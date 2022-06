Strenge Chinese aanpak van corona zorgt voor enorme milieubelasting

Mondkapjes, tests, beschermende kleding: het strenge anti-coronabeleid in China zorgt dagelijks voor vele duizenden tonnen aan medisch afval. Dat heeft schadelijke gevolgen voor het milieu en het drukt op de begroting van lokale overheden.

Bijna de helft van de Chinese bevolking, circa 600 miljoen mensen, woont in gebieden waar alle bewoners iedere twee of drie dagen getest worden. Dat zorgt alleen al voor honderden miljoenen tests per dag. Daarnaast gebruiken de Chinezen dagelijks miljarden mondkapjes en dragen medewerkers in de zorg, beveiligers en sommige agenten beschermende plastic kleding die geregeld gewisseld moet worden.

Rekening gaat naar de lokale overheden

De nog altijd voortdurende campagne in China is bedoeld om het aantal besmettingen op nul te houden. Miljoenensteden gaan op slot na slechts enkele gevallen van Covid-19, en massaal testen is een standaard antwoord van de lokale overheden. Iedereen die in functie te maken heeft met personen die besmet kunnen zijn, draagt beschermende kleding.

Het Japanse financiële bedrijf Nomura berekende dat de kosten van dit beleid neerkomen op 0,9 tot 2,3 procent van het bruto nationaal product in China. Veel van die kosten zijn voor rekening van de lokale overheden, zij betalen op jaarbasis vele tientallen miljarden euro’s.

Afval niet verbrand, maar gestort

Maar niet alleen de begrotingen lijden onder het strenge beleid, het milieu loopt ook veel schade op door de vele gebruikte en afgedankte materialen. De stad Shanghai maakte bekend dat de recente lockdown 68.500 ton aan medisch afval opleverde. Voor heel China zijn er geen absolute getallen, maar die moeten tientallen malen hoger liggen.

De officiële procedure is dat alle coronamaterialen worden verbrand. Bezwaar daarvan is dat er schadelijke gassen vrijkomen en dat er deeltjes plastic overblijven in de rook van afvalcentrales. Die resten worden vervolgens ingeademd of ze komen in de bodem of in het water terecht.

Een bijkomend probleem is dat veel materiaal de afvalcentrales nooit bereikt. Zeker op het platteland wordt het vaak gewoon gestort. Mondkapjes, wattenstaafjes en plastic kleding kunnen dan gemakkelijk wegwaaien en in het milieu terechtkomen.

Plastic soep

“Dit werkt niet. Zo spoelen we gewoon miljoenen dollars in zee”, zegt Jin Dong-yan, hoogleraar biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Hongkong, tegen persbureau AFP. Jin noemt de Chinese aanpak ineffectief en duur.

Al dit medische afval draagt ook bij aan de plastic soep in rivieren en zeeën. Daarbij vergaan de materialen gedeeltelijk, klitten ze aan elkaar en worden ze vaak opgegeten door vissen en vogels. Dit probleem speelt wereldwijd, maar China is een van de weinige landen die nog altijd vasthouden aan een zeer strikt anti-virusbeleid.

Het recyclen van dit soort materialen is bijzonder lastig. Een medisch mondkapje bestaat al uit meerdere lagen van verschillende soorten kunststof, die voor hergebruik van elkaar gescheiden moeten worden. Dat is een duur proces en bovendien kan medisch afval in principe niet hergebruikt worden.

Lees ook:

Het rigoureuze zero-covidbeleid van China begint steeds meer moeite te kosten

Bijna twintig miljoen mensen test Peking in een week op het coronavirus, nét niet de hele stad. Het is een standaardelement van het zero-covid-beleid, waar China nog altijd aan vasthoudt. Maar dat kost steeds meer moeite.