Stervenshulp was in Duitsland bij wet verboden, en vandaag weer toegestaan

Een wet die Duitsland vier jaar geleden invoerde, maakte het artsen onmogelijk om zieke mensen medicijnen te geven als zij voor suïcide hadden gekozen. Die wet is nu door de hoogste rechter nietig verklaard. Het verbod op de hulp is in strijd met het recht van het individu om zijn eigen levenseinde te kiezen, bepaalde rechter Andreas Voßkuhle.

Volgens Vosskuhle is de wet, zoals die in 2015 in het wetboek van strafrecht terechtkwam, in strijd met de grondwet, die het individu het recht geeft over zichzelf te beslissen. Hij raadt de wetgever aan om op andere manieren zelfdoding te voorkomen, door bijvoorbeeld het aanbod van palliatieve medicijnen te vergroten.

Zakelijke stervenshulp

De Duitse regering wilde met de nieuwe wet verhinderen dat organisaties zoals de Zwitserse vereniging Dignitas in Duitsland hun vleugels zouden uitslaan. (Dignitas biedt hulp bij zelfdoding.) Het idee dat zieken tegen betaling medicijnen kunnen bestellen om daarmee hun eigen dood uit te voeren, was een schrikbeeld voor de regering.

Hoewel in de wet stond dat ‘zakelijke’ stervenshulp verboden was, bleek uit de toelichting dat er meer dan alleen een winkel onder viel. Ook artsen die de dood van ernstig zieke patiënten wilden bespoedigen, konden dat niet langer doen. Omdat zij bij herhaling zulke hulp bieden, werd deze vorm van stervenshulp ook beschouwd als ‘zakelijk’.

De wet maakte het wel mogelijk voor Duitsers om een paar pillen achter te laten op het nachtkastje van vrienden en familieleden, die de zieke dan zelf moest innemen. De arts mocht dat echter niet meer doen. Een van hen is Michael de Ridder uit Berlijn.

Hartstilstand

In een interview in Die Zeit vertelde de 72-jarige De Ridder over een aantal patiënten die hij had geholpen bij suïcide door hen informatie en medicatie te geven. Zo heeft hij een verlamde leraar verteld hoeveel slaaptabletten die moest nemen om een hartstilstand te krijgen.

Volgens De Ridder was de wet die in 2015 van kracht ging in strijd met zijn beroepsvrijheid, zijn gewetensvrijheid en was het bovendien in strijd met de mensenrechten. Het kan en mag het niet strafbaar zijn om ernstig zieke mensen die willen sterven bij hun wens te ondersteunen, stelde De Ridder. Hij was één van de artsen en patiënten die zich bij het Duitse constitutionele hof meldden.

Normalisering van suïcide

De nu weer toegelaten stervenshulp is overigens wel met voorwaarden omgeven. Zo moet er altijd een derde persoon bij de procedure betrokken zijn, naast de patiënt en de arts. Daarnaast zijn artsen niet verplicht om een verzoek om stervenshulp uit te voeren.

Niet alle artsen zijn blij met de uitspraak. De Duitse artsenvereniging, de Bundesartzenkammer, wil hoeden voor een ‘normalisering van suïcide’. De artsen vrezen voor patiënten die vinden dat zij “aanspraak kunnen maken op ondersteuning bij zelfdoding”, zo zei de voorzitter Klaus Reinhart na de uitspraak.

Vanwege de grootschalige moord op zieken in de Tweede Wereldoorlog is euthanasie is in Duitsland een veel groter taboe dan in Nederland.

