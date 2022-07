Steunde de belastingdienst Trump in het onderzoek naar FBI-directeuren?

Is de Amerikaanse belastingdienst dan toch corrupt? Zwermen de inspecteurs uit op zoek naar vijanden van de regering die toevallig aan de macht is?

Die vraag werd deze week actueel toen bleek dat de financiën van twee voormalige directieleden van de FBI door de Internal Revenue Service (IRS) onder het vergrootglas zijn gehouden. Ze werden gedwongen hun hele financiële hebben en houden aan de dienst voor te leggen.

Dat is een merkwaardig toeval. Als het tenminste toeval is. Want behalve dat ze bij de FBI werkten, hebben James Comey en Andrew McCabe nog iets gemeen: allebei dienden ze onder president Donald Trump, werden ze op zijn aandringen ontslagen, en bleef hij ook daarna roepen dat ze niet te vertrouwen waren en dat ze onderzocht moesten worden. Onder andere door, jawel, de belastingdienst.

Congres

Als zou blijken dat de IRS aan die oproepen gehoor heeft gegeven, zou dat een hele klap zijn voor het toch al geteisterde imago van de dienst. Die is de afgelopen decennia heel kort gehouden door het Congres - onder het motto dat je als politicus niet populair wordt door het voor belastinginspecteurs leuker en makkelijker te maken. Er is gebrek aan personeel en de computers zijn verouderd. Van alle keren dat iemand de belastingtelefoon belt om iets te vragen of te bespreken, slaagt dat maar in een van de tien gevallen.

Dat het innen van belastingen nog redelijk gaat, is vooral te danken aan het Amerikaanse systeem van jezelf aanslaan: jij of je belastingadviseur berekent wat je schuldig bent, je doet aangifte en betaalt meteen, daarna hoor je er hopelijk nooit meer iets van. Een brief van de belastingdienst betekent dat ze je aangifte hebben nagekeken en er een foutje in hebben ontdekt. Als er meer aan de hand lijkt, dan volgt er een boekenonderzoek.

Dat is een schrikbeeld voor elke belastingbetaler, maar de kans om zo’n ‘audit’ te krijgen, is vanwege dat personeelsgebrek miniem, zeker als je geen miljonair bent. Iedere Amerikaan begrijpt dan ook: dat net deze twee ex-FBI mensen een onderzoek aan de broek krijgen, is niet wat je zou verwachten. Maar is het zo onwaarschijnlijk dat het wel onbehoorlijk moet zijn?

Het was de New York Times die de samenloop van de twee onderzoeken ontdekte. Pas toen de verslaggever het Comey en McCabe voorlegde, kregen die het zelf door. En ze waren het met de krant eens: hier zou een luchtje aan kunnen zitten.

Aangifte uit 2017

Comey werd in 2019 door de IRS van zijn audit op de hoogte gesteld. Het ging om zijn aangifte uit 2017. Hij werd in mei van dat jaar ontslagen als FBI-directeur omdat president Donald Trump hem niet loyaal vond, en omdat hij niet wilde stoppen met een onderzoek naar de invloed van Rusland op de door Trump gewonnen presidentsverkiezingen van 2016.

Andrew McCabe was onderdirecteur van de FBI en ook betrokken bij diverse politieke onderzoeken. Over een daarvan, naar de omgang van Hillary Clinton met officiële emails toen ze minister van buitenlandse zaken was, gaf hij vertrouwelijk informatie aan de krant The Wall Street Journal. Toen daar later vragen over kwamen, was hij daar, zo concludeerde een onderzoek, ‘niet openhartig genoeg over’. Er hing een straf boven zijn hoofd, maar niemand minder dan toenmalig president Donald Trump drong erop aan dat hij ontslagen zou worden. En dat gebeurde ook, in maart 2018, ruim een dag voordat McCabe recht zou krijgen op een pensioen. De IRS liet hem vorig jaar weten zijn aangifte over 2019 te willen onderzoeken.

Je zou zeggen dat bij McCabe in elk geval geen sprake is van een politieke bijsmaak, want vorig jaar was Trump al geen president meer. Maar de directeur van de belastingdienst, Charles Rettig, is benoemd door Donald Trump.

Belastingontduiking

Geen van beide ex-FBI-ers werd verdacht van belastingontduiking, zegt de IRS. En formeel klopt dat wel. De twee onderzoeken zijn van een ander soort, waarbij redelijk willekeurige belastingbetalers worden geselecteerd en hun boekhouding binnenstebuiten gekeerd om te zien hoe het is gesteld met de belastingmoraal onder bepaalde groepen. Met de resultaten stelt de IRS dan weer de algoritmes bij die de dienst helpen mogelijke fraudeurs te selecteren voor een kritische blik op hun aangifte.

Maar politiek en statistisch wordt het daar niet beter van. Zo’n onderzoek is voor de belastingbetaler die het treft een zware last, de accountant van Comey schreef voor zo’n 5000 dollar aan uren.

En er worden elk jaar van de 154 miljoen belastingaangiften maar zo’n 5000 uitgekozen voor het speciale onderzoek waar Comey en McCabe aan mee moesten werken. De kans dat net die twee werden gekozen, was astronomisch klein: een op 950 miljoen, berekende de New York Times in een artikel dat prima stof zou zijn voor een wiskundeles.

Die lage kans is echter misleidend, leggen de verslaggevers uit. Want Comey en McCabe maken deel uit van een groter groepje hoge ambtenaren, 34 in totaal, die tijdens het presidentschap van Trump ontslagen of onder grote druk weggegaan zijn. Als uit die groep twee anderen waren gekozen, zou daarover precies dezelfde opwinding zijn ontstaan. De kans dat zoiets gebeurt is een heel stuk groter, een op 150.000.

Beledigingen

Je zou ook kunnen kijken naar iedereen die Trump met naam en toenaam heeft beledigd op Twitter. Dat zijn er meer, zo’n 400. Daar wordt de kans nog een heel stuk groter: een op 1100. Zelfs dat is natuurlijk in feite een heel kleine kans. Het is dus helemaal niet vreemd om te veronderstellen dat er meer in het spel is dan toeval.

Maar moet het daarbij om politiek vals spel gaan? De Washington Post had een andere suggestie: Comey en McCabe waren niet alleen ex-ambtenaren, ze waren ook succesvolle beginnende ondernemers. Comey ging in 2017 boeken schrijven die goed werden verkocht en lezingen geven die goed werden betaald. McCabe werd commentator bij CNN. Beiden gingen er (laat Donald Trump het niet horen) fors in inkomen op vooruit.

McCabe haalde bovendien met een inzamelingsactie op internet een half miljoen dollar op voor advocatenkosten – en dat was geen weggegooid geld: in 2021 kreeg hij zijn pensioen alsnog. Mensen die zo’n verandering in omstandigheden en zo’n sprong in inkomen meemaken, kan het gemakkelijk overkomen dat ze te weinig belasting betalen. Die groep wordt er dan ook voor de onderzoeken speciaal uitgepikt.

Was het wantrouwen, en de opwinding in de Amerikaanse media, dus onterecht? IRS-directeur Rettig verklaarde met de hand op het hart dat hij zich nooit bemoeit met individuele belastingbetalers. Hij zou sinds hij onder Trump directeur werd zelfs nooit direct contact hebben gehad met het Witte Huis. Maar er werd in de verklaring niet bijgezegd of hij, toen dat nog kon, een trouwe volger was van Donald Trump op Twitter. Rettig heeft in elk geval de onafhankelijke inspecteur-generaal van de belastingdienst gevraagd de kwestie tot op de bodem uit te zoeken.