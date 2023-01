Storm zorgt voor hevige sneeuwval en tornado’s in VS

Volgens de National Weather Service (NWS) zullen delen van de staten Minnesota en South Dakota worden bedekt met tussen de 30 en 45 centimeter sneeuw. Dit na de ongeveer 30 centimeter die eerder al op Nebraska en South Dakota neerdaalde.

Terwijl het noordoosten van het land gebukt gaat onder de kou, mag het zuiden zich gaan opmaken op flinke regenbuien, hagel ‘zo groot als erwten’ en zelfs tornado’s, zo waarschuwt de NWS.

“Het is allemaal onderdeel van hetzelfde systeem. De hevige sneeuwval gebeurt aan de west- en noordkant van de storm en de regen en het slechte weer in het zuiden,” zegt meteoroloog Allison Santorelli van de NWS.

Overstromingen

Het slechte weer zorgde voor grote aantallen gestrande reizigers op de luchthaven van Minneapolis-St.Paul, bij de hoofdstad van Minnesota, waar bijna 70 vluchten noodgedwongen vanochtend werden geschrapt. De verwachting is dat ook in de middag weinig vliegverkeer in de regio mogelijk is.

De noordkust van Californië, enkele duizenden kilometers verderop, wordt intussen geteisterd door overstromingen door hevige regenval die wordt veroorzaakt door dezelfde storm. Meer dan 20.000 huizen en bedrijven zaten daar eerder vandaag zonder nog zonder stroom. (Reuters)

