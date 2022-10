‘Steendief’ werd held van het Schotse nationalisme

De Schot Ian Hamilton wist op 26 december 1950 iets voor elkaar te krijgen wat de afgelopen driehonderd jaar verder niets of niemand anders lukte – zelfs het coronavirus niet: de grens tussen Engeland en Scotland ging tijdelijk dicht. Want de Britse politie was op zoek naar de Stone of Destiny (Steen van het Lot). Die was op kerstdag uit Westminster Abbey verdwenen. Men vermoedde dat de steen naar Schotland zou worden gesmokkeld. Dat was tegen de tijd van de grenssluiting echter al gebeurd.

Het was Hamilton, samen met drie medestudenten van de Glasgow Universiteit, gelukt om ongezien de kerk naast het Britse parlement in Londen binnen te komen. Ze haalden er de ruim 150 kilo zware zandsteen weg. Met behulp ervan waren ooit de Schotse koningen gekroond. Tot in 1296 de Engelse vorst Edward I hem, na zijn onderwerping van de Schotten, in beslag had genomen. Edward I bracht het mythische attribuut naar Londen en verwerkte hem daar in zijn troon. Zo groeide de steen voor Schotse nationalisten uit tot een symbool van hun onderdrukking binnen het Britse rijk.

Ware Schotse helden

Hamilton was destijds 25 jaar. Hij studeerde rechten en verlangde naar een onafhankelijk Schotland. Hij had het plan bedacht. Drie maanden lang wisten hij en zijn vrienden de steen verstopt te houden. Pas in april 1951 gaven de vier hem terug. Ze lieten de steen achter in Arbroath Abbey, de ruïne van een benedictijnenabdij, zo’n dertig kilometer van het Schotse Dundee.

Al snel werd bekend wie de steen hadden ‘ontvreemd’ of ‘bevrijd’ – afhankelijk van wie je het vroeg. Hamilton en zijn kompanen Gavin Vernon, Alan Stuart en Kay Matheson werden nooit vervolgd voor hun daad. Al was de Stone of Destiny tijdens zijn verdwijning nota bene in tweeën gebroken. De vier groeiden juist uit tot ware helden en beroemdheden in Schotland. Zij wisten vlak na de Tweede Wereldoorlog het Schotse nationalisme dan ook flink aan te wakkeren.

Nationale folklore en mythologie

Hamilton overleed begin deze oktober op 97-jarige leeftijd. Hij was tot dat moment de laatste van de vier die nog in leven was. De Schotse premier Nicola Sturgeon noemde hem ‘een legende binnen de onafhankelijkheidsbeweging’. Op zijn begrafenis omschreef een van zijn drie kinderen hem als een ‘zorgzame man’ die nooit ‘concessies deed aan zijn principes’.

Ian Robertson Hamilton, in 1925 geboren in het Schotse Paisley als zoon van een kleermaker, zou in de tweede helft van de twintigste eeuw uitgroeien tot een vooraanstaand advocaat. Gerry Hassan, professor sociale verandering aan de Glasgow Caledonian Universiteit, noemde hem na zijn dood ‘een van de belangrijkste mensen die hebben bijgedragen aan de vorming van het hedendaagse Schotland’. Het verhaal over de verdwijning de Stone of Destiny is volgens Hassan namelijk een cruciaal onderdeel geworden van ‘het weefsel van Schotland’, van de nationale ‘folklore en mythologie’. Zowel door zijn politieke als zijn culturele symboliek. Want de daad van Hamilton en zijn drie vrienden groeide ook uit tot de verbeelding van de Schotse ‘brutaliteit’ en weerzin van autoriteit.

‘Niet anti-Engels’

In 1996 gaf de Britse regering de steen officieel terug aan Schotland. Daar is hij sindsdien te bewonderen in Edinburgh Castle. Wel zal hij volgend jaar tijdelijk terugkeren naar Londen voor de kroningsplechtigheid van koning Charles III. Hamiltons vrouw vertelde aan de Scottish Daily Express dat haar man daar geen probleem mee had. “Zolang hij daarna maar weer terugkomt naar Schotland.”

Hamilton zei zes jaar geleden dan ook tegen de Schotse krant The Oban Times dat hij heus niet anti-Engels was. Er waren slechts een paar specifieke Engelse dingen die hem tegen de borst stuitten. “Ik heb de indruk dat Engeland zichzelf nog steeds ziet als het hoofd van een koloniaal rijk”, legde hij uit. “Terwijl dat inmiddels op geen enkele manier meer zo is. Het is een heel mooi land, maar het heeft geen recht om over andere landen te heersen.” Volgens hem dus ook niet over Schotland.

Ian Hamilton werd op 13 september 1925 in Paisley geboren en stierf op 3 oktober 2022 in Argyll.