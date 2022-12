Steunde Nederland Syrische jihadisten? ‘Het kabinet nam grote risico's’

De commissie zegt dat het ministerie van buitenlandse zaken boven zijn gewicht heeft gebokst. Het NLA-programma (non lethal assistance) had tot doel om gematigde groeperingen te steunen in Syrië, maar het is onduidelijk waar de hulp is terechtgekomen en hoeveel groeperingen er zijn gesteund.

Er zijn volgens de commissie geen aanwijzingen dat groeperingen zijn gesteund die op internationale terroristenlijsten staan. De commissie heeft niet onderzocht of de gesteunde groeperingen door het Openbaar Ministerie worden aangemerkt als terroristisch. “Het OM doet geen algemene uitspraken over de aard van groeperingen, los van de omstandigheden in een specifieke individuele zaak.”

Het vorige kabinet kondigde het onafhankelijk onderzoek begin vorig jaar aan, nadat de Tweede Kamer daarop had aangedrongen naar aanleiding van publicaties van Trouw en Nieuwsuur.

Onvoldoende zicht op groeperingen

Volgens de commissie had Buitenlandse Zaken onvoldoende zicht op de gesteunde groeperingen om te bepalen of er aan de voorwaarden werd voldaan. De commissie constateert dat de voorwaarden die het ministerie stelde de indruk wekten van controle, maar in werkelijkheid niet geschikt zijn om de risico’s van het programma te beheersen.

Bovendien constateert de commissie dat Nederland geen zelfstandige informatiepositie had in Syrië en de kwaliteit van informatie van bijvoorbeeld bondgenoten niet zelfstandig kon beoordelen.

De commissie zegt ook dat het Nederlandse NLA-programma volgens het geldend internationaal recht strijdig is met het non-interventiebeginsel. “Sommige onderdelen van de steun overschrijden op beperkte schaal de ondergrens van het geweldsverbod.”

Over de informatievoorziening aan de Kamer is de commissie ook kritisch. De conclusie is dat die ‘het beeld oproept van een illusie van controle, risico’s zijn bekend en worden gemitigeerd’. Volgens de commissie had de Tweede Kamer daardoor ‘een weinig expliciet en realistisch beeld van de mogelijkheden en de risico’s van het NLA-programma’.

Hoe zat het ook al weer? NLA-programma: 2015 tot en met 2018 - kosten van dit programma: 27.685.671 euro Najaar 2014: Kabinet stuurt een ‘fact finding missie’ naar ‘de regio’ om opties voor Nederlandse steun aan ‘de gematigde gewapende oppositie’ te onderzoeken. 7 april 2015 Kabinet doet belofte aan de Kamer: het hanteert ‘een eigen vetting-procedure, die erin voorziet groepen te toetsen aan een aantal voor het kabinet doorslaggevende criteria. Het betreft onder andere criteria om uit te sluiten dat operationele samenwerking met extremistische groepen aan de orde is, om zeker te stellen dat deze groepen een inclusieve politieke oplossing nastreven en om te garanderen dat groepen gecommitteerd zijn aan de naleving van het humanitair oorlogsrecht.” 28 juli 2015 Eerste levering goederen aan opstandelingen 24 november 2015 Kabinet stelt nog eens 10 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe steun aan de gewapende groepen in Syrië. Herfst 2015 Nederlandse voedselpakketten aan opstandelingen worden na een overval geconfisqueerd door Al-Nusra (de Syrische tak van Al-Qaida). De Kamer wordt hier in februari 2016 over geïnformeerd. 29 januari 2016 Het kabinet schrijft aan de Tweede Kamer dat de hulp aan de opstandelingen wordt geïntensiveerd. 15 februari 2016 Toenmalig minister van buitenlandse zaken Bert Koenders herhaalt aan de Tweede Kamer dat het kabinet geen groeperingen in Syrië steunt die samenwerken met ‘extremistische groepen’. februari 2016 Nederland begint met de steun aan de Sultan Murad Brigade, de groepering die een jaar eerder een militair verbond sloot met Al-Qaida. Augustus 2016 Amnesty International publiceert rapport waarin staat dat de Sultan Murad Brigade kindsoldaten inzet. Ook de groepering Levant Front/Jabhat al-Shamiya komt voor in dit rapport. 9 augustus 2016 Amnesty International waarschuwt Buitenlandse Zaken voor onder meer de groepering Levant Front/Jabha al-Shamiya. 26 oktober 2017 Kabinet Rutte-3 wordt geïnstalleerd November 2017 Een topambtenaar van Buitenlandse Zaken zegt tegen de Tweede Kamer dat op het moment dat men informatie ontvangt over mensenrechtenschendingen de hulp wordt stopgezet. Eind 2017 Levant Front/Jabha al-Shamiya wordt geselecteerd voor Nederlandse steun 20 januari 2018 Turkije begint een militaire invasie in de Noord-Syrische provincie Afrin, genaamd ‘Operatie Olijftak’, gericht tegen Koerdische strijders. Aan die invasie doen ook Syrische strijdgroepen mee, die door Nederland gesteund worden. 23 januari 2018 Het kabinet informeert de Tweede Kamer vertrouwelijk dat de steun aan groeperingen die betrokken zijn bij de invasie in Afrin wordt gestaakt. 1 februari 2018 Toenmalig minister van buitenlandse zaken Halbe Zijlstra zegt tegen de Tweede Kamer dat als een groepering die Nederlandse hulp ontvangt deelneemt aan Afrin, de hulp ‘onmiddellijk’ wordt gestopt. 9 februari 2018 Nederland tekent ondanks Zijlstra’s belofte een nieuwe overeenkomst voor de levering van pick-up trucks aan de groepering Jabhat al-Shamiya/Levant Front, die deelneemt aan de Turkse invasie in Afrin. 14 maart 2018 Kabinet maakt bekend dat NLA-programma wordt stopgezet in Noord-Syrië, vanwege het verlies van grondgebied door de groeperingen. Nederland zet de steun in het nog ‘relatief stabiele’ Zuid-Syrië door. Eind maart 2018 Het NLA-programma wordt vanaf dit moment de facto voor heel Syrië stopgezet. De reden: de opmars van het regime en krimpende ruimte voor de oppositie. 7 april 2018 Laatste levering goederen aan opstandelingen 30 mei 2018 Kabinet herhaalt: “Operationele samenwerking of overlopen tussen door Nederland gesteunde groepen en jihadistische groepen is, voor zover bekend, niet voorgekomen.” 1 augustus 2018 Evaluatie-rapport van de overheid (IOB) verschijnt over verschillende hulpprogramma’s in Syrië, waaronder het NLA-programma. Het rapport is kritisch over de monitoring, en wijst op risico dat goederen in verkeerde handen kunnen vallen en mensenrechtenschendingen moeilijk te detecteren zijn. 7 september 2018 Kabinet maakt bekend dat het de geëvalueerde hulpprogramma’s die nog in Syrië lopen worden beëindigd of niet worden verlengd. 10 - 12 september 2018 Trouw en Nieuwsuur publiceren eerste onderzoeksverhalen over Nederlandse steun aan Syrische strijdgroepen. 2 oktober 2018 De Tweede Kamer neemt een motie van Pieter Omtzigt aan met het verzoek om een ‘extern onderzoek’ naar het NLA-programma, waarin de feiten onderzocht worden door de CAVV en AIV. 21 november 2018 Het ministerie van buitenlandse zaken heeft per abuis staatsgeheimen laten staan in documenten die waren opgevraagd door Trouw en Nieuwsuur, op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Na vragen van Trouw en Nieuwsuur hierover haalt het ministerie de documenten offline. 21 juni 2019 Na een nieuwe, strenge controle publiceert Buitenlandse Zaken de door Trouw en Nieuwsuur opgevraagde documenten opnieuw. Weer blijken er staatsgeheimen in te staan. Buitenlandse Zaken haalt de documenten offline. 25 juni 2020 De CAVV en AIV publiceren hun rapport. Het is geen feitenonderzoek naar het NLA-programma, maar een algemeen juridisch toetsingskader. 11 november 2020 CDA-Kamerlid Martijn van Helvert dient een nieuwe motie in met het verzoek tot ‘een externe, onafhankelijke commissie’ die onderzoek gaat doen naar het NLA-programma. De motie wordt aangehouden omdat er geen meerderheid is. 27 november 2020 Trouw en Nieuwsuur berichten dat premier Rutte persoonlijk probeert om een extern onderzoek naar het NLA tegen te houden. Rutte geeft uiteindelijk toe dat hij zich inderdaad bemoeide met de kwestie. Volgens hem is een onderzoek onwenselijk omdat het bondgenoten in de problemen zou brengen. Bovendien heeft de Tweede Kamer al alle informatie over het NLA-programma en zal een onderzoek ‘niets nieuws opleveren’. 10 januari 2021 Kabinet Rutte-3 valt. 21 februari 2021 Motie van Van Helvert (CDA) om onderzoek naar het NLA-programma te doen wordt aangenomen met een ruime Kamermeerderheid. 1 april 2021 Het Kabinet stelt een externe onderzoekscommissie in, onder leiding van voormalig generaal-majoor Patrick Cammaert. De commissie richt zich op ‘het ambtelijke en politieke besluitvormingsproces, de juridische risico’s, de mate waarin de door de regering aan de steun gestelde voorwaarden zijn nagekomen, de informatievoorziening aan de Kamer, en uit het onderzoek lessen te trekken voor de toekomst’. 12 september 2022 De Commissie-Cammaert, die volgens de onderzoeksopdracht tot oktober de tijd had gekregen om het rapport te publiceren, vraagt om ‘een korte verlenging van deze termijn vanwege de omvang en complexiteit van de onderzoeksopdracht’. 9 december 2022 Commissie-Cammaert publiceert het rapport over het NLA-programma.

Nederland steunde ‘terreurbeweging’ in Syrië

De Nederlandse regering heeft een gewapende groepering in Syrië gesteund die door het Openbaar Ministerie als ‘terroristisch’ is bestempeld. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw en Nieuwsuur.

Hoe Buitenlandse Zaken probeerde extern onderzoek naar de hulp aan Syrische opstandelingen te voorkomen

Wob-documenten opgevraagd door Trouw en Nieuwsuur laten zien dat het ministerie van buitenlandse zaken een extern onderzoek naar omstreden hulp aan Syrische opstandelingen wilde voorkomen. ‘Heb je afgehecht dat we dat niet moeten willen?’