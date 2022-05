Stemmende doden zijn nog het minste probleem bij de Filippijnse verkiezingen

Als de Filippino’s maandag naar de stembus gaan om een nieuwe president te kiezen, zullen niet alleen levenden de uitslag bepalen. Ook onlangs overleden kiezers zullen hun stem uitbrengen – en dat is nog maar een van de verwachte onregelmatigheden in deze verkiezingen, die door waarnemers ‘historisch’ genoemd worden.

De Filippijnse overheidscommissie die moet toezien op het eerlijk verlopen van het kiesproces en het tellen van de stemmen, de Comelec, kan niet meer voorkomen dat mensen die de afgelopen weken zijn overleden, toch het recht hebben om te stemmen. “We kunnen een dode kiezer niet zomaar van de lijst halen als een familielid ons op de hoogte brengt”, zei commissielid George Erwin Garcia dinsdag in Manila.

De lijst van kiezers die zich hebben ingeschreven en die ook het recht hebben om te kiezen is in februari en maart opgeschoond, aldus Garcia. Dit proces is begin april afgerond en wie daarna is overleden, staat dus nog op de lijst en kan in principe stemmen. Afmelden kan alleen via een procedure waarbij een overlijdensbericht getoond moet worden en daar is nu geen tijd meer voor.

Stemmen kopen

Hoe een dode zou moeten stemmen meldt de commissie niet, maar onregelmatigheden komen vaker voor bij verkiezingen in de Filippijnen. Zo is het voorstelbaar dat een ander zich voordoet als de overledene en in diens naam stemt, wat bij eerdere verkiezingen ook is gebeurd.

Om grote aantallen zal dit waarschijnlijk niet gaan, maar andere onregelmatigheden kunnen wel een verschil maken. Zo wordt veel gesproken over het kopen van stemmen; Filippino’s melden ook dat zij daarvoor benaderd zijn. Verschillende kandidaten zouden bedragen van rond de 3000 peso (54 euro) bieden voor hun stem. Ook zijn er, volgens verhalen van gewone kiezers, zakken van 10 kilo rijst beloofd.

Betekent dit dat de verkiezingen frauduleus verlopen en de uitslag onbetrouwbaar zal zijn? Nee, zegt Marites Vitug, een zeer ervaren journalist en politiek analist voor de kritische nieuwssite Rappler. “Ik denk dat het over het algemeen eerlijk zal verlopen. Er zijn veel enthousiaste vrijwilligers die het kiesproces in de gaten houden en via een app onregelmatigheden kunnen melden.”

Trauma’s door fraude bij eerdere verkiezingen

Ook Jean Franco, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Manila, denkt dat de uitslag uiteindelijk wel een betrouwbaar beeld zal geven, maar ze begrijpt de onrust onder de kiezers. “De mensen zijn getraumatiseerd door fraude bij eerdere verkiezingen, zoals onder de presidenten Ferdinand Marcos en Gloria Arroyo.” Ook zijn er twijfels over de onafhankelijkheid van de Comelec, die vooral is samengesteld uit medestanders van de vertrekkende president Rodrigo Duterte.

In de verkiezingen gaat het met name tussen Bongbong Marcos, de zoon van de vroegere president en dictator, en Leni Robredo, de huidige, progressieve vicepresident. Marcos ligt op dit moment ruim voor in de peilingen en zijn tegenstanders vrezen een terugslag voor de democratie. “Ik vrees vooral voor de jonge mensen die Leni Robredo steunen”, zegt Franco. “Ik maak me zorgen om de Filippijnen.”

Dinsdag kreeg Marcos’ kandidatuur een extra steuntje in de rug van de Iglesia ni Cristo, een typisch Filippijns conservatief kerkgenootschap dat steevast een stemadvies geeft. De circa drie miljoen volgelingen houden zich over het algemeen trouw aan die keuze, deze keer voor Marcos. Zes jaar geleden steunde de kerk Duterte.

