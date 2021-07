Steeds meer kaketoes in Sydney kunnen kliko's openen

De zwavelkuifkaketoe, een witte kaketoe met gele kuif, is goed te herkennen aan zijn kenmerkende haardos en geluiden – en nu ook aan zijn containervaardigheden. In de afgelopen jaren hebben kaketoes in Sydney zichzelf aangeleerd om deksels van afvalcontainers te openen, waardoor ze toegang hebben tot een breed scala aan voedselkliekjes.

De techniek werkt als volgt: de kaketoe tilt met zijn snavel de voorste hoek van het klikodeksel op. Hij houdt deze open, ondertussen schuifelend naar de scharnieren, en geeft het deksel vervolgens een flinke zet, zodat deze openklapt.

Wetenschappers die onderzoek hebben gedaan naar deze containervaardigheden hebben ontdekt dat de kaketoes dit trucje aan elkaar leren. In 2018 waren er nog maar drie wijken in Sydney waar bewoners kaketoes containers hebben zien openen, in 2019 waren dat al 44 wijken. Of de gevederde dumpster divers zich nog verder zullen verspreiden, moet nog blijken.

Lees ook:

Zin in een explosieve vakantie? Probeer Nagorno-Karabach

Het toerisme-agentschap van Nagorno-Karabach gaat voor 87 eurocent dagtrips aanbieden naar de enclave.

Betaler losgeld zelf ook ontvoerd

Een bende die leerlingen ontvoerde in Nigeria, kidnapte ook de man met het losgeld.