Steenrijke Howard Hughes vluchtte in het vliegen

Twee multimiljardairs wedijveren met hun toeristische ruimtevluchten. De excentrieke miljardair Howard Hughes ging hen voor met zijn vliegrecords.

In een recordtijd van drie dagen, negentien uur en zeventien minuten vlogen de puissant rijke Amerikaan Howard Hughes en zijn bemanning in juli 1938 23.000 kilometer. “Verbijsterend snel”, noemde het Algemeen Handelsblad dat. Na het vertrek in New York was de Lockheed 14 Super Electra via Parijs, Moskou, Omsk, Jakoetsk, Fairbanks (Alaska) en Minneapolis teruggekeerd naar New York.

Daar omstuwden tienduizenden belangstellenden het vliegtuig en de bemanning. Hughes, die net als de deze week even naar de ruimte afgereisde Richard Branson zijn vermogen deels gebruikte voor zijn vliegfantasieën, zei dat hij banger was “voor deze menschenmenigte dan voor al het andere, wat de laatste dagen gebeurde”.

Op de grond hadden ze het niettemin even benauwd gehad. Een hevig onweer boven het Canadese Alberta had het radiocontact verbroken. Zes uur lang hadden ze geen enkel signaal ontvangen van Hughes en zijn bemanning. Die bezwoer in New York: “Nooit verkeerden wij in gevaar.” Of hij nog eens rond de wereld wilde vliegen? “Vandaag niet. Dank u.” Want een beetje moe was hij wel: “Nu wil ik zoo veel slapen als mogelijk. Ik wil me scheren, een bad en massage heb ik nodig.”

Howards vader werd een man in bonus

Het herstel vergde weinig tijd. Een maand later vestigde Hughes alweer een nieuw record door in tienenhalf uur van de Amerikaanse westkust naar de oostkust te vliegen.

De fascinatie voor techniek en luchtvaart had Howard Hughes van jongs af aan in zijn greep. Van vreemden had hij dat niet. Zijn vader was uitvinder en werd een man in bonus door een door hem bedachte diamantboor voor de olieindustrie.

De jonge Hughes verloor zijn ouders al als puber. Hun erfenis maakte hem al op zijn negentiende schathemeltjerijk. De wereld van de boormaterialen liet hij aan anderen over. Hughes stortte zich op de film en de bijbehorende actrices. Bij zijn talloze veroveringen hoorden Katharine Hepburn, Ava Gardner, Bette Davis, Ginger Rogers en Lana Turner.

Zijn van berkenhout gemaakte Hercules vloog maar één keer

In eerste instantie fungeerde hij als producer, maar later ontpopte hij zich ook als regisseur. Zijn debuut in die rol maakte hij met Hell’s angels, een rolprent over piloten in de Eerste Wereldoorlog. Een paar jaar later deed hij de opname van het kostbare, realistische actieavontuur nog eens over: het geluid had zijn intrede gedaan en het tijdperk van de stomme film was ten einde.

Behalve in film, vastgoed en de medische sector begon Hughes in de jaren dertig ook steeds meer te investeren in de luchtvaart. Daar bleef het niet bij. De playboy, een van de rijkste mensen van zijn tijd, eiste zelf een actieve rol op.

Niet alles werd een succes. Zo vloog Hughes’ van berkenhout gemaakte H4 Hercules, het grootste (water)vliegtuig tot dan, slechts één keer. Bij het snelle leven hoorden ook ongelukken met de auto en een aantal keren met vliegtuigen. Hughes liep ernstige verwondingen op, maar overleefde.

Excentrieke trekjes

In zijn laatste jaren vertoonde Hughes steeds excentriekere trekjes. De man, die eerder al de erwtjes op zijn bord op grootte sorteerde, kreeg steeds meer last van dwangneurosen (extreme smetvrees, mensenschuw en meer). Hughes nam ook zijn toevlucht tot verdovende middelen, mogelijk ook om pijnen als gevolg van de eerdere ongelukken te verzachten.

Hughes overleed aan boord van een vliegtuig, op weg van Mexico naar Texas. Nierfalen werd hem fataal. Op röntgenfoto’s van het stoffelijk overschot waren afgebroken injectienaalden zichtbaar.

Hughes’ turbulente leven bleef postuum tot de verbeelding spreken. Al in 1977 verscheen een biopic voor tv: The amazing Howard Hughes met de titelrol voor Tommy Lee Jones. Nog bekender werd The aviator van Martin Scorcese met Leonardo DiCaprio als Hughes.

Paul van der Steen bekijkt wekelijks het nieuws door een historische bril.

