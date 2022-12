Steeds meer landen sluiten grenzen voor besmette Chinezen

De VS, Japan, Taiwan maar ook Zuid-Korea en India willen dat wie vanuit China het land binnenkomt, een negatieve PCR-test kan overleggen. Ze zijn bang dat hun bevolking, zeker als hun vaccinatiegraad laag is, weer getroffen zal worden door een nieuwe besmettingsgolf.

In Europa is het vooral Italië dat zich hard maakt voor een PCR-test. De Italiaanse president Giorgia Meloni heeft Brussel gevraagd zo’n verplichte test EU-breed over te nemen. In ieder geval Nederland en Frankrijk vinden reisbeperkingen op dit moment onnodig, net als het VK. Wel wordt in EU-verband overlegd, ook omdat het aantal besmette inkomende reizigers hoog is. Italië testte de afgelopen dagen reizigers uit China die binnenkwamen via Milaan Malpensa en meer dan de helft van hen droeg het virus bij zich. Het gaat om een bekende omikronvariant, aldus Meloni. Omikron is wereldwijd dominant. Italië gaat ondertussen ouderen en kwetsbare burgers extra vaccineren.

De bekende adviezen

Virologe Marion Koopmans (Erasmus MC) wijst erop dat deze omikronvariant ook volop bij ons circuleert. “Dat is een variant waarvan we zien dat de bescherming door vaccinatie en infectie immuniteit goed blijft werken.” Volgens haar heeft het daarom niet zoveel zin om Chinezen reisbeperkingen op te leggen zolang wij zelf nauwelijks maatregelen nemen om de verspreiding van Covid-19 verder te voorkomen. “Het zijn toch vooral de bekende adviezen als ‘test je als je een besmetting vermoedt, blijf thuis als je positief test en blijf uit de buurt van kwetsbare mensen’.”

Verder zijn er geen aanwijzingen dat in China een andere, onbekende variant rondgaat, benadrukt Koopmans. “Al is de informatie die we hierover vanuit China krijgen mondjesmaat.” De WHO dringt ook voortdurend aan bij China op meer opening van zaken – over het aantal ziekenhuisopnames, besmettingen en getroffen maatregelen – tot nu toe tevergeefs. De WHO heeft de cijfers nodig om risico’s beter in te kunnen schatten.

Inreisverbod kan verspreiding niet stoppen

Mocht zo’n nieuwe variant opeens wél de kop op steken, dan gaat het volgens Koopmans vooral om de vraag of onze huidige vaccinaties voldoende beschermen tegen ernstige ziekte of infecties. “Dat moet dus goed in de gaten gehouden worden, ook als blijkt dat er weer andere mensen in het ziekenhuis belandden dan de hoog-risicogroep die daar nu vaker door een covidbesmetting komt.”

Europa kent daartoe een beproefd signaleringssysteem en voor Nederland houdt het RIVM de vinger aan de pols. “Maar we weten ook uit het verleden dat een inreisverbod de verspreiding van een nieuwe variant niet kan stoppen, zie bijvoorbeeld hoe de alfa-, delta- of de omikronvariant zich verspreidden”, onderstreept de virologe, die de situatie in China ‘behoorlijk dramatisch’ noemt. “Helaas weten we ook niet zo goed wat China zelf doet om de problemen op te lossen, in welke mate er bijvoorbeeld extra gevaccineerd wordt of wat mensen zelf doen om de verspreiding van Covid-19 af te remmen – bijvoorbeeld door het dragen van neusmondmaskers. Dat is zorgwekkend.”

