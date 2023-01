Stop ermee iedereen een ‘Goat’ te noemen, zegt een Amerikaanse universiteit

Kent u de term ‘Goat’? Naast een weidedier heeft de term nog een tweede betekenis: Greatest Of All Time, de beste ooit. En dat begrip was de afgelopen tijd nogal onderhevig aan inflatie: de Argentijnse voetballer Messi zou een Goat zijn, net als de recent overleden Braziliaanse voetballer Pelé. Er zijn ook zelfbenoemde Goats, zoals de Amerikaanse rapper Royce Da 5'9, die in zijn nummer I Don’t Age zegt: ‘Ze zeggen dat je bent wat je eet, maar ik heb nog nooit geit gegeten’.

Goat is een cliché geworden, besloot de Lake Superior State University in Michigan, die het woord bovenaan zijn jaarlijkse verboden-woordenlijst plaatste.

Ook gaslighting en quiet quitting op de lijst

Met de verkiezing hoopt de Amerikaanse universiteit sinds 1976 het gebruik van overbodige, clichématige, onlogische of irritante woorden te ontmoedigen. Ook uit Nederland kwamen daarvoor inzendingen binnen.

Andere woorden op de lijst: gaslighten, een ander een onterecht schuldgevoel aanpraten, en het begrip quiet quitting, op je werk niet meer doen dan wat er van je wordt verwacht, waarover ook deze krant een stuk publiceerde.

Lees ook:

Quiet quitters zijn klaar met de ratrace

Wordt je leven beter door hard te werken? Quiet quitters denken van niet. Deze jonge werknemers doen wat de baas van ze verlangt, niet meer. Waarom zouden ze?