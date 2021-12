Strenge regels Oostenrijk zijn een klap in het gezicht van toeristen én ondernemers in wintersportgebieden

Nederlandse wintersporters zaten afgelopen dagen in grote spanning: het was ineens helemaal niet meer duidelijk of hun geplande reis naar Oostenrijk door kon gaan. De Oostenrijkse autoriteiten zouden op woensdagochtend met elkaar in overleg gaan over nieuwe inreisrestricties in reactie op de omikronvariant, en ’s middags bekendmaken wat er besloten was. Reisorganisaties werden intussen platgebeld met paniekerige vragen waar ze nog geen antwoorden op konden geven.

Uiteindelijk maakte het Oostenrijkse crisiscoördinatieteam woensdagmiddag bekend dat Nederland, Groot-Brittannië, Noorwegen en Denemarken vanaf zaterdag aangemerkt zullen worden als ‘hoogrisicogebied’. En dat zet inderdaad een streep door veel Nederlandse wintersportvakanties. Mensen uit Nederland worden niet compleet geweerd: ze mogen nog komen, alleen dan moeten ze wel dubbel gevaccineerd én geboosterd zijn én een negatieve PCR-test kunnen laten zien. Maar zijn ze dat niet, dan moeten ze tien dagen in quarantaine en kunnen ze voorlopig naar skiën of snowboarden fluiten. Aan die quarantaine, die alleen geldt voor mensen boven de achttien, kan wel na vijf dagen vroegtijdig een einde gemaakt worden met een negatief testresultaat.

Een klap in het gezicht

In de praktijk lijken veel mensen hierdoor hun vakantie te moeten annuleren, tot grote wanhoop van niet alleen de wintersporters zelf, en van de Nederlandse reisbranche, maar óók van de Oostenrijkse ondernemers in de skigebieden. Die hebben door corona toch al enorme verliezen geleden in de afgelopen jaren. De nieuwe maatregel was daarom ook in Oostenrijk zeker niet onomstreden. De voorzitter van de economische federatie van Tirol en de toerismewoordvoerder van de Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP) Franz Hörl noemde de classificatie van de vier landen als hoogrisicogebied ‘een klap in het gezicht van lokale toeristenbedrijven’.

Toch besloot het Oostenrijkse crisiscoördinatieteam dat de nieuwe strategie echt noodzakelijk is. Volgens de huidige gegevens van het Agentschap voor Gezondheid en Voedselveiligheid (AGES) waren in Oostenrijk gisteren 365 omikronbesmettingen vastgesteld. Met het oog op de hogere besmettingsgraad van de variant, in combinatie met de feestdagen en de toestroom van toeristen in het winterseizoen, baarde dat zorgen.

Het team besloot verder om vanaf 27 december de sluitingstijd voor de horeca te vervroegen naar 22.00 uur. “We zullen omikron niet stoppen”, zei de Oostenrijkse minister van gezondheid Wolfgang Mückstein. “Maar we kunnen wel tijd winnen om ons zo goed mogelijk voor te bereiden. Je leert elke dag meer. De variant is besmettelijker dan delta en het is nog niet duidelijk of hij ook ernstige ziekteprocessen op gang brengt”, aldus Mückstein.

2G-beleid

In Oostenrijk geldt ook nog steeds het 2G-beleid: alleen mensen die kunnen bewijzen dat ze gevaccineerd dan wel genezen van het virus zijn, hebben toegang tot publieke locaties als cafés, restaurants en ook wintersportgebieden; een negatief testresultaat is daarvoor allang niet meer voldoende.

Ongevaccineerden zitten er inmiddels zelfs al langer dan een maand in lockdown: ze mogen alleen de deur uit voor een wandeling, om naar hun werk te gaan of om essentiële boodschappen te doen. Maar tijdens de feestdagen gelden er ook voor hen enkele versoepelingen: tijdens kerst en oud en nieuw mogen ongevaccineerden samenkomen in groepen van maximaal tien mensen. Voor gevaccineerde en genezen Oostenrijkers geldt dan een maximale groepsgrootte van 25 personen. Eigenlijk zou de vroege sluitingstijd van de horeca op oudejaarsavond niet gelden, maar dat werd gisteren toch weer teruggedraaid.

De vaccinatiegraad in Oostenrijk ligt momenteel rond de zeventig procent. Er bestaat in het Alpenland veel weerstand tegen de steeds weer veranderende coronamaatregelen: in de afgelopen maanden vonden in hoofdstad Wenen en elders in het land grote protesten plaats, die op sommige plekken uitmondden in geweld.

Eind november kondigde Oostenrijk als eerste Europees land aan om in februari over te zullen gaan tot een vaccinatieplicht. Oostenrijkers die zich na 1 februari nog steeds weigeren te laten vaccineren, kunnen dan rekenen op enorme boetes. Die aankondiging zorgde voor nog meer verdeeldheid in het land, waarin de extreemrechtse partij FPÖ zich heeft opgeworpen als partij voor ongevaccineerden.

Onzekerheid over vakantieplannen De nieuwe maatregelen die Oostenrijk woensdag nam, kwamen voor veel Nederlanders die op het punt stonden op wintersport te gaan, hard aan. Er heerst nu veel onzekerheid over wat dit betekent voor de vakantieplannen, vertelt woordvoerder Arjen de Graaf van de Nederlandse Ski Vereniging: “De ledenservice wordt platgebeld en onze website wordt overspoeld met vragen. De timing van dit besluit is echt zuur, een aantal dagen voordat de vakantie voor veel mensen zou beginnen.” Hij schat dat de plannen van zeker tienduizenden reizigers nu in het water vallen; Oostenrijk is verreweg de populairste bestemming voor Nederlandse wintersporters. Voor wie een vakantie in Oostenrijk geboekt had, zijn er alternatieven, zoals een wintersport in Frankrijk of Zwitserland, waar minder strenge maatregelen gelden. “Maar dan moeten mensen wel al binnen enkele dagen hun reis omboeken en last-minute een verblijfplaats regelen”, aldus de Graaf. Of mensen hun geld voor de geboekte reis kunnen terugkrijgen, verschilt per reisaanbieder: grote reisbureaus als TUI en Sunweb melden dat zij dit voor hun klanten mogelijk zullen maken.

Lees ook:

Gaat Europa weer op slot? Regeringen houden crisisberaad over de oprukkende omikronvariant

Maandag nog was Nederland het enige Europese land in lockdown, maar het zal waarschijnlijk niet heel lang de uitzondering blijven.

Lockdown voor ongevaccineerden verdeelt Oostenrijk: ‘Dit werkt averechts’

Oostenrijkers zijn verdeeld over de gedeeltelijke lockdown die is ingevoerd voor ongevaccineerden. ‘Iedereen is tegenwoordig alleen maar met zichzelf bezig.’