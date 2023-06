Stoltenberg weer als Navo-chef is weinig verrassend maar wel stabiel

Afgezet tegen het dagelijks bloedvergieten in Oekraïne lijkt het een triviale kwestie: welke hotemetoot wordt de nieuwe Navo-baas? Toch is het een vraag die de westerse diplomatie al een tijdje tot op het hoogste niveau bezighoudt. De kwaliteit van de trans-Atlantische betrekkingen staat op het spel, maar ook de opstelling tegenover Rusland.

De knoop moet snel worden doorgehakt, in ieder geval vóór de Navo-top van 11 en 12 juli in Litouwen. Daarbij is er gerede kans (we verklappen het maar vast) dat de huidige secretaris-generaal, de 64-jarige Noorse oud-premier Jens Stoltenberg, er wéér een jaar aan vastgeplakt krijgt. Dat zou zijn vierde verlenging zijn.

Dit voorjaar begon het pimpampetten met namen voor de opvolging van Stoltenberg, Navo-chef sinds 2014. In een ideale wereld zou het een vrouw moeten zijn (de eerste in de bijna 75-jarige geschiedenis van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) uit een land in Midden-, Oost- of wellicht Zuid-Europa.

Van Kaja Kallas tot Pedro Sánchez: ze zijn genoemd

Kaja Kallas is genoemd, de veelgeprezen premier van Estland. Onder haar leiding bokst dat land ver boven zijn gewicht in de westerse alliantie die Oekraïne ondersteunt. Maar met Kallas aan het roer zou de Navo een uitgesproken anti-Russisch profiel krijgen. Dat zien veel lidstaten niet zitten.

Op zeker moment ging ook de naam van Ursula von der Leyen rond, de huidige voorzitter van de Europese Commissie. In weerwil van de vele kritiek die zij soms krijgt, heeft ze in de Oekraïne-crisis aan gezag gewonnen. De Duitse oud-minister lijkt echter de voorkeur te geven aan een tweede ambtstermijn na de Europese verkiezingen van volgend jaar.

Tot deze week bleven drie kandidaten overeind: de Deense premier Mette Frederiksen, haar Spaanse ambtgenoot Pedro Sánchez en de Britse minister van defensie, Ben Wallace. Die laatste had als een van de weinigen openlijk gezegd dat hij de baan ambieert.

“Dat gaat niet gebeuren”, zegt Wallace nu zelf tegen het Britse weekblad The Economist. Hij heeft bericht gehad uit Washington. De Amerikanen – nog steeds verreweg de krachtigste stem binnen de Navo, al is het een ongeschreven wet dat de secretaris-generaal altijd een Europeaan is – zouden een voorkeur hebben voor een extra jaar Stoltenberg.

Volgens verscheidene Britse media heeft de Amerikaanse president Joe Biden in dit late stadium weer eens de naam van premier Mark Rutte opgeworpen. Vermoedelijk had iemand hem vergeten te vertellen (of hij was het zelf vergeten) dat Rutte toch echt niet beschikbaar is.

Navo gebaat bij rust en eenheid

Noch Frederiksen, noch Sánchez lijkt op dit moment te kunnen rekenen op de benodigde unanieme steun onder de 31 lidstaten. Stoltenberg heeft gezegd dat hij ‘geen andere plannen’ heeft dan de Navo-deur op 30 september achter zich dichttrekken. Maar wie de Noor met de precieze formuleringen kent, weet dat hij daarmee een verlenging niet uitsluit. Plannen kunnen veranderen, immers.

Ook in dit tweede Europese oorlogsjaar is de Navo intern gebaat bij rust en eenheid. Stoltenberg mag dan wat saai zijn, ‘hij maakt nooit een fout’, klinkt het in diplomatieke Navo-kringen in Brussel. ‘Stoltenberg weet steeds de nul te houden.’

Een betere aanbeveling voor het hoofd van een militaire alliantie die zichzelf consequent ‘defensief’ noemt, is er niet.

