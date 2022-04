Stengere uitstootnormen voor megastallen op komst. ‘Luchtvervuiling is een stille moordenaar’

De Europese Commissie wil de luchtkwaliteit in Europa verder verbeteren. “Luchtvervuiling is een stille moordenaar”, zo zei Eurocommissaris Frans Timmermans dinsdag in Brussel.

De Europese Commissie keek ook met een economisch oog naar het probleem. Gezondheidsschade van Europese burgers door vervuilde lucht kost bijna 8 miljard euro per jaar, zei Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius.

De intensieve veehouderij moet daarom strenger worden aangepakt. Die brengt metalen en ammoniak in de lucht, waardoor mensen last krijgen van hun luchtwegen. Ze veroorzaken astma, bronchitis en ook kanker.

De komende jaren moeten rundveehouders, varkens- en kippenboeren gaan voldoen aan strengere Europese uitstootnormen. Alle boerenbedrijven waar meer dan 150 koeien, 500 varkens of 10.000 broedkippen rondlopen, moeten voldoen aan een nieuwe richtlijn.

Samen zijn deze 185.000 bedrijven nu nog verantwoordelijk voor 60 procent van de ammoniakuitstoot en 43 procent van de methaan die de veehouderij in de lucht brengt.

Behalve boeren met megastallen moet ook de industrie aan strengere uitstootnormen gaan voldoen. Dat betekent dat afvalverbrandingsinstallaties en chemische fabrieken moeten uitkijken naar nieuwe technieken.

Het is de bedoeling dat de nieuwe regels in 2027 ingaan. Bedrijven krijgen vanaf nu dus ongeveer vijf jaar de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe regels. Maar eerst moeten het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese Unie nog akkoord gaan. Timmermans liet doorschemeren dat hij daar nog niet zo zeker van is.

