uren. De vijand overtreft ons met tien tegen één”, zei Serhiy Volyna van de 36e Aparte Marine Brigade.

Zelenski: Russische leger is ‘meest barbaarse leger ter wereld’

De Oekraïense president Vlodimir Zelenski zei dat het Russische leger alles wat het heeft in de strijd gooit, met de meeste van zijn strijdbare troepen nu geconcentreerd in Oekraïne en net over de grens in Rusland. “Ze hebben bijna iedereen en alles verdreven dat in staat is om tegen Oekraïne te vechten”, zei hij in zijn nachtelijke videotoespraak.

Ondanks beweringen dat ze alleen militaire sites aanvallen, blijven de Russen woongebieden aanvallen en burgers doden, zei hij. “Het Russische leger in deze oorlog schrijft zichzelf voor altijd in de wereldgeschiedenis als het meest barbaarse en onmenselijke leger ter wereld”.

Zelenski noemde de situatie in de belegerde stad Marioepol “zo ernstig als maar kan.” “Het Russische leger blokkeert elke poging om humanitaire corridors te organiseren en ons volk te redden”, zei de Oekraïense president. “Het lot van ten minste tienduizenden inwoners van Marioepol die eerder werden verplaatst naar door Rusland gecontroleerd gebied is onbekend.”