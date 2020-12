Strengere lockdown in Londen tegen sneller verspreidend virus

In Londen en het zuidoosten van Engeland mogen mensen alleen nog naar buiten als dat echt nodig is, bijvoorbeeld voor werk, zei de premier zaterdag tijdens een persconferentie. Niet-essentiële winkels moeten er dicht, evenals overdekte uitgaansgelegenheden. Mensen mogen alleen in groepjes van hoogstens twee over straat.

Voor de rest van het land geldt dat er met kerst toch strengere regels gaan gelden. Slechts één dag mogen leden van drie verschillende huishoudens elkaar binnenshuis ontmoeten in plaats van vijf. De strengere maatregelen gaan zondag al in.

De ontdekking van de nieuwe stam was maandag al bekendgemaakt. Op basis van de eerste analyse van gegevens erover constateerde een speciale adviesgroep dat de nieuwe stam zich mogelijk sneller verspreidt. Nader onderzoek moet daarover meer duidelijk maken.

Er zijn geen tekenen die erop wijzen dat de nieuwe variant van SARS-CoV-2 dodelijker is of minder goed te voorkomen met de nieuwe vaccins.

Lees ook:

In Groot-Britannnië is Kerst heilig, en Johnson durft daar niet aan te komen

Ook in Groot-Brittanië neemt het aantal besmettingen toe. Desondanks versoepelt premier Johnson de maatregelen met Kerst. ‘Dit gaat mensenlevens kosten.’