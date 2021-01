Stephan E. krijgt levenslang voor moord op Duitse politicus

Het was een moord in koelen bloede. E. ging op de avond van 2 juni 2019 naar het huis van Lübcke en schoot hem op het terras dood. Binnen waren diens vrouw, haar zoon en een kleinkind. Een paar weken na de moord kwam E. als verdachte in beeld. Nog diezelfde maand bekende hij, maar later veranderde hij die bekentenis steeds. Uiteindelijk, alle bewijs overziend, bepaalde de rechter in Frankfurt donderdag dat E. zijn daad alleen pleegde.

Walter Lübcke was een prominent politicus in de Duitse deelstaat Hessen. Tijdens de vluchtelingencrisis was hij sterk voorstander van opname van vluchtelingen. Hij sprak daarover op een informatieavond in 2015 in Lohfelden, waar hij de komst van een asielzoekerscentrum kwam toelichten. Hij werd er veelvuldig onderbroken door een groep tegenstanders, vooral toen hij het had over christelijke waarden, zoals het opnemen van mensen in nood. Lübcke reageerde door te zeggen dat mensen die niet instemden met deze waarden, op elk moment Duitsland konden verlaten.

Doodsbedreigingen

Die laatste opmerking kwam hem op honderden doodsbedreigingen te staan, vooral toen filmpjes zonder context op sociale media verschenen. Hij kreeg enige tijd politiebescherming, maar die was een paar maanden later alweer verdwenen.

De moord bracht een schokgolf in Duitsland teweeg. Het was de eerste moord op een politicus sinds de Tweede Wereldoorlog. Bovendien bleek met de arrestatie van E. dat er nogal wat mis was met de manier waarop de Duitse veiligheidsdienst zicht hield op extreemrechtse groepen in het land.

Zes jaar jeugddetentie

E. was jarenlang in beeld geweest als als gevaarlijke rechts-extremist. Hij was ook verschillende keren veroordeeld voor geweldsmisdrijven. In 1995 kreeg hij bijvoorbeeld voor een bomaanslag op een asielzoekerscentrum zes jaar jeugddetentie. De veiligheidsdiensten hadden hem destijds in beeld als iemand die actief was bij verschillende neonazistische groepen.

Maar toen hij trouwde en kinderen kreeg, verdween hij na enige tijd van de lijst van mensen die in de gaten gehouden moesten worden. Uit het politieonderzoek naar de moord op Lübcke bleek later dat hij helemaal niet stil was geworden: op sociale media liet hij nog altijd van zich horen. Zo schreef hij in 2018 dat de regering snel moest aftreden, of er zouden doden vallen.

Er loopt nog een onderzoek naar de vraag of de moord voorkomen had kunnen worden.

