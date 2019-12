Stemming over impeachment maakt Trump woedend

Aan de vooravond van het slotdebat vandaag over de impeachment van Donald Trump stuurde de president een woedende brief naar de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, waarin hij de aanklachten tegen hem ‘machtsmisbruik zonder weerga in de geschiedenis’ en ‘een aanval op de democratie’ noemde. Maar de Democraten sloten op dat moment juist de rijen. Een gestage stroom Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden die nog twijfelden – omdat Trump in hun district populair is – maakten bekend toch wel voor de twee aanklachten te zullen gaan stemmen.

President Trump wordt beschuldigd van het afpersen van Oekraïne voor eigen politiek gewin en het hinderen van onderzoek daarnaar door het Congres. Die aanklachten gaan na het aannemen ervan door het Huis – niemand twijfelt meer aan de uitslag – naar de Senaat. Die moet over afzetting beslissen. Slechts twee Democratische leden van het Huis hebben tot nu toe aangekondigd tegen te zullen stemmen. Een van hen, Jeff Van Drew, is zelfs van plan zich bij de Republikeinen aan te sluiten. In de Senaat lijkt de beslissing over Trumps afzetting ook een gelopen race; de Amerikaanse president lijkt daar geen gevaar te lopen.

Toch kan dat nog spannend worden. De besprekingen hebben de vorm van een proces, met aanklagers uit het Huis, verdedigers namens de president en de honderd senatoren als juryleden. Die moeten zweren onpartijdig een oordeel te vellen, maar daar zal niet veel van terecht komen. Senator Lyndsey Graham, die graag een partij golf mag spelen met de president, heeft openlijk gezegd dat hij niet geïnteresseerd is in een uitgebreid proces en al helemaal geen behoefte heeft om onpartijdig te zijn. De Republikeinse fractieleider Mitch McConnell liet weten dat de Republikeinen nauw zullen optrekken met Trumps advocaten.

Tweederde meerderheid

Omdat Trump alleen met tweederde meerderheid door de Senaat kan worden afgezet, lijkt hij dankzij de 53-47 meerderheid van de Republikeinen daar niet veel te hoeven vrezen. Maar die tweederde eis geldt niet voor beslissingen over de spelregels.

De Democraten hebben nog hoop dat enkele gematigde Republikeinen overgehaald kunnen worden om stoorzender te zijn. Zo heeft de Democratische fractieleider in de Senaat, Chuck Schumer, gevraagd om het dagvaarden van getuigen die niet voor de diverse commissies van het Huis van Afgevaardigden wilden verschijnen. Trumps stafchef Mick Mulvaney bijvoorbeeld zou veel kunnen vertellen over Trumps pogingen om Oekraïne corruptie-onderzoeken te laten starten tegen zijn politieke rivaal Joe Biden. McConnell heeft dat verzoek per kerende post afgewezen. Maar als vier Republikeinen Schumer steunen, krijgen de Democraten toch hun zin.

De Democraten in het Huis denken ondertussen na over wie namens hen de afzetting in de Senaat gaan bepleiten. Een opvallende naam die de ronde doet is Justin Amash. Hij was de enige Republikeinse afgevaardigde die Trumps optreden afkeurde en voor het impeachment-onderzoek stemde – en stapte uit de partij.

Het afvaardigen van een echte conservatief zou als signaal moeten dienen dat het bij de impeachment-procedure gaat over een principiële kwestie, niet over Democratisch tegen Republikeins. Hoewel uit de stemmenverhouding over impeachment zal blijken dat het daar wel op neer komt.

Democraten: Trump pleegde echte misdaden De aanklachten tegen Trump zijn behoorlijk dun, klagen de Republikeinen. Misbruik van bevoegdheden die hij ondertussen wel heeft, niet verschaffen van documenten die hij misschien wel niet hoeft te geven. Waar zijn de ‘hoge misdaden en misdragingen’ waar de Grondwet het over heeft? In een rapport van de commissie voor justitie van het Huis werden ze op hun wenken bediend. In een toelichting op de aanklachten stelde die commissie – onder protest van de Republikeinse minderheid natuurlijk – dat de daden van Trump gemakkelijk gezien kunnen worden als echte misdaden. De commissie noemt het ‘omkoping’ wat Trump en de door zijn advocaat Rudy Giuliani aangestuurde diplomaten deden met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Die moest een corruptie-onderzoek tegen Joe Biden aankondigen, en in ruil daarvoor zou Trump hulpgeld voor Oekraïne vrijgeven en hem een eervolle ontvangst geven in het Witte Huis. “Hij vroeg Zelenski om een ‘gunst’ van grote waarde voor hem”, aldus het rapport. Omdat Trump die misdaad ook beging in een telefoongesprek met Zelenski, is hij ook schuldig aan ‘wire fraud’, oplichting met gebruik van openbare communicatiesystemen.

Lees ook:

Trumps impeachment is wel zeker. Is zijn afzetting echt ondenkbaar?