Strandvakantie aan de wilde rivier in Warschau

Wat moet je met een rivier? De Poolse hoofdstad lijkt het antwoord eindelijk te hebben gevonden, na eeuwen worstelen.

Op oude landkaarten staat hij steevast met zijn Latijnse naam: Vistula. De Polen noemen hem Wisla, spreek uit: vieswa. Hij heeft ook een Nederlandse naam: Wijssel, uit de tijd toen ons graan uit Polen kwam en over deze rivier naar zee werd getransporteerd.

Maar dat is lang geleden. Sinds de achttiende eeuw wil de Wijssel nergens voor deugen. Te ondiep voor scheepvaart, te vervuild om in te zwemmen en te grillig om iets met de oevers te doen. Het miezerige stroompje waar je in een droge zomer bijna doorheen kunt waden, verandert in de winter in een alles verwoestende ijsrivier.

Het resultaat is ieder voorjaar een puinhoop. Niets op de oevers wordt gespaard. Pas in 1864 werd de eerste brug gebouwd die winters kon doorstaan. Verder bleef het aanmodderen. Waar andere Europese steden hun rivieren omarmden met beschaafde boulevards en promenades, bleef de Wijssel wild. ‘Warschau leeft met de rug naar de rivier’ was jarenlang de veelgehoorde klacht.

De eerste verandering kwam met de Wijsselboulevard, een promenade met cafeetjes, die al snel een van de hipste plekken van de hoofdstad werd. Maar de echte doorbraak is van de laatste paar jaar. Nu groen en eco de nieuwe norm zijn, is de wilde Wijssel opeens hip. Achter ordeloos struikgewas en modderpoelen blijken mooie stranden te liggen.

Bij de Poniatowski-brug is het in het weekend een drukte van belang. De afgelopen jaren zijn er vlonders in het rulle zand verschenen, ligstoelen- en parasolverhuur, een ijsco-kar, terrasjes en een fietspad naar de andere stranden.

Zwemmen kan even verderop, op het Waternimfstrand, de enige plek waar de oever stabiel is en geleidelijk afloopt. Erachter ligt een park met de dierentuin; aan de overkant de heuvel met het oude centrum. Waar in Europa kun je strandvolleyballen, zonnebaden en aan een beachbar hangen met uitzicht op een middeleeuwse binnenstad?

Wie meer van stilte en natuur houdt, wijkt uit naar de buitenwijken, of nog iets verder. Hier is de rivier veel breder en vol zandbanken. Ieder voorjaar verschijnt een nieuw patroon van eilanden die al naar gelang de waterstand wadend of met droge voeten te bereiken zijn. Met een beetje geluk luier je hier een hele zomerdag op je eigen eilandje.

