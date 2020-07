‘Stop met gillen’ zei de agent die op de nek van George Floyd zat

Dat George Floyd ‘Ik krijg geen adem’ zei, heeft de hele wereld kunnen horen op het filmpje dat door omstanders van zijn hardhandige arrestatie is gemaakt. Hij fluisterde die woorden tegen agent Derek Chauvin die met zijn knie op zijn nek zat.

Nu zijn alle woorden vrijgegeven die Floyd zei in de minuten voordat hij stikte. ‘Ik krijg geen adem’ zei hij inderdaad, naar nu blijkt wel twintig keer. Maar hij zei nog veel meer. Keer op keer herhaalde hij tegen de agenten die hem staande hielden dat hij last had van claustrofobie en angsten, en dat het hem daardoor moeite kostte om te gaan zitten op de achterbank van een politie-auto.

Veel begrip kreeg hij niet. Floyd belandde liggend op straat met zijn gezicht op het asfalt en hoe hij ook zei dat dat hem pijn deed, Chauvin bleef hem neerdrukken.

‘Stop met praten', adviseerde de agent Floyd

‘Ze maken me dood’, zei Floyd tegen de omstanders. ‘Je maakt me dood’, tegen de agent. “Laat me alsjeblieft even opstaan.” Maar Chauvin deed het niet. ‘Stop met praten’, adviseerde hij Floyd. ‘Het kost verdomd veel zuurstof om te praten’.

Het transcript van het gesprek tussen Floyd en de politie-agenten die hem arresteerden zijn eerder deze week vrijgegeven als onderdeel van de verdediging van Thomas Lane, één van de betrokken agenten uit Minneapolis. Lane wil met het transcript aantonen dat hij nog heeft geprobeerd Floyd te helpen. Alle vier de agenten worden beschuldigd van moord en doodslag, maar de junior-agent Lane zegt dat hij weinig méér kon doen dan hij deed.

De Amerikaan Thomas Lane (rechts), voormalig politieagent in het korps van Minneapolis, met zijn advocaat na een verhoor. Lane is met drie andere agenten aangeklaagd vanwege de dood van George Floyd. Beeld AP

De hele arrestatie van George Floyd staat op band

Amerikaanse agenten dragen opname-apparatuur op hun lichaam, dus de hele arrestatie van George Floyd staat op band. Te horen is hoe de agenten in eerste instantie Floyd willen arresteren omdat hij in een winkel zou hebben betaald met een vals 20-dollarbiljet. Maar als Floyd daarna niet snel genoeg zijn handen op het stuur legt, loopt de zaak snel uit de hand. De agenten gaan hem behandelen als een verdachte die die zich tegen zijn arrestatie verzet.

Floyd legt nog uit dat hij geen verzet wil bieden, maar dat hij even bevangen was door paniek. Maar de agenten gaan er dan al van uit dat hij aan de drugs is. “Mijn buik doet pijn, mijn nek doet pijn. Alles doet pijn. Ik heb water nodig. Please, please? Ik krijg geen adem”, zegt Floyd. Derek Chauvin: “Stop met praten. Stop met gillen.”

Niet veel later beweegt hij niet meer. Agent Lane vraagt dan zijn collega’s ook of het niet beter zou zijn om de arrestant op zijn zij te leggen, maar Chauvin zegt van niet. Floyds polsslag is dan al niet meer voelbaar.

