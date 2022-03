Straatgevechten in Marioepol zeer riskant voor Russisch leger. ‘Je krijgt een David-tegen-Goliath-effect’

“Het is mij nog niet duidelijk of de Russen nu al op grote schaal vechten in Marioepol. Een invasie van de kapotgeschoten stad is erg gevaarlijk, maar ze hebben Marioepol nodig om de zuidelijke corridor tussen de aan Rusland grenzende Donbas-republieken en de bezette Krim in handen te krijgen.

“Als het Russische leger nu overgaat tot een stadsoorlog in Marioepol, dan loopt dat uit op van-straat-tot-straatgevechten die bijzonder bloederig zullen zijn. Veel Russische soldaten lopen een grote kans om hierbij te sneuvelen. De Oekraïners die de stad verdedigen zijn in het voordeel: je krijgt een David-tegen-Goliath-effect, dat we in de moderne oorlogvoering de laatste tijd vaker zien opduiken.

“Oekraïners, vaak vrijwilligers met een korte militaire training, vechten lichtgewicht in kleine eenheden van een paar personen met antitankgeschut, zoals javelins, tegen zware pantservoertuigen en tanks die oprukken in de stad, maar ook erbuiten. Die Oekraïners gebruiken hun personenauto om zich te vervoeren, waarin de wapens liggen om toe te slaan. David tegen Goliath.

‘Ik vrees dat de Russen nog even doorgaan met het platbombarderen van Marioepol’

“De verliezen van het Russische leger in Oekraïne zijn al groot. De schattingen zijn dat er circa 10.000 militairen zijn gesneuveld en ongeveer 20.000 inmiddels gewond geraakt. Er zijn ruim 150.000 manschappen ingezet, maar dat zijn niet allemaal gevechtseenheden.

“Ik vrees dat de Russen nog even doorgaan met het platbombarderen van Marioepol, dat is veiliger voor ze dan vechten in de stad. Hoe meer ze de stad kapotschieten, hoe meer strategische doelen – Oekraïense militairen en militaire posten – geraakt worden.

“Het is een verdere escalatie die nog meer dood en verderf zaait, om zo Marioepol tot overgave te dwingen. Het is niet alleen een strategie om de militaire weerstand te breken, maar ook om met disproportioneel geweld het moreel van de honderdduizenden inwoners te breken die nog in de stad opgesloten zitten.

‘Het komt neer op het uithongeren van de stad’

“Hulpkonvooien met voedsel, tenten, warme kleding en medicijnen kunnen nog steeds Marioepol niet in. Het komt neer op het uithongeren van de stad totdat ze zelf de poorten openen omdat ze het niet meer kunnen volhouden. In de jaren negentig duurde de belegering van de Bosnische stad Sarajevo drie jaar, maar daar kwamen nog steeds VN-vrachtwagens met hulp aan. Marioepol kan deze situatie waarschijnlijk niet heel lang volhouden.

“Moskou deed ook ervaring in Tsjetsjenië op met de belegering van de hoofdstad Grozny eind 1999 waarbij de stad kapot gebombardeerd werd en zeker 8000 burgers omkwamen. Die slag om Grozny duurde maanden, waarbij de stad voortdurend bestookt werd. Na de overgave van Grozny zette het Kremlin in Tsjetsjenië een stroman neer, dat zal in Oekraïne niet lukken.

“Moskou ronselt nu Syrische huurlingen om daarbij te helpen, maar of dat lukt? Daarnaast heeft het Russische leger, zijn troepen, die nu om Marioepol vechten, hard nodig voor nieuwe veroveringen en dan zijn ze niet inzetbaar om de stad te controleren.”

